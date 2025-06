Die Europa hat ihre Risikolebensversicherung erneut überarbeitet. Die Family-, Junge-Leute- und Easy-Kurzanträge mit zwei vereinfachten Gesundheitsfragen können jetzt in jedem Tarif abgeschlossen werden. Grund genug, sich das Produkt der Tochtergesellschaft der Continentale betreffs der Neuerungen einmal genauer anzuschauen. Das letzte Update ist erst ein Jahr alt.

Welche Varianten bei den Kurzanträgen möglich sind

Die Frist bei den Family-Anträgen wurde von sechs auf zwölf Monate erhöht und für alle Kurzanträge wurden die Nachweise abgeschafft. Das heißt, dass der Kunde lediglich erklären muss, ein Immobiliendarlehen abgeschlossen zu haben und bei den Family-Anträgen entfällt die Vorlage etwa der Geburtsurkunde. Letzteres ist eine Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes, die ich ausdrücklich begrüße. Die Verlängerung der Frist ist ebenfalls positiv zu sehen, bei Immobilienfinanzierungen beträgt diese sogar 24 Monate.

Erhöht wurde auch die maximal mögliche Summe für „Junge Leute“ bis Eintrittsalter 35 Jahre, und zwar von 150.000 auf 200.000 Euro. Das war allerdings schon vorher zu wenig. Mitbewerber sind teils viel großzügiger und bieten Summen von 300.000 Euro an. Auch das Eintrittsalter bei „Junge Leute“-Anträgen liegt bei Mitbewerbern oft höher, etwa bei der Baloise mit 39 Jahren.

Mehr Möglichkeiten für Immobilieneigentümer

Beim Easy-Antrag, mit dem Versicherte die Finanzierung einer Immobilie oder Praxis absichern können, kann nunmehr auch für konstante Versicherungssummen zum Einsatz kommen. Im Basis- und im Premium-Schutz gilt das bis zu 500.000 Euro Versicherungssumme. Partner, die sich für eine Überkreuzabsicherung entscheiden und beide Darlehensnehmer sind, können somit einen Darlehensbetrag von einer Million Euro abdecken: indem sie sich gegenseitig mit 500.000 Euro Versicherungssumme absichern.

Die neue Regelung ist aus meiner Sicht vor allem für Immobilienfinanzierer von Vorteil, die nicht mit fallender Summe absichern wollen, da sie nicht nur ein Darlehen, sondern gleichzeitig auch eine Familienabsicherung einrichten wollen. Die Europa gehörte schon vor dem Update zu dem engen Kreis von Versicherern, welche einfache Gesundheitsfragen auch bei fremdgenutzten Immobilien ermöglichte. Nun gehört sie zu dem noch engeren Kreis derer, die dies auch mit konstanter Summe erlauben. Eine Kombination aus fallender und konstanter Summe ist jedoch nicht möglich, wie es von den Kölnern auf meine Nachfrage hieß.

Gesundheitsfragen der Kurzanträge deutlich verbessert

Die Gesundheitsfragen bei den Kurzanträgen zählen aus meiner Sicht jetzt zu den besten am Markt. Erstaunlicherweise gab es von der Europa im Zuge des Updates keinen Hinweis dazu, dass auch die Gesundheitsfragen überarbeitet wurden. Heimlich, still und leise wurde nämlich die Frage nach auch unbehandelten Beschwerden gestrichen. Außerdem wurden einzelne Erkrankungen aus der Frage entfernt, etwa Pankreaserkrankungen und Kollagenosen.

Neben der Körpergröße und Gewicht (bei dem Kurzantrag darf der BMI maximal 30 betragen) und erhöhten Gefahren im privaten und beruflichen Bereich werden zwei einfache Fragen zur Gesundheit gestellt. Es werden einige schwerere Erkrankungen abgefragt und regelmäßige Medikamenteneinnahmen. Der Abfragezeitraum beträgt dabei nur zwei Jahre. Abgefragt werden in den neuen Kurzanträgen keine unbehandelten Beschwerden, sondern nur Erkrankungen, die untersucht, beraten oder behandelt worden sind. Insgesamt sind die Risikofragen rechtssicher und sauber formuliert.

Gestaltungsrechte bei Ablauf der Zinsbindung mit Verbesserungsbedarf

Schon vor dem Update war mir eine Regelung in den Bedingungen aufgefallen, die unbedingt verbessert werden sollte. Zu den Gestaltungsrechten ohne erneute Gesundheitsprüfung gehört das Anpassungsrecht bei Ablauf der Zinsbindung. Dies betrifft so gut wie alle Immobilienfinanzierer, je nach vereinbarter Zinsbindungszeit.

Wer die Risikolebensversicherung mit annuitätisch fallender Summe abgeschlossen hat, wird Zins und Tilgung sowie eventuell auch die Restlaufzeit und die Summe an die Anschlussfinanzierung anpassen wollen. Das geht bei Europa grundsätzlich auch, und zwar ohne erneute Gesundheitsprüfung. Eine sehr sinnvolle Regelung also, denn bei verschlechtertem gesundheitlichem Zustand müsste der Versicherte den Vertrag trotz veränderter Konditionen des Darlehens unverändert lassen, was zu einer weniger bedarfsgerechten Absicherung führen würde.

