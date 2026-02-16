Experte Björn Kotzan ist voll des Lobes für die bAV-Lösung der Bayerischen. Das Produkt ist konsequent nachhaltig, flexibel und mit einer modernen Garantiearchitektur konstruiert.

Das neue bAV-Produkt „Blue Invest“ der Bayerischen ist eine fondsgebundene Rentenversicherung, die bewusst als nachhaltige Kapitalanlage im Markt positioniert wird.

Nachhaltigkeit tief im Produkt verankert

Während ein Großteil der Anbieter im Markt weiterhin stark mit Garantien oder Standardfonds argumentiert, setzt die Bayerische seit Jahren konsequent auf Nachhaltigkeit, Sachwerte und flexible Produktmechaniken. Diese strategische Linie ist nicht nur im Marketing sichtbar, sondern tatsächlich tief im Produktdesign verankert.

In dieser Konsequenz ist das im Markt der Direktversicherung durchaus eine Besonderheit. Viele Anbieter integrieren ESG-Kriterien lediglich als Option – hier ist Nachhaltigkeit hingegen struktureller Bestandteil des Produkts. Für Unternehmen auf Kundenseite, die selbst nachhaltig positioniert sind, schließt sich damit ein logischer Kreis zwischen Vergütungsstrategie, Employer Branding und Vorsorgelösung.

Ein zentraler Aspekt ist die Fondsauswahl. Das Fondsuniversum ist klar auf nachhaltige Kapitalanlagen und Sachwerte ausgerichtet und umfasst rund 32 Fonds, darunter nachhaltige Publikumsfonds, Sachwertstrategien, ETF und gemanagte Portfolios. Spezielle Filter ermöglichen den Beratern dabei starke Selektionsmöglichkeiten der Kapitalanlageausrichtung.

Screenshot Die Bayerische

Niedrige Garantien ein klares Plus bei langfristigen Verträgen

Besonders spannend aus Kapitalmarktsicht sind die wählbaren Beitragsgarantien. Die Möglichkeit, die Garantie bis auf 50 Prozent abzusenken, ist im aktuellen Marktumfeld ein klarer Vorteil – insbesondere für junge Arbeitnehmer, die Verträge mit langen Laufzeiten haben. Höhere Garantien führen zwangsläufig zu einer restriktiveren Kapitalanlage, während niedrigere Garantien dem Versicherer mehr Spielraum in der Fondssteuerung geben. Für langfristige Verträge wird dies eine deutlich bessere Renditeperspektive eröffnen als klassische Hochgarantieprodukte.

Ergänzend fällt die hybride Anlagearchitektur positiv auf. Das Vertragsguthaben wird dynamisch zwischen Fondsvermögen und Sicherungsvermögen gesteuert, um die Garantie darzustellen und gleichzeitig eine hohe Kapitalmarktbeteiligung zu ermöglichen. Auch wenn die Börsenweisheit „Hin und her macht die Taschen leer“ grundsätzlich ihre Berechtigung hat, ist diese versicherungsmathematische Dynamik nachvollziehbar, da sie nicht auf taktisches Umschichten, sondern auf eine strukturierte Garantieabbildung ausgelegt ist.

In Kombination mit dem aktuell wieder attraktiveren Sicherungsvermögen der Versicherer entsteht hier ein stabilisierender Baustein ohne vollständigen Verzicht auf Renditechancen. Wichtig bleibt aber, eine möglichste niedrige Garantieform zu wählen.

Optionale Beitragsbefreiung hilft beim Erreichen des Rentenziels

Ein sehr praxisrelevanter Punkt in der Beratung ist die optionale Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit ohne Gesundheitsprüfung, die mit einer Wartezeit von drei Jahren ausgestattet ist (bei Unfällen entfällt diese). Besonders positiv: Eine vereinbarte Dynamik bleibt auch im Leistungsfall bestehen. Das bedeutet konkret, dass eine gesundheitlich unterbrochene Erwerbsbiografie nicht automatisch zu einer Stagnation der Altersvorsorge führt. Gerade vor dem Hintergrund einer oft lückenhaften Absicherung der Arbeitskraft ist das ein starkes Argument für die Erreichbarkeit des geplanten Rentenziels.

Ein interessantes Differenzierungsmerkmal ist zudem die sogenannte „Plusrente“. Dabei können Versicherte über ein Cashback-System – etwa durch Einkäufe bei bekannten Marken – zusätzliche Beiträge in die Altersvorsorge investieren. Aus Sicht einer verhaltensorientierten Finanzmarkttheorie ist das kein Kernelement der Vorsorge, aber ein sinnvolles Add-on, um niedrigschwellig zusätzliches Kapital aufzubauen.

