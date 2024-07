Die Degenia hat eine neue Wohngebäudeversicherung an den Start gebracht. Die Tarifbezeichnung „T24“ bezieht sich dabei wie üblich auf den Tarifjahrgang. Das Unternehmen erstellt als Konzeptanbieter eigene Lösungen im Bereich Sach-, Haft- und Unfallversicherung, zeichnet diese selbstständig im Namen des Versicherers und übernimmt darüber hinaus das Inkasso sowie die Vermarktung. Die Schadenabwicklung obliegt dem jeweiligen Risikoträger. Im Fall des neuen Tarifs ist dies die Alte Leipziger.

Einfachste Tarifvariante mit zu vielen Mängeln

Die Degenia bietet wie bisher die Möglichkeit, zwischen den Leistungsvarianten „Classic“, „Premium“ und „Optimum“ zu wählen. Wegen der zahlreichen Lücken ist die Tarifvariante „Classic“ meines Erachtens für den Maklermarkt nicht zu empfehlen. Hier gibt es zu viele Fallstricke in Hinblick auf die Maklerhaftung. Zudem sind zahlreiche Risiken nicht versichert. Hauptkritikpunkte sind für mich, dass der Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit nur bis zu Schäden von 10.000 Euro zu 100 Prozent abgesichert ist, darüber sind es 30 Prozent und bei Schäden über 50.000 Euro entfällt der Verzicht komplett. Zudem gilt der Verzicht bei grober Fahrlässigkeit nicht bei Verletzung von Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften und der Sturmbegriff ist definiert als Windbewegung von mindestens der Windstärke acht.

Den Tarif „Premium“ würde ich als mittelprächtig einstufen. Es gibt einige Mehrleistungen. Außerdem entfällt bei grober Fahrlässigkeit eine Begrenzung und es wird in einem solchen Fall auch bei der Verletzung von Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften bis 50.000 Euro geleistet. Sturmschäden unterliegen nicht der Voraussetzung einer bestimmten Windstärke.

„Optimum“-Tarif mit vielen Exklusivleistungen

Der Tarif „Optimum“ punktet mit folgenden Exklusivleistungen: Unbenannte Gefahren/All-Risk-Deckung, Leckortungskosten (bis 1.000 Euro), Kosten für den Wiederaufbau von Hausrat (bis 5.000 Euro), Mehrkosten für alters- und behindertengerechten Wiederaufbau (ab 25.000 Euro, Schadenhöhe bis 10.000 Euro), Balkonkraftwerke (bis 3.000 Euro), Wiederbepflanzung von Gärten (bis 5.000 Euro), Nässeschäden (bis 3.000 Euro), Schäden durch Wildtiere, Tierbissschäden an elektrischen Anlagen, Dämmungen und Unterspannbahnen, Diebstahl von Wärmepumpen (bis 30.000 Euro) sowie eine Vorversicherergarantie, Besitzstandsklausel und Konditionsdifferenzdeckung (bis zwölf Monate).

Keine Nachhaltigkeit und keine Übernahme von Finanzierungskosten

Ganz grundsätzlich vermisse ich echte Nachhaltigkeits-Bausteine. Diese sind heutzutage aus meiner Sicht für viele Kunden wichtig. Zudem gibt es zwar eine Mietausfalldeckung, jedoch keine Übernahme von Finanzierungskosten. Der Versicherer ersetzt also nicht die monatlich fortlaufenden Kreditkosten (Zins und Tilgung) für die Hypotheken oder Grundschulden des versicherten Gebäudes, wenn durch einen Versicherungsfall die Räume des versicherten Gebäudes unbenutzbar geworden sind oder die Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil des Gebäudes nicht zumutbar ist. Gerade für Neubauten und junge Familien mit engem Finanzrahmen ist dies ein wichtiger Punkt.

Was die Übernahme von Hotelkosten angeht, sind die Sätze sehr gering: von 50 über 120 bis 150 Euro in den drei Tarifvarianten der Degenia. Damit wird es bei den heutigen Preisen zur Herausforderung, eine Familie einzuquartieren. Positiv erwähnen möchte ich, dass in allen drei Tarifen die erweiterte Rohrleitungsversicherung für Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes auf und neben dem versicherten Grundstück bis zu 10.000 Euro enthalten ist. Detaillierte Produktinformationen und Versicherungsbedingungen sind hier abrufbar.

Top-Tarif überzeugt auch preislich

Insgesamt ist der neue Tarif marktfähig. Für den Maklermarkt kommt meiner Auffassung nach insbesondere der Tarif „Optimum“ infrage. Dieser positioniert sich nach meiner Auffassung unter den Top-Tarifen im Markt und ist überdurchschnittlich leistungsstark.

Preislich ist der Tarif ohnehin schwer zu schlagen. Natürlich kommt es immer auf die individuellen Gebäudemerkmale und die Region der jeweiligen Risikoadresse an, aber tendenziell scheint der Tarif wirklich sehr günstig zu sein. Eine Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus, Baujahr 1998, mit 120 Quadratmetern Wohnfläche und einer Garage im Postleitzahl-Gebiet 16775 ergab, ohne Selbstbeteiligung und inklusive Elementardeckung, folgende Jahresprämien: „Classic“: 297,16 Euro, „Premium“: 326,60 Euro, „Optimum“: 393,23 Euro.

Über den Autor:



Stephan von Heymann wurde 1974 in Aurich geboren. Er begann seine Karriere in der Assekuranz mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Ergo in Bremen. Er war mehrere Jahre als selbstständiger Versicherungsvermittler in Leipzig tätig, bis er 2014 zum Maklerpool Aruna nach Berlin wechselte. Dort ist er als „Haftpflicht Underwriter“ tätig. Ein ergänzendes Fachstudium bei der Deutschen Versicherungsakademie absolvierte er zwischen 2019 und 2020.