Bisher zählt die Ergo für Versicherungsmakler, wenn es um die Berufsunfähigkeitsversicherung geht, nicht zu den ersten Adressen am Markt. Wie bei vielen anderen Anbietern auch kam zur Jahresmitte ein Update mit einigen Neuerungen. Reicht dies für eine generelle Empfehlung?–

Verkürzung der Antragsfragen bei psychischen Erkrankungen

Die Ergo war einer der letzten Maklerversicherer, die zehn Jahre nach psychischen Erkrankungen gefragt haben (zu nennen sind jetzt nur noch die Condor sowie Continentale). Zuletzt hatte der Volkswohl Bund den Abfragezeitraum auf fünf Jahre gesenkt. Die Ergo zieht hier nun nach.

Trotzdem muss ich die Fragestellung weiterhin kritisieren, da diese offen gestellt wird: „Bestehen oder bestanden bei Ihnen in den letzten fünf Jahren – Krankheiten, Störungen oder Beschwerden der Psyche – oder sind Sie deswegen in den letzten fünf Jahren von Ärzten oder Psychotherapeuten untersucht, beraten oder behandelt worden?“

Problem: Es müssen alle Krankheiten, Störungen oder Beschwerden der Psyche angegeben werden, auch wenn man deretwegen nicht beim Arzt oder Therapeuten war. Diese Fragestellung halte ich persönlich für sehr gefährlich und wünschte mir hier etwas mehr Kundenfreundlichkeit. Andere Versicherer am Markt beschränken die Frage nach Beschwerden von drei Monaten. Dieser Zeitraum ist überschaubar.

Erhöhung der Absicherungssummen bei Schüler und Studenten

Sehr viele Anbieter am Markt lassen mittlerweile für Schüler 1.500 Euro und für Studenten 2.000 Euro an monatlicher BU-Rente zu. Bis zu diesem Wert zog jetzt auch die Ergo nach. Das ist nachvollziehbar, denn die Inflation und der damit verbundene Kaufkraftverlust haben den Effektivwert der maximalen BU-Renten wieder nach unten gezogen.

Allerdings muss bei Berufseintritt der dann ausgeübte Beruf nachgemeldet werden. Der Vorteil der Sicherung der Berufseinstufung als Schüler ist somit verloren. Im Zuge dessen gibt es zudem eine Anhebung von 15.000 Euro auf 18.000 Euro der Angemessenheitsprüfung bei Antragstellung. Vermittler sollten derzeit einen großen Bogen um die Schüler-BU der Ergo machen, da es viel kundenfreundlichere Lösungen am Markt gibt.

Anhebung der Anrechnung des Versorgungswerkes

Die Ergo drängt insbesondere mit ihrer Marke DANV (Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung) stark in den Markt. Umso unverständlicher ist, dass das Versorgungswerk schon ab einer jährlichen BU-Rente von 30.000 Euro angerechnet wurde. Nun gibt es eine Erhöhung auf 42.000 Euro.

Im Marktvergleich ist dies aber immer noch vergleichsweise wenig. Viele Versicherer rechnen erst ab 50.000 Euro an, die Canada Life sogar erst ab 60.000 Euro. Die Baloise verzichtet seit Jahresbeginn ogar komplett auf die Anrechnung des Versorgungswerkes. Die Ergo zeigt hier eine erste Verbesserung, ohne jedoch zu glänzen.

Einführung einer Teilzeitklausel

Die Ergo hat sich erfreulicherweise des Trends angenommen und führt eine Teilzeitklausel in ihre Bedingungen ein. So wird im Leistungsfall geprüft, ob die berufliche Teilzeittätigkeit in Ihrer konkreten Ausgestaltung noch drei Stunden pro Arbeitstag ausgeübt werden kann. Sicherlich ist die Teilzeitklausel, für die deren Ausgestaltung es noch keinen Marktkonsens gibt, nur ein erster Entwurf. Fragt man drei Vermittler zur Teilzeitklausel, so wird es drei Meinungen geben.

Weitere kleinere Neuerungen

Verbesserte Umorganisation bei Selbstständigen. Die bisherige Umorganisationshilfe bei erneuter BU aus gleichen medizinischen Grund wird nur noch innerhalb von sechs Monaten statt eines Jahres angerechnet.

DANV-Versicherte profitieren von einem vereinfachten Anerkenntnis, sollte das berufsständische Versorgungswerk eine vollständige BU-Rente leisten.

Der errungene Titel „Fachanwaltsbezeichnung“ ist jetzt ein Anlass zur Nachversicherung, ebenso wieder nur für DANV-Kunden.

Klarstellung für medizinische Berufe beim Tätigkeitsverbot.

Mein Fazit

Ich sehe kleine Verbesserungen, die aber in meinen Augen nicht genügen, die Ergo in die Spitzenklasse zu bringen. Manche Neuerungen waren bitter notwendig und verkürzen etwas den Abstand zur Spitze. Insbesondere aber für junge Personen sehe ich die Ergo nicht als geeignete Lösung an. Die Düsseldorfer fallen weiterhin vor allem durch sehr günstige Preise auf. Für den sehr preissensiblen Kunden kann die Ergo eine Alternative sein, wenn man eine nur solide BU-Versicherung als ausreichend betrachtet.

Tobias Bierl wurde 1984 geboren. Als ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann gründete er mit seinem Bruder 2008 Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.