Flexibilität in Anspar- und Leistungsphase

Die Flexibilität in der Ansparphase ist bei diesem Produkt nicht nur ein Marketingversprechen, sondern klar in den Vertragsbedingungen verankert. So kann die Beitragszahlung bei kurzfristigen finanziellen Engpässen oder Lebensphasen wie Sabbatical oder Elternzeit pausiert werden, wobei der Vertrag währenddessen prämienfrei weitergeführt wird und anschließend automatisch wieder in Kraft gesetzt wird.

Zudem besteht die Möglichkeit einer Beitragsstundung bei fortbestehendem Versicherungsschutz, die bei Elternzeit sogar bis zu 36 Monate betragen kann. Auch eine Reduzierung, spätere Erhöhung sowie Zuzahlungen sind bis zum Rentenbeginn vorgesehen, was eine laufende Anpassung an die individuelle Erwerbsbiografie ermöglicht.

Besonders bemerkenswert aus fachlicher Sicht ist, dass laut Vertragsbedingungen bei Zuzahlungen und Beitragsanpassungen der garantierte Rentenfaktor nicht neu berechnet wird, sondern die bei Vertragsabschluss vereinbarten Rechnungsgrundlagen bestehen bleiben. Damit wird vermieden, dass spätere Einzahlungen – etwa in späteren Lebensphasen – mit ungünstigeren biometrischen Kalkulationsgrundlagen verrentet werden, was im Marktvergleich keineswegs selbstverständlich ist und als kundenfreundliche Regelung zu werten ist.

Ebenfalls erwähnenswert ist die Flexibilität in der Leistungsphase. Neben der klassischen lebenslangen Rente oder vollständigen Kapitalauszahlung ist eine Teilkapitalisierung von bis zu 30 Prozent möglich, während der verbleibende Anteil verrentet wird. Hinzu kommt die Verlängerungsoption bis zum 88. Lebensjahr bei privater Fortführung. Gerade bei jungen Versicherten und steigender Lebenserwartung ist das ein strategisch interessanter Baustein, da gut laufende Verträge theoretisch länger in der Ansparphase gehalten werden können.

Verteilung der Abschlusskosten über die gesamte Laufzeit

Ein weiterer oft missverstandener, aber aus Maklersicht wichtiger Punkt ist die Möglichkeit eines ungezillmerten Tarifs. Hinter dem zunächst technisch klingenden Begriff verbirgt sich im Kern eine Verteilung der Abschlusskosten über die gesamte Laufzeit statt einer starken Kostenbelastung zu Beginn. Dadurch steht in den ersten Jahren mehr Kapital für die Anlage zur Verfügung, was den Zinseszinseffekt verbessern kann – ein nicht zu unterschätzender Faktor bei sehr langen Laufzeiten in der bAV.

Angemessene Effektivkosten

Kostenseitig liegt die Effektivkostenquote im Muster bei rund 1,81 Prozent. Das ist nicht zwingend günstig, aber auch nicht überdurchschnittlich hoch für eine fondsgebundene Hybridlösung mit Garantieelementen. Maßgeblich ist hier die Fondsauswahl: Aktiv gemanagte Nachhaltigkeits- und Sachwertfonds, etwa aus dem Umfeld der Bayerische-Tochter Pangea Life, verursachen systembedingt höhere Kosten. Gleichzeitig stehen auch ETF- und kosteneffizientere Fonds zur Verfügung, wodurch die Effektivkostenquote je nach Anlagestrategie deutlich sinken kann.

Mein Fazit

Die „bAV Blue Invest“ der Bayerischen ist ein klar nachhaltig positioniertes und strategisch konsistent konstruiertes Vorsorgeprodukt, das sich bewusst vom klassischen Marktstandard abgrenzt. Die konsequente ESG-Ausrichtung ist kein Nebenfeature, sondern zentraler Bestandteil der Produktphilosophie und dürfte insbesondere für nachhaltig orientierte Unternehmen sowie Zielgruppen mit hoher Affinität zu nachhaltigen Kapitalanlagen – erfahrungsgemäß häufig auch weibliche Belegschaften – besonders attraktiv sein.

Insgesamt handelt es sich um ein gutes, modernes bAV-Produkt mit klarer strategischer Linie, wobei die langfristige Renditeentwicklung maßgeblich davon abhängen wird, wie sich nachhaltige Kapitalanlagen entwickeln werden. Die aktuelle Kapitalmarktentwicklung zeigt, dass Renditetreiber vor allem in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Halbleiter, geopolitisch getriebene Industrie- und Sicherheitssektoren sowie technologiegetriebene Plattform- und Produktivitätsmodelle liegen – und damit teilweise außerhalb klassischer ESG-Kernsegmente.