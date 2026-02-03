Für Experte Björn Kotzan ist bei einer Altersvorsorge mit Versicherungsmantel der frühzeitige Beginn essenziell. Die Alte Leipziger liefert passend ein Fondsprodukt für Kinder.

Björn Kotzan ist der Experte für das Thema Altersvorsorge bei DAS INVESTMENT Versicherungen.

Ein zentrales Problem der Altersvorsorge liegt weniger in der Produktlandschaft als im zu späten Beginn privater Vorsorge, die häufig nur punktuell oder mit zu niedrigen Beiträgen betrieben wird. Der wichtigste Hebel, um dieses Problem abzumildern, ist Zeit. Wer früh beginnt, profitiert über Jahrzehnte vom Zinseszinseffekt.

Genau hier setzt das Konzept der Kindervorsorge an. Mit dem Produkt „ALfonds-young“ bringt die Alte Leipziger Lebensversicherung eine fondsgebundene Kindervorsorge auf den Markt, die frühzeitiges Investieren mit einem langfristig stabilen steuerlichen Rahmen verbinden soll.

Aufbau und Zielgruppe

„ALfonds-young“ ist als fondsgebundene Rentenversicherung konzipiert, bei der das Kind die versicherte Person ist. Versicherungsnehmer und Beitragszahler können Eltern, Großeltern oder andere Bezugspersonen sein. Der Vertrag kann etwa ab dem 25. oder 30. Lebensjahr auf das Kind übertragen werden und eignet sich damit für eine Vorsorgeplanung über mehrere Generationen hinweg.

Der Einstieg ist bereits ab Geburt möglich. Auch kleinere monatliche Beiträge oder unregelmäßige Zuzahlungen, etwa aus Geldgeschenken, lassen sich integrieren. Dabei ist „ALfonds-young“ nicht ausschließlich als Altersvorsorge zu verstehen. Teilentnahmen sind für Führerschein, Studium oder Weiterbildung möglich

Kapitalanlage als zentraler Rendite- und Kostentreiber

Die Kapitalanlage bildet den zentralen Renditetreiber von „ALfonds-young“. Neben einer breiten ETF- und Fondsauswahl bietet die Alte Leipziger auch einen „MSCI-World“-ETF mit sehr niedrigen laufenden Kosten an. Gerade bei Laufzeiten von 60 oder 65 Jahren sind niedrige Fondskosten ein wesentlicher Faktor für die langfristige Nettorendite. Jeder Kostenpunkt wirkt über Jahrzehnte direkt auf den Zinseszinseffekt.

Das Produkt bietet eine optionale, flexible Beitragsgarantie bis 80 Prozent. Während der Ansparphase können Beitrage angepasst, pausiert oder durch Zuzahlungen ergänzt werden. Fondswechsel sind kosten- und steuerfrei möglich. Zu Rentenbeginn besteht die Wahl zwischen einer Kapitalauszahlung, lebenslangen Rente oder der Kombination aus beiden.

Steuerlicher Rahmen als struktureller Vorteil

Ein wichtiger Unterschied zu einem klassischen ETF-Sparplan im Bankdepot liegt in der steuerlichen Behandlung. Bei Direktinvestments unterliegen Erträge stets dem jeweils gültigen Steuerrecht, das sich jederzeit ändern kann. Anleger tragen damit über Jahrzehnte das Risiko wechselnder steuerlicher Rahmenbedingungen.

Beim neuen Produkt der Alte Leipziger ist der steuerliche Rahmen hingegen von Beginn an festgelegt, da es sich um eine Altersvorsorgelösung handelt. Während der Ansparphase werden Erträge nicht laufend besteuert. Die Besteuerung erfolgt erst bei Auszahlungen und folgt dann den für private Altersvorsorge geltenden Regeln.

Kostenbelastung der Kunden eine Aufgabe für Vermittler

Ein struktureller Nachteil fondsgebundener Versicherungen sind die Vertrags- und Abschlusskosten. Gerade bei sehr langen Laufzeiten können sich diese Kosten spürbar auf die Nettorendite auswirken. Die Alte Leipziger bietet jedoch verschiedene Modelle an, mit denen sich die Kostenbelastung reduzieren lässt, etwa alternative Provisionsmodelle oder Honorarlösungen. Vermittler sollten diese Möglichkeiten kennen und zum Vorteil der Versicherten auch nutzen.

Mein Fazit

„ALfonds-young“ ist kein Ersatz für ein kostengünstiges ETF-Depot, sondern eine fondsgebundene Versicherungslösung mit langfristiger Altersvorsorgelogik. Der Mehrwert liegt in der Kombination aus langfristiger Kapitalmarktanlage, steuerlicher Planungssicherheit, verschiedenen flexiblen Auszahlungsoptionen und dem gesetzlichen Sicherungssystem für Lebensversicherungen, das im Insolvenzfall des Versicherers greift.