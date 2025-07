Nach knapp fünf Jahren hat die GEV Grundeigentümer-Versicherung ihren Tarif in der Privathaftpflicht runderneuert. Aus meiner Erfahrung heraus lege ich besonderen Wert auf Punkte, die dem Kunden echten Mehrwert bieten und transparent kommuniziert werden. Da die Privathaftpflichtversicherung die wichtigste freiwillige Versicherung ist, muss diese allumfassend und einfach sein. Was hat sich verändert, was ist gelungen und was nicht?

Starker Neustart mit unnötiger Komplexität

Der Tarif „Protect+Premium“ bietet eine hohe Leistungsdichte, die kaum noch Wünsche offenlässt, zumindest auf den ersten Blick. Bei näherem Hinsehen zeigt sich: So überzeugend die inhaltlichen Verbesserungen sind, so unnötig komplex bleibt vieles drumherum. Statt auf einfache Auswahlprozesse zu setzen, verzettelt sich die GEV in einer Detailtiefe, die sowohl Kunden als auch Vermittler abschrecken kann.

Neben vier Tarifgruppen (Single und Paare, jeweils mit und ohne Kinder) wird das genaue Geburtsdatum benötigt, nur um ab 60 Jahren einen Seniorentarif mit bemerkenswerten 40 Prozent Rabatt zu ermöglichen. Dabei ist das maximale Alter 100. Besonders unnötig ist die Abfrage der Postleitzahl.

Meine Tests ergaben marginale Unterschiede in der Prämie. So kostet Berlin zum Beispiel 3 Prozent mehr als Wuppertal. Der Versicherer erklärte, es gebe drei Tarifzonen mit nur kleinen, aber dennoch „substanziellen“ Beitragsunterschieden. Ich frage mich, wo die kleinteilige Selektion noch hinführen soll? Ein einfaches Produkt braucht einen einfachen Prozess.

Es stehen zwei Selbstbeteiligungen zur Wahl: 150 Euro mit 20 Prozent Rabatt und 250 Euro mit 30 Prozent Rabatt. Außerdem werden Vorschäden abgefragt. Ein einzelner Vorschaden führt lediglich zu einem fairen Zuschlag von 10 Prozent. Dass man bereits ab dem zweiten Vorschaden anfragepflichtig wird, ist nicht direkt ersichtlich, steht nur in den sonst sehr übersichtlichen Annahmerichtlinien.

Ein weiterer Komplexitätsfaktor ist die vergünstigte Mitversicherung von Hunden (außer Listenhunde). Für ernsthaften Schutz empfiehlt sich hier ohnehin ein separater Vertrag. Der 10-Prozent-Rabatt für Haus-&-Grund-Mitglieder ist nett und der Historie der GEV geschuldet.

Unübersichtliche Darstellung in der Antragsstrecke

Die entscheidenden Auswahlkriterien werden im Antragsprozess nicht auf den ersten Blick deutlich. Die Tarifvarianten heißen zwar „Basis“, „Kompakt“ und „Premium“, doch nur Letzterer bietet vollumfänglichen Schutz. Das Problem: Die Online-Strecke zeigt eine bunte Vergleichsgrafik mit Häkchen und Ampeln, die leicht zugänglich wirkt, aber zentrale Leistungsunterschiede unterschlägt. Diese finden sich erst in einer achtseitigen Detailübersicht.

Nutzer könnten daher fälschlich annehmen, „Kompakt“ sei nahezu gleichwertig mit „Premium“. Tatsächlich jedoch fehlen dort genau die Bausteine, die im Schadensfall den Unterschied zwischen Ärger und Absicherung ausmachen.

Viele Verbesserungen

Insgesamt wurden rund 30 Verbesserungen integriert. Darunter moderne Risiken wie Datenschutzverletzungen, Schäden an geparkten Fahrzeugen und der Versicherungsschutz für Drohnen bis zu fünf Kilogramm. Dazu kommen viele praxisnahe Ergänzungen, die den Alltag erleichtern. Schade nur, dass einige Klauseln (gentechnische Veränderungen, Strahlung) weiterhin enthalten sind, ohne erkennbare praktische Relevanz für eine Privathaftpflicht.

