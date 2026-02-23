Experte Frederik Borchardt findet bei der Risikolebensversicherung der Interrisk viele sinnvolle Neuerungen, doch bleiben beim Bedingungswerk und Sonderaktion kleine Schwächen.

Die Interrisk hat Ihre Risikolebensversicherung überarbeitet. Die Anpassungen betreffen die Annahmerichtlinien, die Berufsgruppensystematik, verschiedene Bedingungspunkte unter anderem in Bezug auf die Nachversicherungsgarantien und die Verlängerungsoption sowie die Konditionen der Sonderaktion mit einfachen Gesundheitsfragen bei einer Immobilienfinanzierung. Was ist davon im Einzelnen zu halten?

Vereinfachung bei der Tarifierung

Die im Rahmen des Updates vom Versicherer vorgenommene Vereinfachung der berufsbezogenen Merkmale der versicherten Person ist im Sinne der Tarifierung zu begrüßen. Denn beim Todesfallrisiko spielt der Beruf eigentlich keine ganz große Rolle, anders als bei der Berufsunfähigkeitsversicherung.

Ein allzu ausdifferenzierter Berufskatalog mit Zusatzmerkmalen wie Bürotätigkeit und Führungsverantwortung machen die Risikoprüfung daher nur unnötig kompliziert. Bei der Interrisk spielen genau diese Merkmale künftig keine Rolle mehr, außerdem gibt es nur noch fünf Berufsgruppen. Hier sehe ich eine Anpassung an das mittlerweile marktübliche Vorgehen.

Annahmerichtlinien angepasst

Die Untersuchungsgrenze ist eine in den Annahmerichtlinien festgelegte Versicherungssumme, ab der ein ärztliches Zeugnis zusätzlich zu der Beantwortung der Gesundheitsfragen im Antrag erforderlich ist. Sie wurde jetzt auf 500.000 Euro angehoben. Das ist zunächst positiv zu sehen.

Allerdings irritiert mich die Regelung, dass eine ärztliche Untersuchung bei Überschreiten der Grenze nicht nur bei Abschluss des Vertrages verlangt wird, sondern, auch wenn diese durch Ausübung der Dynamik während der Vertragslaufzeit überschritten wird. Hierbei geht es um eine „Ärztliche Untersuchung mit HIV-Test und kleinem Labor sowie zusätzlich Laboruntersuchungen des Blutes“. Das Ergebnis ist ein Vorbehalt des Anbieters bei weiteren Erhöhungen. Das ist eine unübliche Regelung, die ich sonst am Markt nicht kenne und eher als kundenunfreundlich bewerten würde.

Dafür erfolgt eine finanzielle Risikoprüfung erst ab einer Versicherungssumme über 500.000 Euro, was in vielen Fällen den Aufwand bei der Antragstellung reduzieren dürfte.

Ein weiteres Detail: Motorradfahrer zahlen bei der Interrisk künftig keine Zuschläge mehr. Für diese Zielgruppe stellt das ein Plus dar und der Anbieter hebt sich hier von einigen Mitbewerbern ab, die weiterhin Zuschläge erheben.

Verschiedene Bedingungsverbesserungen

Ein wesentliches Auswahlkriterium für einen Risikoleben-Tarif ist die Flexibilität während der Vertragslaufzeit. Bisher fehlte eine Verlängerungsoption in der kleinsten Tarifvariante „XL“. Nach dem Update kann hier nun auch um bis zu 15 Jahre ohne erneute Risikoprüfung verlängert werden.

Die ereignisabhängige Nachversicherungsgarantie kann jetzt binnen der ersten fünf Jahre, vorher nur in den ersten drei Jahren, ausgeübt werden. Das ist positiv zu werten, auch dass die Option in allen Tarifvarianten, also „XL“, „XXL“ und „XXL Plus“ zur Verfügung steht. Kritisch sehe ich aber, dass hier zwar bis zu 100 Prozent der anfänglichen Summe, jedoch maximal bis zu einer Gesamtsumme von nur 250.000 Euro erhöht werden kann.

