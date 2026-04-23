Die Neue Leben hat ihre Risikolebensversicherung überarbeitet. Experte Frederik Borchardt lobt die vereinfachten Gesundheitsfragen, sieht aber Luft nach oben beim Maklerzugang.

Die Neue Leben bezeichnet sich als „Vorsorgespezialist und strategischer Umsetzungspartner der Sparkassen“. Da bleibt wenig Raum für Makler – auch wenn über meinen Pool eine Anbindung besteht. Das ist schade, denn die jüngste Weiterentwicklung der Risikolebensversicherung weist einige interessante Merkmale auf und kann mit Produkten klassischer Maklerversicherer durchaus mithalten.

Zwei Produktlinien

Die Neue Leben, die zur HDI Bancassurance, einem Geschäftsfeld der HDI Deutschland gehört, bietet zwei Produktlinien an, „Smart“ und „Premium“. Wesentlicher Unterschied ist, dass „Smart“ sowohl mit konstant gleichbleibender als auch mit (linear) fallender Summe abgeschlossen werden kann - „Premium“ nur konstant.

Die höhere Tarifvariante bietet in marktüblicher Weise zusätzlich eine Nachversicherungsgarantie ohne Anlass und eine Verlängerungsoption. Dass „Smart“ keine Verlängerungsoption hat, ist im Hinblick auf künftige Änderungen des Tilgungsplans oder bei einer Nachfinanzierung für Immobilienfinanzierer eher ungünstig.

Was für Sparkassenkunden besser gepasst hätte

Als strategischer Partner der Sparkassen sind Immobilienfinanzierer eine Hauptzielgruppe für die Neue Leben. Die Gesellschaft bietet die fallende Variante nur linear an – fünf Jahre konstant, danach gleichmäßig sinkend. Die Todesfallleistung hier annuitätisch fallend zu vereinbaren, also angepasst an Zins und Tilgung, wäre die beste Lösung, um die Absicherung so exakt wie möglich mit der Restschuld eines Annuitätendarlehens korrespondieren zu lassen.

Diese Form bieten aber nur wenige Unternehmen an – etwa die Europa. Gerade weil die Neue Leben den Fokus auf den Sparkassenkunden legt, hätte es für das Produkt aber gut gepasst.

Viele Neuerungen landen erst beim Marktstandard

Die vom Versicherer betonten Highlights wie vorläufiger Versicherungsschutz bis zu 150.000 Euro sowie die Möglichkeit zur Stundung von Beiträgen bei vorübergehenden finanziellen Engpässen sind keine Besonderheiten am Markt. Ebenso eine vorgezogene Todesfallleistung bei schwerer Krankheit wird von vielen Mitbewerbern angeboten und gehört zum Standard.

Eingeführt wurde die Kategorie „Niemalsraucher“ für Personen, die länger als zehn Jahre nicht mehr rauchen. Diese sind nun bessergestellt. Damit passt sich die Neue Leben einer gängigen Marktregelung an. Andererseits gefällt mir, dass die Gesellschaft die Risikoleben nicht durch zahlreiche Zusätze – weg vom Kernrisiko Todesfall – erweitert. Diesen Trend kann man marktweit beobachten.

Vereinfachte Gesundheitsprüfung

Da Biometriekonzepte mit vereinfachter Risikoprüfung in unserer Beratung seit Jahren eine große Rolle spielen, liegt mein besonderes Augenmerk auf diesem Aspekt des Updates der Neue Leben.

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Mit reduzierten Risikofragen können künftig alle versicherten Personen bis zum Eintrittsalter 45 Jahre die Risikoleben bis zu einer Versicherungssumme von 300.000 Euro abschließen. Ein bestimmtes Ereignis muss in diesen Grenzen nicht nachgewiesen werden. Das ist durchaus ambitioniert, gibt es doch nur ganz wenige Anbieter, die vereinfachte Gesundheitsfragen für alle und ohne Ereignisse wie Geburt eines Kindes oder Immobilienfinanzierung anbieten.

Die einzige Zugangsvoraussetzung, das maximale Eintrittsalter von 45 Jahren, ist vom Anbieter großzügig festgelegt. Vergleichbare Angebote mit hohem maximalen Eintrittsalter gibt es nach meiner Kenntnis aktuell nur bei Dela (400.000 Euro), Hannoversche (ebenfalls 300.000 Euro). Bei der Allianz sind es zum Beispiel nur bis zu 200.000 Euro.

Produkt bei einer Immobilienfinanzierung weit vorne

Deutlich mehr Anbieter mit verkürzten Risikofragen gibt es bei Vorliegen einer Immobilienfinanzierung. Die Neue Leben bietet nach dem Update 600.000 Euro Versicherungssumme bis Eintrittsalter 50 Jahre an. Auch damit kann sie mit der Marktspitze in Konkurrenz treten. Vergleichbares findet sich bei identischem Eintrittsalter etwa bei Dialog (bis 600.000 Euro), Europa (bis 800.000 Euro) und Hannoversche (bis 850.000 Euro).

Erfreulich ist, dass die „Immo“-Aktion der Neue Leben auch für Kapitalanleger geeignet ist. Denn, anders als viele Mitbewerber, gibt es keine Einschränkung nur auf eigengenutzte Immobilien.

Gesundheitsfragen kundenfreundlich ausgestaltet

Bei der Neue Leben finden sich drei vereinfachte Gesundheitsfragen, im normalen Fragenkatalog fünf weitere, also insgesamt acht. Dabei ist die Anzahl der Fragen gar nicht so entscheidend, auch wenn viele Anbieter dies besonders herausstellen. Wichtiger als die Anzahl ist der Inhalt und der Rückfragezeitraum der Fragen.

Und hier gibt es kaum etwas zu beanstanden. Mit einem Abfragezeitraum „letzte zwei Jahre“ erfragt der Versicherer verschriebene/verabreichte Medikamente (mindestens 14 Tage/Jahr), mit einem Abfragezeitraum von fünf Jahren das Bestehen bestimmter schwere Erkrankungen darunter Krebs, Herzerkrankung, Schlaganfall, Hirnblutung und Epilepsie. Ebenfalls fünf Jahre zurück wird nach stationären Operationen und Krankenhausaufenthalten gefragt.

Positiv fällt zudem auf, dass bestimmte Bagatellen gar nicht erst angegeben werden müssen, was den Prozess der Aufbereitung der Gesundheitshistorie vereinfacht. Dazu zählen Medikamente zur Behandlung von akuten Infekten, Schilddrüsenunterfunktion, Heuschnupfen oder auch Asthma-Bedarfsmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Leider verzichtet der Versicherer nicht vollständig auf Fragen zur Psyche, wie etwa die Interrisk.

Mein Fazit

Enttäuschend bleibt der schwierige Zugang zum Versicherer als Makler: Nach aufwändiger Erstregistrierung im Vertriebspartnerportal fehlt dort ein Tarifrechner – als Makler bleibt nur der Kundenrechner. Das trübt den Eindruck eines insgesamt gelungenen Produkts. Gerade bei den Konzepten mit verkürzten Gesundheitsfragen für Personen bis 45 Jahre und Immobilienfinanzierer sehe ich einen Gewinn für den Markt der Risikolebensversicherungen. Die Gesundheitsfragen sind gut verständlich, rechtssicher formuliert und im Marktvergleich vorbildlich schlank gehalten.