Die Versicherungssumme kann zwischen zehn und außergewöhnlichen 100 Millionen Euro gewählt werden, der maximale Zuschlag beträgt nur 25 Prozent. Das ist außergewöhnlich positiv: Diese Deckung gilt meist ohne weitere Sublimits.

Der sogenannte „grüne Zusatzbaustein“ für rund elf Euro jährlich ist gut gemeint, bleibt jedoch in der Wirkung kleinteilig. Einzelne Leistungen wie etwa die Übernahme von 250 Euro Selbstbeteiligung beim Carsharing, ein Umweltausgleich im Schadenfall oder Zuschüsse zu nachhaltiger Reparatur bis 3.000 Euro klingen interessant, dürften in der Praxis aber selten zum Tragen kommen. Als kostenlose pauschale Inklusivleistung wäre das Thema deutlich stärker in der Außenwirkung.

Die Highlights des „Premium“-Tarifs

Die entscheidenden Punkte im „Premium“-Tarif sind die Best-Leistungs-Garantie und die Forderungsausfalldeckung. Best-Leistung liefert Schutz, wenn ein Mitbewerber den Schaden übernommen hätte. Forderungsausfall hilft, wenn man selbst geschädigt wird und der Schädiger weder Versicherung noch Vermögen hat.

Die Best-Leistungs-Garantie bezieht sich erfreulicherweise auf alle in Deutschland zugelassenen Tarife und Versicherer und schließt Sonderkonzepte wie etwa von Vema nicht aus. Enttäuschend bleibt jedoch der vollständige Ausschluss ausländischer Ansprüche. Die Forderungsausfalldeckung umfasst sogar notwendige Rechtsschutzleistungen über die Arag und stellt den Versicherungsnehmer so, als wäre der Schädiger identisch bei der GEV versichert. Eine spürbare Lücke bleibt, dass sämtliche Schäden aus gewerblichen Tätigkeiten anderer ausgeschlossen sind.

Besonders gelungen: Ehrenamt und Nebenerwerb

Auch sind eigene gewerbliche Nebentätigkeiten bis 25.000 Euro Jahresumsatz erfreulich klar versichert. Ausdrücklich genannt werden zum Beispiel Hausmeister, Künstler und Fotografen, die oft sonst außen vor sind.

Besonders gelungen ist die Mitversicherung ehrenamtlicher Tätigkeiten durch eine verständliche allgemeine Beschreibung, klar formulierte Ausschlüsse (zum Beispiel öffentliche und wirtschaftliche Ehrenämter mit beruflichem Charakter) und konkrete Einschlussbeispiele, wie nicht verantwortliche ehrenamtliche Tätigkeiten, soziales Engagement.

Mein Fazit

Die GEV macht einen großen Schritt in die richtige Richtung und schließt konsequent zu den leistungsstärksten Angeboten am Markt auf. Der Premium-Tarif ist absolut konkurrenzfähig. Die unnötige Komplexität könnte jedoch einige abschrecken. Wer diese Hürde nimmt, erhält eine ausgesprochen starke Privathaftpflichtversicherung, die durch Side letter und Erweiterungen durch Konzeptanbieter wie zum Beispiel die Vema noch attraktiver werden kann. Im Schulnotensystem wären wir bei einer 1 minus angekommen.

Über den Autor:



Florian D. Schulz ist seit 1999 in der Finanzbranche. Er ist unter anderem Inhaber von Finanzmakler F. Schulz & Team. Mit seinen Mitarbeitern hat er sich früh auf Gewerbe, Industrie & Verbände spezialisiert. Als Experte für Gruppen- und Rahmenverträge ist die Privathaftpflicht im Belegschaftsgeschäft eine wichtige Sparte. Schulz engagiert sich in diversen Vermittlerverbänden, arbeitet als Trainer und Dozent für Fach- und Betriebswirte und auf Firmenveranstaltungen. Er betreibt den privaten Podcast „#FragFinanzFlorian“.