Die neu eingeführten Ereignisse bei der ereignisgebundenen Nachversicherung „Erreichen 18. Lebensjahr“, „Unternehmensgründung“, und „Finanzierung der Installation einer Solaranlage oder einer energetischen Modernisierung“ klingen plausibel und im letztgenannten Fall sogar höchst innovativ. Wie praxisrelevant diese Nachversicherungsereignisse sein werden, bleibt aus meiner Sicht aber abzuwarten.

Wünschenswert wäre, wenn das Ereignis „Kauf einer Immobilie“ nicht auf eigengenutzte Immobilien beschränkt wäre. Denn auch Kapitalanleger haben einen erhöhten Todesfallabsicherungsbedarf und wollen Ihre Versicherungssumme oft gerne erhöhen.

Neu eingeführt wurde eine sogenannte Günstigerprüfung bei Berufswechsel. Erfolgt der Wechsel in ersten zehn Vertragsjahren und ist der Versicherte dann noch 36 Jahre alt oder jünger, entfällt die Risikoprüfung.

Sonderaktion mit vereinfachter Risikoprüfung für Immobilienfinanzierer angepasst

Bisher konnten Immobilienfinanzierer mit vereinfachten Gesundheitsfragen maximal eine Summe von 500.000 Euro absichern, nach dem Update 600.000 Euro. Damit schließt die Interrisk im Vergleich der Sonderaktionen zur Spitzengruppe auf.

Das maximale Eintrittsalter beträgt jetzt 50 Jahre, zuvor 45 Jahre – auch das ist eine Anpassung an viele Mitbewerber, die gleichartige Aktionen für Immobilienfinanzierer anbieten. Erfreulich ist auch die Verlängerung der Frist nach Abschluss des Immobilien-Darlehens auf zwölf Monate (vorher sechs). Dies ist in der Regel völlig ausreichend, auch wenn es Mitbewerber gibt, die hier noch deutlich großzügiger sind (Europa: 24 Monate).

Insgesamt ist der Fragenkatalog erfreulich schlank gehalten und die Abfragezeiträume sind sehr kurz (Medikamente letzte zwölf Monate, länger als zwei Wochen krank oder mehr als zweimal in Behandlung die letzten zwei Jahre und stationär letzte fünf Jahre).

Bemerkenswert ist dabei, dass unter den Gesundheitsfragen der Intertisk im Rahmen der Immobilien-Aktion weiterhin keine explizite Frage zum Bereich Psyche enthalten ist. Auch wenn diese bei der Risikoprüfung in der Risikoleben weniger bedeutsam ist als in der BU, gibt es doch kaum Anbieter, die darauf komplett verzichten.

Positiv hervorzuheben ist, dass das Produkt im Unterschied zu vielen Mitbewerbern auch bei einer Immobilie zur Kapitalanlage abgeschlossen werden und dass eine konstante, linear fallende und sogar progressiv fallende Rate vereinbart werden kann. Auch sind bei den vereinfachten Gesundheitsfragen Ja-Antworten erlaubt. Damit ist eine Klärung mittels Risikovoranfrage möglich.

Wichtige Einschränkungen der Sonderaktion

Ein Manko: Die vereinfachten Gesundheitsfragen sind nur in der Tarifvariante „XL“ möglich. Eine Dynamik kann nicht eingeschlossen werden und auch sämtliche Nachversicherungsgarantien sind für Immobilieneigentümer ausgeschlossen.

Der Hintergrund aus Versicherersicht dürfte ein kalkulatorischer Grund sein: Man will vermeiden, dass in den Tarifvarianten mit umfassenderen Leistungen zu viele schlechte Risiken sind, da dort das Kostenrisiko entsprechend höher ist.

Mein Fazit

Die Interrisk bewegt sich mit dem Update in die richtige Richtung, viele Anpassungen sind ein Fortschritt. Allerdings lässt man Chancen für einen Aufstieg in die absolute Spitzengruppe ungenutzt. Beim Blick auf den Status Quo der Versicherungsbedingungen und auch die Sonderaktion für Immobilienfinanzierer gibt es Luft nach oben. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Tarife im Marktvergleich meist eher im hochpreisigen Bereich bewegen.