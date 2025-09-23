Die Gothaer Allgemeine hat das Tarifsystem in der Wohngebäudeversicherung gründlich überarbeitet. Experte Stephan von Heymann sieht darin auch eine Sanierungsmaßnahme.

Stephan von Heymann ist der Experte in Sachen Wohngebäude- und Hausratversicherung bei das DAS INVESTMENT.

Die Gothaer Allgemeine hat ihre Wohngebäudeversicherung aktualisiert. Sie ist der größte Risikoträger für die Schaden- und Unfallversicherung in der fusionierten Barmenia Gothaer. Durch das Update sind aus den drei bisherigen Gothaer-Tarifen „Basis“, „Plus“ und „Premium“ inzwischen acht Varianten geworden.

Für Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH/ZFH) stehen nun die fünf Stufen „Spar“, „Basis“, „Klassik“, „Plus“ und „Premium“ zur Verfügung, während für Mehrfamilienhäuser (MFH) die drei Varianten „Klassik“, „Plus“ und „Premium“ angeboten werden.

Die neue Tarifwelt ist damit deutlich feiner abgestuft und ermöglicht eine exakte Anpassung des Versicherungsschutzes an die jeweilige Gebäudeart. Die Unterschiede zwischen den Tarifstufen werden besonders deutlich bei den versicherten Kostenpositionen. Zwar werden schon ab „EFH Basis“ zusätzliche Aufwendungen übernommen, in den höheren Stufen kommen aber zahlreiche Erweiterungen und steigende Entschädigungsgrenzen hinzu. Im Bereich Mehrfamilienhäuser zeigt sich eine ähnliche Staffelung.

Welche Leistungen welche Tarifvarianten bieten

Der Schutz bei Feuer-, Explosions- und Blitzgefahren beginnt bereits im EFH-Tarif „Spar“. Hier sind Nutzwärmeschäden, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Verpuffung und auch Blindgänger abgesichert. Nicht enthalten sind jedoch Sengschäden sowie Rauch- und Rußschäden, die erst ab „EFH Basis“ automatisch mitversichert sind. Im Bereich der Mehrfamilienhäuser greift bereits der Tarif „Klassik“ und deckt Seng-, Rauch- und Rußschäden ab.

Leitungswasserschäden sowie Rohrbrüche sind in allen Varianten versichert. Unterschiede bestehen vor allem bei den Armaturen und Geruchsverschlüssen. Im Mehrfamilienhaus-Segment ist der Grundschutz im Tarif „Klassik“ enthalten, allerdings ohne Armaturenabsicherung.

Sturm- und Hagelschäden sind in allen Tarifen automatisch enthalten. Sturmschäden sind ab sofort bereits ab Windstärke sieben mitversichert, statt wie bisher üblich ab Windstärke acht. Die erweiterten Naturgefahren wie Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung oder Schneedruck sind dagegen nicht automatisch eingeschlossen, sondern können stets nur optional über einen Elementarbaustein hinzugebucht werden.

Umgang mit grober Fahrlässigkeit

Ein weiteres wesentliches Differenzierungsmerkmal der neuen Produktstruktur ist der Umgang mit grober Fahrlässigkeit. Im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser besteht im Tarif Spar kein Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit. Im Tarif Klassik ist die Deckung auf 30 Prozent der Versicherungssumme, mindestens jedoch 50.000 Euro, begrenzt. Ab den Tarifen Plus und Premium verzichtet BarmeniaGothaer vollständig auf die Einrede. Für Mehrfamilienhäuser gilt der vollständige Verzicht bereits ab dem Tarif Klassik.

Bei Obliegenheitsverletzungen oder Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften zeigt sich ein ähnliches Bild. In den Tarifen Spar und Basis wird kein Verzicht gewährt, ab Klassik greift jedoch eine Absicherung für Schäden bis zu 25.000 Euro. Für Mehrfamilienhäuser gilt auch hier diese Regelung ab Klassik. Deutliche Unterschiede gibt es auch bei den besonderen Zusatzgefahren wie böswilligen Beschädigungen, Fahrzeuganprall, Graffitischäden oder Vandalismus

Rabattsystem bei Schadenfreiheit

Ein besonderes Signal ist die Einführung von Schadenfreiheitsrabatten. Dieses System erinnert in seiner Komplexität stark an die Kfz-Versicherung. Wie der markt dies annehmen wird bleibt fraglich, ich halte es jedoch angesichts der steigenden Schadenskosten für angemessen.

