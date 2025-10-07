Die Hannoversche Lebensversicherung ist in den vergangenen Jahren ein immer größerer Bestandteil unseres Portfolios geworden. Dies hat zwei wesentliche Gründe: Die Risikoprüfung ist deutlich besser geworden, oft liegt die Hannoversche mit ihren medizinischen Voten günstiger als die Mitbewerber. Und: Die Sonderaktionen mit vereinfachten Gesundheitsfragen unter anderem für junge Leute und Immobilienfinanzierer passen recht häufig zu der Gesundheitshistorie unserer Kunden.

Nun hat die Gesellschaft, die zur VHV-Gruppe gehört, einige Änderungen an den Leistungen ihrer Risikolebensversicherungstarife vorgenommen. Grund genug, sich das Update einmal genauer anzuschauen, auch wenn hier nur wenige Punkte geändert wurden.

Verlängerte Nachversicherungsgarantie ohne Ereignis

Fundamental wichtig bei Versicherungsprodukten sind deren Anpassungsmöglichkeiten an geänderte Lebensverhältnisse und einen geänderten Bedarf. Ist eine einmal vereinbarte Versicherungssumme nicht oder nur schwer anpassbar, taugt ein solches Produkt nichts. Die Hannoversche hatte bislang die ereignisunabhängige Nachversicherung nur in den ersten drei Jahren zugelassen. Mit dem Update sind es jetzt die ersten fünf Versicherungsjahre.

Dies gilt für die Tarife „Plus“ und „Exklusiv“, nicht für den Tarif „Basis“. In diesem Tarif gilt die Nachversicherung ohne Ereignis weiterhin nur in den ersten drei Versicherungsjahren. Damit passt sich die Hannoversche dem Markt an. Die Anpassung ist positiv zu bewerten, obwohl aus meiner Sicht die ereignisgebundene Nachversicherung bei Gehaltserhöhung, Immobilienkauf, Geburt oder Heirat wichtiger ist und die ohne Ereignis eher dann genutzt werden kann, wenn die anfänglich vereinbarte Versicherungssumme zu niedrig festgelegt wurde.

Wünschenswert wäre, wenn die Hannoversche die am Markt eher unübliche Klausel, dass eine Erhöhung bei bereits beantragter Leistungen wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit nicht gezogen werden kann, entfernen würde. Mir erschließt sich hier der Zusammenhang zwischen diesen Risiken und dem Todesfallrisiko nicht.

Bonus bei Lebensereignissen

Bei Familienzuwachs, Hochzeit oder Immobilienerwerb kann die Versicherungssumme beitragsfrei für einen Zeitraum von zwölf Monaten um 20 Prozent gesteigert werden. Diese Möglichkeit gab es vorher auch, jedoch nur für sechs Monate.

Ich sehe solche Boni-Regelungen als einen guten Anreiz für den Kunden, diesen auf den erhöhten Bedarf nach solchen Ereignissen hinzuweisen, also eine Nachversicherung anzuregen. Wenn dann die ersten zwölf Monate kostenlos sind, fällt es manchem sicher leichter, die Erhöhung nach Ablauf der Zeit auch fortzuführen um, einem erhöhten Bedarf gerecht zu werden.

Mehr Möglichkeiten bei der Beitragsdynamik

Bislang waren die Beitragsdynamiksätze recht starr, nämlich entweder 0 oder 3 Prozent, nach dem Update sind nun 2, 3, 4 oder 5 Prozent möglich. Das wird der zuletzt doch eher instabilen Inflationsrate eher gerecht. 3 Prozent waren außerdem etwas niedrig angesetzt.

Inflationsraten von 5 Prozent und mehr sind nicht mehr undenkbar, nachdem wir schon einen Höchstwert von 6,9 Prozent im Jahr 2022 hatten. Das mehr an Flexibilität begrüße ich daher. Ich empfehle meinen Kunden ohnehin immer, zunächst die höchstmögliche Dynamik zu vereinbaren.

Nachversicherungsgrenze erhöht

Auch die Grenze der Nachversicherung wurde erhöht, was ebenfalls positiv zu sehen ist. Vorher durfte die Versicherungssumme maximal 500.000 betragen, jetzt sind 650.000 Euro möglich.

Besserverdiener oder private Immobilieninvestoren, die häufig Immobiliendarlehen aufnehmen und somit immer wieder höheren Absicherungsbedarf haben, werden mit der neuen Grenze allerdings immer noch nicht viel anfangen können. Sie werden durch eine neue Risikoprüfung gehen müssen. Auch die Begrenzung von maximal 50.000 Euro und 20 Prozent der anfänglich vereinbarten Versicherungssumme ist ausbaufähig.

Regelungen zur Beitragsstundung

Künftig können Kunden, die finanziell angespannte Phasen durchlaufen, die Beiträge bis zu 24 Monate stunden. Zuvor war dies nur bis zu zwölf Monate möglich. Jedenfalls in meinem Kundenkreis wurden Stundungsrechte bislang nur äußerst selten in Anspruch genommen. Dennoch ist jede Verbesserung in dieser Hinsicht zu begrüßen. Denn Kündigung und Befreiung von der Pflicht zur Beitragszahlung sind immer mit Nachteilen für den Versicherungsschutz verbunden.

Bei einer Stundung läuft der Vertrag auf der Leistungsseite unverändert weiter. Sie kann insofern dem Erhalt der so wichtigen Hinterbliebenenabsicherung dienen. Gut geregelt ist auch, dass die gestundeten Beiträge entweder in einem Betrag oder in einem Zeitraum von bis zu zwölf Monaten in Raten neben den laufenden Beiträgen nachgezahlt werden können und die Stundung insgesamt zinslos erfolgt.

Mein Fazit

Die vorgenommenen Änderungen in den Tarifen der Hannoverschen Risikolebensversicherung sehe ich überwiegend positiv. Auch wenn keine neuen Maßstäbe gesetzt wurden, sind solche kleinen Updates manchmal notwendig und sinnvoll, etwa um sich an das Marktniveau anzupassen.

Da die Risikoprüfung oft sehr erfreulich abläuft, Service und Erreichbarkeit (ein zunehmendes Problem in der Branche) bei den Hannoveranern zufriedenstellend ist und auch die Prozesse meist gut bis sehr gut laufen, bleiben die Risikoleben-Produkte für mich in der Beratung interessant.

Über den Autor:



Frederik Borchardt, Jahrgang 1977 ist Versicherungsmakler mit den Schwerpunkten Arbeitskraftabsicherung, Krankenversicherung und Risikoleben. Nach Abitur und einem abgebrochenen Jura-Studium wurde er Versicherungsfachmann nach § 34d GewO. Nach langjähriger Tätigkeit für das Maklerunternehmen des Vaters ist er seit 2024 Inhaber des Unternehmens Borchardt Versicherungsmakler in Frankfurt am Main. Zwischenzeitlich arbeitete er auch als Autor und Berater für eine Weiterbildungsplattform.