Experte Frederik Borchardt erkennt in dem Update der Dortmunder gute Ansätze, das Produkt näher an die BU-Versicherung zu bringen. Ohnehin zählt es für ihn zu den besten im Markt.

Im kommenden Jahr hat die Dortmunder, ein Tochterunternehmen des Volkswohl Bund, ihren 10. Geburtstag. Das gilt auch für ihr als damals erstes Produkt – die Grundfähigkeitsversicherung „Plan D“. Jetzt hat der Versicherer dem Produkt abermals ein kleines Update verpasst.

Immer mehr Grundfähigkeiten führen zu neuen Tarifbezeichnungen

Damals wie heute bestand die Grundfähigkeitsversicherung aus drei Paketen mit unterschiedlicher Anzahl von Grundfähigkeiten, erweiterbar um zusätzliche Bausteine. Nur die Namen haben sich mit der Zeit geändert. Damals trugen die Pakete die Anzahl der versicherten Grundfähigkeiten im Namen („die 9“, „die 12“, „die 15“). Das fand ich passend und eingängig.

Bei der Dortmunder heißen die drei Pakete nun „Kern-“, „Rundum-“, und „Topschutz“. Grundsätzlich erschließt es sich mir nicht, warum Versicherer dazu neigen, ihre Tarife ständig umzubenennen. Hier erscheint es aber notwendig, da im kleinsten Paket mittlerweile 19 anstatt wie damals neun Grundfähigkeiten versichert sind.

Was in den Produkten steckt

Der „Kernschutz“ versichert bekannte Grundfähigkeiten wie Sehen, Sprechen, Treppensteigen, Gebrauch einer Hand, geistige Leistungsfähigkeit und das Autofahren, der „Rundumschutz“ zusätzlich Knien, Bücken, Heben und Tragen sowie Ziehen oder Schieben und der „Topschutz“ zusätzlich Riechen und Schmecken, Bildschirmtätigkeit, Herz/Lunge und eine berufsbedingte Erkrankung der Lendenwirbelsäule sowie die Minderung der Erwerbsfähigkeit durch einen Arbeitsunfall, insgesamt also ganze 28 Grundfähigkeiten.

Was die beiden neuen Grundfähigkeiten besonders macht

Die letzten beiden Fähigkeiten sind ganz neu eingeführt worden und sind daher einer näheren Betrachtung wert. In der Definition der neuen Grundfähigkeit Erkrankung der Lendenwirbelsäule wird auf die Berufskrankheitenverordnung für bandscheibenbedingte Erkrankungen der gesetzlichen Unfallversicherung Bezug genommen.

Ich finde den Ansatz interessant, da es der Versuch ist, typische Belastungen bestimmter Berufe besser im Versicherungsschutz abzubilden, etwa die von Pflegekräften (Heben von Patienten), Bauarbeitern (Schleppen von Säcken, Steinen), Möbelpackern oder Logistikmitarbeitern.

Im Fall einer Minderung der Erwerbsfähigkeit durch einen Arbeitsunfall ist der Leistungsauslöser erfüllt, wenn der Unfallversicherungsträger eine Rente von mindestens 50 Prozent zahlt. Das stellt eine sehr schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigung dar, sodass auch die Hürde bei „PLAN D“ für einen Leistungsanspruch als entsprechend hoch zu bewerten ist. Der Ansatz ist aber ebenso gut und nachvollziehbar. Ob es einem der Mehrbeitrag im „Topschutz“ rechtfertigt, müssen Kunden letztlich für sich individuell abwägen.

Verbesserung der AU-Klausel

Der optionale Baustein „Der Krankenschein“, der der aus der BU-Versicherung bekannten AU-Klausel sehr ähnlich ist, wurde bedingungsseitig angepasst. Bei Nachweis einer mindestens sechs Monate andauernden Krankschreibung in Folge von Arbeitsunfähigkeit wird die Leistung nun bis zu 36 Monate gezahlt. Das ist ein Jahr länger als vor dem Update.