Keine Anpassungsmöglichkeit bei fremdgenutzten Immobilien

Die Europa hält dieses Anpassungsrecht allerdings exklusiv Eigentümern selbst genutzter Immobilien vor. Somit kann ein Vertrag, der zur Absicherung eines Darlehens zum Kauf einer vermieteten Immobilie, geschäftlich genutzten Immobilie, einer Praxis oder eine durch Angehörige genutzte Immobilie bei Ablauf der Zinsbindung nicht angepasst werden. Warum dies so streng reguliert wurde, leuchtet nicht ein, denn ob die Immobilie nun selbstgenutzt oder fremdgenutzt ist, die Problematik des Ablaufs der Zinsbindung stellt sich gleichermaßen.

Da der Anbieter das Anpassungsrecht auf die ursprüngliche Versicherungssumme und die Höhe des neuen Darlehens begrenzt sowie eine bedarfsgerechte Höhe vorausgesetzt ist, ist die Ausübung des Anpassungsrechts auch nicht mit einer erheblichen Risikoerhöhung verbunden. Lediglich die im Rahmen der Ausübung mögliche Verlängerung der Laufzeit stellt eine Risikoerhöhung dar.

Mitbewerber sind hier teilweise flexibler, etwa die Hannoversche, die unabhängig von der Nutzungsart der Immobilie zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres jährlich eine Änderung von Zins- und Tilgungssatz im Tilgungsplan zulässt. Nicht gut ist auch, dass der Versicherer in seiner werblichen Ansprache diesen Umstand nicht erwähnt und betont „Versicherungsschutz bei Anschlussfinanzierung anpassbar“. Dem Versicherer kann zugutegehalten werden, dass er im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern überhaupt eine annuitätisch fallende Summe anbietet.

Sinnvolle Änderung der Beitragsdynamik

Die Beitragsdynamik der konstanten Tarife kann jetzt flexibler gestaltet werden. Auch dies halte ich für vorteilhaft aus Kundensicht. Denn zuvor konnte die Dynamik nur alle drei Jahre pauschal um 6 Prozent ausgeübt werden oder gar nicht. Nun sind Dynamiken von 2, 3 oder 4 Prozent pro Jahr möglich. Der Versicherte kann die Summe so genauer an die aktuelle Inflation anpassen, da die Dynamik beliebig oft ausgesetzt werden kann. Der vorläufige Versicherungsschutz wurde zudem von 100.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht.

Verwaltungsaufwand bei Überkreuz-Versicherungen weiterhin zu hoch

Was den Verwaltungsaufwand angeht, hätte ich mir gewünscht, dass auch das aufwendige Verfahren, wenn Versicherungsnehmer und versicherte Person voneinander abweichen, etwa bei der sogenannten Überkreuz-Versicherung, vereinfacht worden wäre. Bei Europa muss als einzigem mir bekannten Versicherer zuerst die versicherte Person unter eigenem Namen als Versicherungsnehmer abschließen. Danach muss aufwendig das Formular „Wechsel der Versicherungsnehmereigenschaft“ ausgefüllt und unterzeichnet werden, damit die Europa nach Policierung mit dem falschen Versicherungsnehmer, den Vertrag auf den richtigen übertragen kann.

Warum dieser Aufwand erfolgt, ist mir unverständlich. Es führt bei uns zu Mehraufwand, da der Vertrag im System unseres Pools zunächst beim falschen Kunden angelegt wird und eine Migration zum richtigen Kunden veranlasst werden muss. Auch bringt das Ganze unnötige rechtliche Probleme mit sich, da eine Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft gemäß § 33 Absatz 3 Erbschaftsteuergesetz dem für den bisherigen Versicherungsnehmer zuständigen Erbschaftsteuer-Finanzamt zu melden ist. Hier frage ich mich, ob die Europa das jedes Mal auch veranlasst?

Mein Fazit

Die Überarbeitung der Risikolebensversicherung durch die Europa bringt aus meiner Sicht einige wichtige Verbesserungen mit sich. Insbesondere Immobilienfinanzierer, eine häufige Kundengruppe bei uns, profitieren von der Erweiterung der Kurzanträge auf alle Tarife. Fristverlängerungen und Abbau von Verwaltungsaufwand sind immer positiv zu sehen, wobei es weiterhin bei diesem Punkt Luft nach oben gibt. Kritisch sehe ich die nur einigen Kunden vorbehaltenen Gestaltungsrechte beim Zinsbindungsablauf.

Insgesamt stellt das Update eine Verbesserung dar, sodass ich die Europa meinen Kunden sicherlich häufiger empfehlen werde.

Über den Autor:



Frederik Borchardt, Jahrgang 1977 ist Versicherungsmakler mit den Schwerpunkten Arbeitskraftabsicherung, Krankenversicherung und Risikoleben. Nach Abitur und einem abgebrochenen Jura-Studium wurde er Versicherungsfachmann nach § 34d GewO. Nach langjähriger Tätigkeit für das Maklerunternehmen des Vaters ist er seit 2024 Inhaber des Unternehmens Borchardt Versicherungsmakler in Frankfurt am Main. Zwischenzeitlich arbeitete er auch als Autor und Berater für eine Weiterbildungsplattform.