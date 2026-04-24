Die Barmenia Gothaer hat ihre Betriebshaftpflicht neu aufgestellt, digitaler und nachhaltiger. Was davon Innovation ist und was Nachholbedarf, erklärt Expertin Nadine Romming.

Nadine Romming stellt als Expertin bei DAS INVESTMENT Versicherungen Produkte für die Zielgruppen Gewerbekunden und Freie Berufe vor.

Die Barmenia Gothaer hat ihre Betriebshaftpflichtversicherung (BHV) unter der Marke „GewerbeProtect“ neu aufgestellt. Der modulare Baustein „GewerbeProtect Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung“ verspricht zeitgemäßen Rundumschutz für kleine und mittlere Betriebe – mit Ideen etwa zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Doch handelt es sich hierbei um echte Innovationen, oder schließt der fusionierte Anbieter damit vor allem Lücken zum Marktstandard?

Modularer Aufbau und branchenspezifische Lösungen

Ein zentraler Pluspunkt der „GewerbeProtect“-Linie ist schon immer der flexible, modulare Aufbau. Die BHV wird hier nicht isoliert verkauft, sondern als Baustein innerhalb eines Baukastensystems angeboten. Unternehmen wählen die Elemente aus, die sie wirklich brauchen. Die Standardpolice lässt sich über „Plus“-Bausteine und Deckungserweiterungen weiter ausbauen, je nach Bedarf und Betriebsart.

Für spezielle Branchen existieren eigene Klauselpakete und Zusatzbausteine, die typische Tätigkeiten und Risiken dieser Gewerbe gezielt berücksichtigen – so gibt es für Handwerksbetriebe, Kfz-Werkstätten, Gesundheitsberufe oder Vereine erweiterte Deckungen und eigene Leistungseinschlüsse. Diese Branchenlogik des Versicherers aus Köln und Wuppertal folgt dem Markttrend zur Segmentierung. Die „GewerbeProtect“-BHV bietet Leistungserweiterungen wie zum Beispiel eine Drohnen-Mitversicherung für Vereine oder erweiterte Produkthaftpflicht für Bau- und Handelsbetriebe.

Für Vermittler und Kunden ist diese Vielfalt ein zweischneidiges Schwert: Einerseits ermöglicht sie große Flexibilität mit laut Produktgeber theoretisch „über zwei Millionen“ Kombinationsvarianten – ein wichtiges Argument im Beratungsalltag, um passgenaue Angebote zu schnüren. Andererseits erfordert die hohe Modularität auch Kompetenz und Beratungsaufwand, um im Options-Dschungel den Überblick zu behalten. Hier punktet die Barmenia Gothaer jedoch mit technischen Hilfsmitteln.

Umfangreichere Grunddeckung

Was den Leistungsumfang angeht, fällt schon auf den ersten Blick auf, dass die Grunddeckung der neuen BHV deutlich erweitert wurde. Viele Risiken, die in einer modernen Arbeitswelt inzwischen unverzichtbar sind, finden nun Berücksichtigung. So sind etwa Elektromobilität und Fahrräder ab sofort standardmäßig mitversichert – vom Betrieb eigener und fremder Elektro-Ladestationen bis zum Gebrauch nicht kennzeichenpflichtiger E-Fahrzeuge wie E-Bikes. Selbst betriebliche Fahrräder und Lastenräder gelten automatisch als mitversicherte Nebenrisiken.

Ebenfalls neu: Internetgestützte Geschäftstätigkeiten sind mit abgedeckt – der Verkauf über Online-Plattformen oder Social Media sowie das Arbeiten im Home-Office gelten nicht mehr als Grauzone. Auch Ansprüche wegen Diskriminierung (AGG) können in der neuen Police mitversichert werden, was in der Vergangenheit oft nur über separate Klauseln möglich war.

Positiv hervorzuheben ist zudem der Wegfall manch alter Beschränkungen: Beispielsweise verzichtet die Barmenia Gothaer auf einen zusätzlichen Selbstbehalt für Risiken in den USA – eine Erleichterung für exportorientierte Firmen. Bei einigen Deckungselementen wurden bisherige Sublimits spürbar angehoben (so wurde etwa eine frühere Grenze von 300.000 Euro auf jetzt 500.000 Euro ausgedehnt).