Mit AU-Klausel in der Grundfähigkeitspolice kommt man der BU-Versicherung noch einmal etwas näher – auch vom Beitrag her und vom Umfang der Gesundheitsfragen. Daher stellt sich mir die Frage, ob dann nicht vielleicht gleich die BU die bessere Wahl wäre. Wer den Baustein wählt, hat aber auf jeden Fall künftig mehr Leistung.

Neue Ergänzungsbausteine „Mobilität“ und „Gesundheitsprofi“

Zusätzlich zu den schon bisher angebotenen Ergänzungsbausteinen wie „Psyche“ hat die Dortmunder jetzt die optionalen Bausteine „Die Mobilität“ und „Der Gesundheitsprofi“ eingeführt. „Die Mobilität“ sichert unter anderem das Motorradfahren und das Nutzen von Bus und Bahn ab. Aus meiner Sicht ist das nichts Neues. Hier wollte man vermutlich zum Markt aufschließen.

Der Baustein „Der Gesundheitsprofi“ richtet sich erkennbar an die Zielgruppe der im Gesundheitswesen oder in der Pflege tätigen Personen. Eine Annäherung an die Berufsunfähigkeitsversicherung durch Einführung von Bausteinen oder Fähigkeiten in der Grundfähigkeitsversicherung, die in bestimmten Berufen besonders wichtig sind, ist nicht nur bei der Dortmunder ein Trend in letzter Zeit. Wenn der Baustein vereinbart ist, sind folgende Fähigkeiten versichert:

Verband oder Blutdruckmanschette anlegen

Spritze aufziehen

Untersuchungshandschuhe verwenden

Anerkennung einer berufsbedingten Hautkrankheit

Grundsätzlich sind Bedenken angebracht, ob dieser Baustein in der Praxis seinen Mehrbeitrag wert ist, da es im Leistungsfall nicht einfach sein wird, den Nachweis des Verlustes dieser Fähigkeiten zu erbringen. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass der Anbieter in den Bedingungen recht konkret erläutert, ab wann von einem Verlust auszugehen ist und wie der Nachweis erbracht wird. Einen ähnlichen Versuch bei Swiss Life über eine sogenannte „Berufe-Option“ berufsspezifische Grundfähigkeiten zu integrieren, empfand ich hingegen als zu komplex.

An dem Dortmunder-Baustein gefällt mir auch, dass damit solche Berufsgruppen, die in der BU-Versicherung aufgrund der immens hohen Beiträge kaum sinnvoll versichert werden können, mit „PLAN D +“ zu akzeptablen Beiträgen einen Versicherungsschutz erhalten können, der sich einer BU-Versicherung vom Leistungsumfang annähert.

Berechnungsbeispiel zeigt Vorteile gegenüber der BU

Ein Beispiel für eine Prämienberechnung: Eine 24-jährige Krankenschwester könnte 1.500 Euro Rente im „Kernschutz“ mit dem Baustein „Der Gesundheitsprofi“ für rund 45 Euro im Monat absichern, in Verbindung mit dem Baustein „Psyche“ wären es rund 70 Euro und 81 Euro, wenn noch der Baustein „Der Krankenschein“ hinzugewählt wird.

Zum Vergleich ein BU-Versicherung (ohne AU-Klausel) beginnt für eine Krankenschwester mit diesem Eintrittsalter und mit 1.500 Euro versicherter BU-Rente bei etwa 115 Euro Monatsbeitrag.

Mein Fazit

Die Dortmunder bleibt sicherlich auch nach fast zehn Jahren am Markt und einer der ersten Grundfähigkeitsversicherer eine gute Wahl. Mit dem jüngsten Update setzt der Versicherer einige interessante neue Akzente (Fokus auf Gesundheits- und Pflegeberufe, Bezug zu Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen).

Hinzu kommen die recht schlanken und rechtssicher formulierten Gesundheitsfragen (ambulanter Abfragezeitraum nur drei Jahre zurück), die zudem ohne Psyche-Frage auskommen, wenn der Baustein Psyche nicht gewählt wird. Das modulare Konzept ist gut nachvollziehbar, übersichtlich und kommt ohne allzu komplizierte Regelungen aus.