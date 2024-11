Erst im Sommer hat die Canada Life Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung gelauncht, nun folgen bereits Verbesserungen in den Vertragsbedingungen sowie der technischen Ausgestaltung. Für Vermittler wie Endkunden ist das erfreulich. Der Anbieter folgt damit einem Trend: Die Wahl an wirklich guten und flexiblen Vertragswerken im Markt hat sich in jüngster Zeit massiv erhöht, viele Versicherer konzentrieren sich noch stärker auf die Biometrie-Absicherung. Vielleicht ist das aber auch eine kleine Flucht nach Vorne, nachdem das Altersvorsorgegeschäft durchweg schwieriger geworden ist.

Zeitlich trifft die Canada Life jetzt mit ihrem Update ein interessantes Datum, denn so gut wie alle (deutschen) Versicherer werden im Zuge Ihrer Rechnungszinserhöhung Ihre Tarife zum Januar 2025 erheblich anpassen. Da die Kalkulation der Kölner über einen Fondsmotor läuft, hat die Rechnungszinsänderung aber keine Auswirkungen.

Kein BU-Antrag mehr in Kombination mit Arbeitsunfähigkeitsklausel

Analog zu Anbietern wie zuletzt Axa und Allianz hat die Canada Life in ihrem Update die Arbeitsunfähigkeitsklausel (Gelbe-Schein-Regelung) stark überarbeitet. Bisher konnte diese nur gezogen werden, wenn gleichzeitig auch der langwierige BU-Leistungsantrag gleichzeitig gestellt wurde. Durch die Neuregelung wird die Klausel ein eigener optionaler Baustein und somit kostenpflichtig. Nach ersten Berechnungen liegt der Mehrbeitrag bei knapp acht Prozent. Das ist sinnvoll. Zusätzlich wurde die Leistungsdauer von 24 auf 36 Monate erhöht.

Grundsätzlich ist es eine sehr starke Verbesserung, wenngleich man sich hier nur der Marktspitze anschließt. Ein kleines Manko bleibt aber: Wurde einmal die Arbeitsunfähigkeits-Leistung vonseiten der versicherten Person in Anspruch genommen, entfallen alle künftigen Erhöhungsmöglichkeiten in der Nachversicherung. Auch wenn diese Regelung marktüblich ist, weil sie von wenigen Versicherern anders gelöst wird, bleibt sie insbesondere für junge Leute ein negativer Punkt.

Berufliche Besserstellung-Garantie mit Schönheitsfehler

Je jünger eine Person ist und je stärker man sich der Ausbildung oder Weiterbildung betätigt, desto wichtiger wäre eine berufliche Besserstellung-Garantie. Sprich, man könnte seine berufliche Einstufung überprüfen lassen, wobei man bekanntlich in der Berufsunfähigkeitsversicherung niemals schlechter fallen kann, nur noch besser. Die Canada Life gibt generell jetzt jeder Person das Recht, seine Einstufung überprüfen zu lassen. Es gibt nur einen kleinen Schönheitsfehler mit folgender Regelung: „Wir können die Reduzierung des Beitrags von einer erneuten Risiko- und Gesundheitsprüfung abhängig machen.“

Theoretisch kann der Versicherer also erneut Gesundheitsfragen stellen. Laut der Canada Life passiert dies im Moment aber nicht beziehungsweise nur bei sehr auffälligen Verträgen. Kundenfreundlicher wäre, wenn man mindestens beim Berufseinstieg nach erfolgter Ausbildung / Studium auf eine mögliche neue Risikoprüfung verzichtet. Mir ist Klarheit in den Vertragsbedingungen schon lieber, als die Kulanz einer Versicherungsgesellschaft.

Anpassung nach oben bei Beitragsdynamik

Bisher konnten Interessenten bei der Canada Life nur eine Beitragsdynamik von drei Prozent oder gar keine auswählen. Jetzt ist dieser sehr oft kritisierte Punkt verbessert worden, indem jetzt bis zu fünf Prozent vereinbart werden können, wobei die Anpassungen unbegrenzt widerrufen werden können. Dies ist bei jungen Leuten mit beruflichen Ambitionen auch sehr wichtig in meinen Augen, umso mehr, da man nach einem AU- wie BU-Leistungsantrag keine Erhöhungsmöglichkeiten mehr besitzt.

Erhebliche Verbesserungen in der Nachversicherung

Bei der Nachversicherung kann man sich nun bis zu zwölf Monate Zeit lassen, bisher war dies auf sechs Monate beschränkt. Sowohl für den Kunden als auch für den Vermittler ein absoluter Mehrwert in Hinblick auf das übliche Jahresgespräch beziehungsweise einen Jahrescheck. Es wäre ärgerlich, wenn man genau um einen Monat die Frist für eine Erhöhung nach einem Ereignis verpasst.

Zudem kann bei der Canada Life in der BU-Versicherung jetzt in den ersten fünf Jahren ohne Anlass erhöht werden. Ebenso gibt es weitere Gründe wie die Beendigung der Elternzeit (wird immer wichtiger), Aufnahme eines Studiums oder Tod des Ehepartners als möglichen Grund für eine Erhöhung. Angemerkt sei die imposante Grenze zur Erhöhung von 10.000 Euro – diese ist einzigartig am Markt.

Weitere Änderungen am Bedingungswerk

Außerdem wurde im Herbst-Update eine Teilzeitklausel in die Bedingungen aufgenommen. Auch die Gesundheitsfragen bekamen einen kleinen Relaunch. Sie wurden zusammengefasst und etwas kundenfreundlicher gestaltet. An den Abfragezeiträumen hat sich aber nichts geändert. Auch die Berufsliste wurde erweitert, und zwar um 144 Studiengänge.

Mein Fazit

Die Canada Life hat sehr viele von mir kritisierte Punkte verbessert und innerhalb von wenigen Monaten mit zwei großen Updates ausgebügelt. Dies ist sehr löblich. Auf dem Papier machte man einen großen Sprung, auch wenn man sich an Punkte wie den kompletten Verzicht auf die konkrete Verweisung wie beim HDI und der Bayerischen noch nicht traute. Dennoch finden Vermittler jetzt ein grundsolides Vertragswerk, sollten aber die absoluten Besonderheiten der Rechtsform des Unternehmens auf jeden Fall im Auge behalten.

Über den Autor:



Tobias Bierl wurde 1984 geboren. Als ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann gründete er mit seinem Bruder 2008 Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.