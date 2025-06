Die vergangenen Updates aus dem Sommer und Herbst 2024 der Canada Life in der Berufsunfähigkeitsversicherung sind noch gar nicht so lange her, schon gibt es die nächsten Verbesserungen. Das Update ist eine Mischung aus der Beseitigung von alten Schwächen, aber auch innovativen Ideen. Klappt es so mit der Spitzenklasse im Produktvergleich?

Annahmerichtlinien für Schüler und Studenten marktüblich angepasst

Bei einer Sache sind sich so gut wie alle Marktteilnehmer einig. Es ist wichtig, dass sich junge Personen so früh wie möglich gegen den Verlust der Arbeitskraft absichern, selbst, wenn man noch gar nicht im Berufsleben steht. Bei der Canada Life konnte ein Schüler bisher erst ab dem 15. Lebensjahr eine BU-Versicherung abschließen. Diese Hürde wurde nun auf die marktüblichen zehn Jahre gesenkt. In diesem Segment kann der Versicherer aufgrund seiner im Marktvergleich verkürzten Gesundheitsfragen durchaus eine Rolle spielen, gibt es doch für die meisten Erkrankungen nur einen Abfragezeitraum von drei Jahren.

Zudem können Studenten jetzt bis zu 2.000 Euro statt wie bisher 1.500 Euro absichern. Dieser Wert entspricht dem gehobenen Marktniveau. Zudem entfällt die Abfrage nach Anträgen, die in den vergangenen fünf Jahren abgelehnt oder nur mit Erschwernis angenommen wurden. Ich erlebe es leider immer wieder, dass manche Interessenten das Thema BU-Versicherung zunächst alleine schultern möchten und blauäugig an die Thematik herangehen. Dieser „Fehltritt“ muss jetzt im Antrag bei der Canada Life nicht mehr angegeben werden.

Viele Verbesserungen im Leistungsfall

In diversen Maklergruppen hat die Canada Life nicht den besten Ruf bei der Leistungsfallabwicklung. Das Problem der mangelnden Außendarstellung wurde nach meinem Kenntnisstand aber erkannt und man stellt sich der Thematik. In den Vertragsbedingungen hat es konkret folgende Verbesserungen zur Folge:

Benötigt die Canada Life für die Feststellung der Berufsunfähigkeit einen Gutachter, gibt es sechs Monate als Überbrückungshilfe. Diese müssen nicht zurückgezahlt werden, falls der Leistungsantrag nicht anerkannt wird

Soforthilfe in Höhe von bis zu zwei Monatsrenten bei ärztlichen Hilfsmitteln (wie zum Beispiel Hörgerät oder Rollstuhl)

Bei Arbeitsunfähigkeit wird schon ab der sechsten Woche der Beitrag des Vertrages übernommen

Beim Verlust von insgesamt 13 Grundfähigkeiten (wie Gehen, Stehen oder Sprechen) gibt es ebenso eine Beitragsbefreiung des Vertrages.

Klarstellung bei der Teilzeitklausel: Jetzt sind auch Elternzeit und Kurzarbeit eingeschlossen

Bei Elternzeit wird man bei Vertragsabschluss nach dem zuletzt ausgeübten Beruf eingestuft

Für Selbstständige vereinfacht sich der Prozess, da auf eine theoretische Umorganisation verzichtet wird.

Zudem gibt es eine neue Berufsliste. Dies bedeutet, dass die Beiträge generell circa drei Prozent günstiger geworden sind und (wie bei einem Update üblich) gibt es viele Besserstufungen. Die akademischen Berufe dürften noch günstiger geworden sein.

Nachversicherung nochmals erheblich verbessert

Kenner der Szene wissen, dass die Canada Life seit Jahren die höchste Nachversicherung am deutschen Markt anbietet. Bis zu 10.000 Euro können abgesichert werden. Das sucht seinesgleichen. Die aktuelle Verbesserung besteht darin, dass ein Student nach dem Berufseintritt direkt auf 75 Prozent des Bruttoeinkommens erhöhen kann, ebenso ein Arzt bei Gründung beziehungsweise beim Einstieg in eine Arztpraxis

Beispiel: Ein Student steigt ins Berufsleben mit einem Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro im Jahr ein. Bisher hatte er als 1.000 Euro bei der Canada Life abgesichert. Jetzt kann er auf einen Schlag auf 3.750 Euro (75 Prozent des Bruttojahreseinkommens) erhöhen. Oftmals kann bei Studienbeginn verdoppelt werden, bei wenigen Versicherern auch um 150 Prozent. Aber diese Erhöhung ohne erneute Risikoprüfung auf einen Schlag ist schon imposant.