Darüber hinaus erhalten Versicherungsnehmer kostenlos einen Update-Schutz: Zukünftige Leistungsverbesserungen in der Betriebshaftpflicht werden automatisch und ohne Mehrbeitrag wirksam. Diese Innovationsgarantie soll den Vertrag zukunftssicher machen und entspricht einem Trend, den man in ähnlicher Form inzwischen auch bei einigen Wettbewerbern sieht.

Natürlich bleiben auch altbekannte Problemfelder berücksichtigt: Umweltrisiken (ehemals oft separate Policen) sind jetzt in den Grundschutz integriert, was auf den zunehmenden Stellenwert von Umwelthaftpflichtthemen verweist.

Zeitgemäße Risiken: Umwelt, neue Berufsrollen

Doch die neue BHV der Barmenia Gothaer geht noch einen Schritt weiter und legt ein besonderes Augenmerk auf aktuelle Risikoentwicklungen wie Nachhaltigkeit und moderne Arbeitsformen. So bietet die Police als Option einen „nachhaltigen Schadenersatz“ an, wenn Unternehmen auf umweltfreundliche Lösungen setzen. Im Schadenfall werden Mehrkosten für Reparatur statt Neuanschaffung sowie für die Anschaffung nachhaltiger Ersatzgüter übernommen. Das ist ein ungewöhnlicher, aber zeitgemäßer Anreiz zum nachhaltigen Wirtschaften.

Ergänzend kann im „Plus“-Baustein eine CO₂-Kompensation integriert werden: Der Versicherer übernimmt dann die Kosten, um bei Betriebsunterbrechungen entstehende CO₂-Emissionen durch Klimaschutzprojekte auszugleichen. Diese grünen Deckungselemente unterstreichen den Zeitgeist; sie sind in der deutschen Haftpflicht-Landschaft noch nicht branchenweit Standard und dürften als echte Innovation wahrgenommen werden.

Auch in puncto neue Tätigkeitsprofile zeigt sich die Police modern: So sind etwa Vermögensschäden aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Sachverständiger, Dozent oder sogar Blogger mitversichert – eine Reaktion auf die wachsende Zahl von Unternehmern mit mehreren Rollen in der Digitalisierung.

Eingebettet ins Gesamtkonzept – digital und integrativ

Für die Praxis bedeutet das „GewerbeProtect“-Konzept, bei dem der Anbieter eine ganze Palette von Gewerbeversicherungen unter einem Dach vereint, dass ein einziger Vertrag mehrere Sparten abdecken kann, auch an unterschiedlichen Standorten, mit einem Versicherungsschein und einem einzigen Hauptfälligkeitsbeitrag. Diese dienstleistungsorientierte Komplettlösung erleichtert sowohl das Vertragsmanagement für Kunden als auch die Arbeit der Vermittler, die weniger Einzelpolicen koordinieren müssen.

Zudem hat die Barmenia Gothaer die Abwicklung stärker digitalisiert: Ein neuer Tarifrechner mit branchenspezifischer Risikoerfassung soll Angebote und Anträge beschleunigen. Digitales Underwriting ermöglicht dabei in vielen Fällen eine sofortige Annahmeentscheidung ohne händische Prüfung. Aus Vermittlersicht ist das ein klarer Vorteil, denn schneller und automatisierter Abschluss bedeutet weniger Verwaltungsaufwand und mehr Zeit für Beratung der Kundschaft.

Diese digitale Offensive ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal mehr – Direktannahme-Prozesse und Online-Cockpits findet man mittlerweile bei mehreren Anbietern. Trotzdem fügt sich die BHV nahtlos in das modernisierte Gesamtpaket der Barmenia Gothaer ein: von der einheitlichen Maklerplattform bis zur gemeinsamen Wissensdatenbank für alle „GewerbeProtect“-Sparten.

Mein Fazit

Die neue „GewerbeProtect“-Betriebshaftpflicht der Barmenia Gothaer erweist sich als solides Update mit breitgefächertem Leistungsspektrum und mehr Digitalität. Viele der Neuerungen bringen das Produkt auf Augenhöhe mit dem heutigen Marktstandard und waren angesichts veränderter Risiken längst überfällig. Die konsequente Umsetzung im Produkt verdient jedoch Anerkennung.

In einigen Bereichen setzt der Anbieter punktuell auch neue Akzente, etwa durch explizite Nachhaltigkeitsbausteine und eine Update-Garantie für künftige Leistungsverbesserungen. Insgesamt ist die BHV als Teil des modularen „GewerbeProtect“-Systems ein zeitgemäßer Allrounder, der Kunden und Vermittlern viele Gestaltungsoptionen bietet.