Grundeinstufung

In der Wohngebäudeversicherung richtet sich die Einstufung des Vertrages in eine Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) sowie der daraus resultierende Beitragssatz nach dem individuellen Schadenverlauf. Dabei wird zwischen neueren und älteren Gebäuden sowie zwischen Verträgen mit oder ohne Vorversicherung unterschieden.

Während der Vertragslaufzeit erfolgt jeweils zur Hauptfälligkeit eine automatische Anpassung des Beitragssatzes in Abhängigkeit vom Schadenverlauf. Dabei werden alle leistungsberechtigten Schadenfälle berücksichtigt, die bis spätestens drei Monate vor der Hauptfälligkeit eingetreten sind und zu denen eine Entschädigungsleistung erbracht wurde. Dieser Zeitraum wird als Beobachtungszeitraum bezeichnet.

Bleibt der Vertrag über ein volles Versicherungsjahr hinweg ohne jegliche Entschädigungsleistung, wird er automatisch in die nächstbessere Schadenfreiheitsklasse mit einem günstigeren Beitragssatz eingestuft. Sobald jedoch eine erste Entschädigungsleistung gezahlt wird, erfolgt eine Rückstufung in der Schadenfreiheitsklasse. Werden mehrere Schadenereignisse reguliert, kommt es zu entsprechend weiteren Rückstufungen.

Dabei wird die gesamte Bandbreite von Bonus- und Malusklassen abgebildet. Die Schadenfreiheitsklassen belohnen langjährige Schadenfreiheit durch eine kontinuierliche Verbesserung des Beitragssatzes, während Schadenereignisse zu klar definierten Rückstufungen führen.

Mein Fazit

Mit der neuen Tarifwelt reiht sich die Barmenia Gothaer in den Branchentrend der gestuften Wohngebäudeprodukte ein. Im Premium-Bereich positioniert sich der Anbieter mit langen Leistungszeiträumen, Nachhaltigkeitskomponenten und Garantieklauseln im oberen Mittelfeld des Marktes, während die Leistungen im Basis- und Spar-Segment auf Standardniveau liegen.

Vor dem Hintergrund des massivem Kostendrucks in der Sparte und einer angespannten Marktlage ist die Einführung der neuen Tarife nicht nur als Produktinnovation zu verstehen, sondern auch als Teil einer übergeordneten Sanierungsstrategie. Durch die differenzierte Tarifstruktur kann das Unternehmen einerseits risikostarke oder preissensible Bestände in günstigere, aber leistungsschwächere Tarife verschieben, andererseits im Premium-Segment höhere Prämien für einen erweiterten Schutz durchsetzen.

Da auch die Barmenia Gothaer in jüngerer Vergangenheit vielen Maklern im Zuge von Bestandssanierungen bestehende Verträge gekündigt hat, dürfte es trotz der inhaltlich richtigen Tendenz der neuen Tarifwelt und der Einführung von Schadenfreiheitsrabatten nicht einfach sein, das Vertrauen im Vertrieb zurückzugewinnen. Es wird sich zeigen, ob die neue Produktgeneration auch die Glaubwürdigkeit und Stabilität vermittelt, die für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit Maklern entscheidend ist.

Über den Autor:



Stephan von Heymann wurde 1974 in Aurich geboren. Er begann seine Karriere in der Assekuranz mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Ergo in Bremen. Er war mehrere Jahre als selbstständiger Versicherungsvermittler in Leipzig tätig, bis er 2014 zu einem Maklerpool als Haftpflicht Underwriter wechselte. Ein ergänzendes Fachstudium bei der Deutschen Versicherungsakademie absolvierte er zwischen 2019 und 2020. Von Heymann betreibt den „Sachthemen.Blog“.