Bei einer Sache muss ich allerdings den Finger dezent in die Wunde legen. Wird eine Leistung, wie zum Beispiel eine zweimonatige Beitragsbefreiung, in Anspruch genommen, entfallen sämtliche Erhöhungsmöglichkeiten. Hier herrscht in meinen Augen dringender Nachholbedarf.

Schwere-Krankheiten-Versicherung hält als Baustein Einzug

Die Canada Life ist im deutschen Markt Pionier für die Schwere-Krankheiten-Versicherung (auch genannt Dread Disease). So ist es nicht verwunderlich, dass diese Absicherung jetzt als Extra-Baustein Einzug in die BU-Versicherung hält. Im Leistungsfall bedeutet dies eine zusätzliche Jahresrente, praktisch ein ähnliches System wie bei der Baloise mit dem „Cash+“-Baustein sowie der Einmalleistung des Volkswohl Bund. Beide leisten aber ausschließlich bei Anerkennung der Berufsunfähigkeit. Bei der Canada Life muss eine von 55 Krankheiten festgestellt worden sein – analog zur bestehenden Dread-Disease-Versicherung.

Möchte man diesen Baustein in seinen BU-Vertrag einbauen, gibt es aber nochmals zwei erweiterte Gesundheitsfragen, siehe Bild (Quelle: Canada Life).

Eine Ja-Antwort ist erlaubt, somit kann auch eine anonyme Risikovoranfrage gestellt werden. Man muss sich aber bewusst sein, dass durch den Einbau des Bausteins die Aufbereitung der Gesundheitshistorie ein Stück weit umfangreicher wird und somit auch das potenzielle Thema der vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung zunehmen kann.

Kunden, die sich ernsthaft für das Thema Dread Disease interessieren, empfehlen wir einen eigenständigen Vertrag. Die Versicherungssumme (welche häufig im sechsstelligen Bereich liegt), kann über den BU-Vertrag nicht dargestellt werden. Trotzdem finde ich die Option gut, da es das Bewusstsein schärft, dass eine Absicherung schwerer Krankheiten (unabhängig von einer Berufsunfähigkeit) durchaus in Erwägung gezogen werden sollte.

Option für eine spätere Risikolebensversicherung

Wie auch bei einigen Mitbewerbern, bietet die Canada Life an, später eine Risikolebensversicherung ohne erneute Gesundheitsfragen abzuschließen. Hierfür gibt es aber natürlich Spielregeln und einer der folgenden Gründe müssen vorliegen:

Geburt oder Adoption eines Kindes

Bau oder Erwerb einer selbst bewohnten Immobilie, welche mit mindestens 50.000 Euro finanziert wurde

Zehnter Jahrestag des Versicherungsbeginns.

Maximal können damit 300.000 Euro oder die Höhe des Immobiliendarlehens abgesichert werden und der zeitliche Rahmen erstreckt sich auf die ersten zehn Jahre. Diese Grenze könnte durchaus ein bisschen nach oben geschoben werden, andere Versicherer lassen dem Kunden 15 Jahre Zeit.

Mein Fazit

Schwachpunkte der Annahmerichtlinien, insbesondere für junge Personen, wurden ausgebessert, die absoluten Stärken (Nachversicherung) noch weiter ausgebaut, seltene Alleinstellungsmerkmale anderer Versicherer aufgenommen. Ein wirklich rundum gelungenes Update, das mir sehr gefällt. Man merkt, dass die Canada Life in der Berufsunfähigkeitsversicherung mit aller Macht stärker wahrgenommen werden möchte im Maklermarkt.

Bei uns im Unternehmen wird die Canada Life nun sicherlich noch aktiver in die Beratung aufgenommen, denn die extrem starke, technische Ausgestaltung sowie das gute Bedingungswerk, wobei man sich an das Thema der konkreten Verweisung noch nicht getraut hat, ist wirklich auf gehobenen Niveau. Unverständlich ist aber, dass sich sämtliche Erhöhungsmöglichkeiten in Luft auflösen, sobald nur eine kleine Leistung aus dem Vertrag in Anspruch genommen wird.

In der Beratung sollte man unbedingt seinen Kunden den Hinweis geben, eine garantierte Rentensteigerung einzubauen, da es keine Überschüsse im Leistungsfall gibt. Zudem sollte eine Information über die Gesellschaftsform der Canada Life und deren Besonderheit erfolgen. Hier steck eine andere Kalkulation als bei einem typisch deutschen Anbieter dahinter. Das sollte Vermittler und Kunden bewusst sein.

Über den Autor:



Tobias Bierl wurde 1984 geboren. Als ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann gründete er mit seinem Bruder 2008 Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.