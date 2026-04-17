Nadine Romming stellt als Expertin bei DAS INVESTMENT Versicherungen Produkte für die Zielgruppen Gewerbekunden und Freie Berufe vor.

Die Volkswohl-Bund-Tochter Prokundo ist mit einem vollständig online abschließbaren Gewerbeversicherungspaket in den KMU-Markt eingestiegen. Das Paket kombiniert eine neu eingeführte Geschäftsinhaltsversicherung mit einer überarbeiteten Betriebshaftpflichtversicherung und bietet branchenspezifische Deckungskonzepte für ausgewählte Branchen. Was genau umfasst das Angebot, und wie schlägt es sich im Vergleich zum Marktstandard?

Überblick: Was kann die Geschäftsinhaltsversicherung?

Die neue Geschäftsinhaltsversicherung schützt die technische und kaufmännische Betriebseinrichtung sowie vorhandene Waren und Vorräte eines Betriebs gegen klassische Sachgefahren – dazu zählen insbesondere Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und Einbruchdiebstahl. Auch moderne Arbeitsformen werden berücksichtigt: So sind Homeoffice-Arbeitsplätze und mitgeführtes mobiles Equipment der Mitarbeiter standardmäßig mitversichert.

Darüber hinaus kann der Sachschutz je nach Bedarf durch optionale Zusatzbausteine modular erweitert werden, zum Beispiel um eine Glasversicherung oder Elektronikversicherung, um erweiterte Naturgefahren (Elementarschäden) wie Überschwemmung und Starkregen, um eine Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung (zur Abdeckung von Ertragsausfällen bei kurzzeitigen Betriebsschließungen) sowie um eine Extended Coverage für sogenannte unbenannte Gefahren (All-Risk-Deckung für Schäden, die nicht ausdrücklich genannt sind).

Was kann die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung?

Die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung (BHV) von Prokundo deckt die gesetzlichen Haftpflichtrisiken des Unternehmensinhabers und der Mitarbeiter während der betrieblichen Tätigkeit. Sie übernimmt berechtigte Schadensersatzansprüche Dritter (zum Beispiel bei Personen- oder Sachschäden, aber auch daraus resultierenden Vermögensschäden) und wehrt unberechtigte Forderungen im Interesse des Versicherten ab.

Die neue BHV-Police deckt Personen-, Sach- und Vermögensschäden mit wahlweise fünf oder zehn Millionen Euro pauschal ab – und enthält zahlreiche beitragsfreie Leistungserweiterungen. Tätigkeitsschäden (also Schäden an Objekten, an denen gerade gearbeitet wird), Haftung aus Benachteiligungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und der Verlust von fremden Schlüsseln sind ohne Zusatzkosten mitversichert.

Zudem lässt sich der Haftpflichtschutz durch optional wählbare Bausteine ergänzen – beispielsweise um eine Privathaftpflicht für Inhaber und Geschäftsführer oder um die Mitversicherung von bis zu drei gewerblich genutzten Drohnen (bis fünf Kilogramm Abfluggewicht). Dadurch deckt die BHV auch modernere Haftungsrisiken ab, die im betrieblichen Alltag an Bedeutung gewinnen, etwa wenn eine Baufirma Drohnen für Baufortschrittsaufnahmen nutzt.

Branchenspezifische Deckungskonzepte für Handwerk, Gastgewerbe & Co.

Da Gewerbebetriebe je nach Branche spezifische Risiken und Schadenszenarien aufweisen, hat Prokundo fünf branchenspezifische Versicherungskonzepte in die neuen Tarife integriert: Bürobetriebe, Gastgewerbe, Baunebengewerbe (Allround-Handwerker), medizinische Therapie und Schönheitspflege. In jedem dieser Konzepte sind besondere Leistungseinschlüsse bereits automatisch an die typischen Branchenrisiken angepasst, sodass keine separaten Klauseln vereinbart werden müssen. Für Vermittler und Kunden bedeutet das weniger Aufwand bei der Vertragsgestaltung.

Beispiel Allround-Handwerker (Baunebengewerbe): In der Bau- und Handwerksbranche führt ein Betrieb meist einen Mix verschiedener handwerklicher Tätigkeiten aus – vom Innenausbau über Renovierungsarbeiten bis hin zu Installationen – oft mit wechselnden Einsatzorten und mobilen Arbeitsgeräten. Der Prokundo-Tarif „Allround-Handwerker“ trägt dieser Realität Rechnung.

So sind selbstfahrende Arbeitsmaschinen (wie Minibagger oder Hebebühnen) automatisch in der Haftpflicht mitversichert, obwohl solche Geräte in vielen Standardtarifen separat deklariert werden müssten. Besonders hervorzuheben ist, dass auch der Inhalt von Firmenfahrzeugen mit abgedeckt ist: Bei einem Einbruchdiebstahl in ein abgeschlossenes Betriebsfahrzeug ersetzt die Geschäftsinhaltsversicherung entwendete Werkzeuge und Baumaterialien – im „SMART“-Tarif bis 2.500 Euro je Schadenfall und im „BEST“-Tarif bis zu 10.000 Euro pro Schaden.

Auch grobe Fahrlässigkeit ist im Baunebengewerbe-Paket mitversichert: Im „BEST“-Tarif verzichtet der Versicherer sogar bis zur vollen Versicherungssumme auf den sonst bei grober Fahrlässigkeit möglichen Leistungskürzungs-Einwand (im „SMART“-Tarif bis 10.000 Euro). Zusätzlich greift eine Garagenklausel: Das Abstellen von Firmenfahrzeugen in nicht ausdrücklich als Garage deklarierten Lagerhallen gilt im Baunebengewerbe nicht als Obliegenheitsverletzung – ein praxisnahes Detail, das in der Baubranche häufig auftretende Risiken entschärft.

Digitale Abwicklung und Rabatte

Als digitaler Versicherer setzt Prokundo bei Anfragen, Abschlüssen und Vertragsverwaltung über ein Makler- und Partnerportal auf Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit. Das ist ein klarer Vorteil im hart umkämpften Gewerbemarkt, wo Effizienz zählt. Viele andere Gewerbeversicherer bieten zwar Online-Rechner an, wickeln den finalen Abschluss aber nach wie vor offline über Anträge ab.

Preislich setzt Prokundo auf Nachlässe: Existenzgründer erhalten in den ersten Jahren bis zu 20 Prozent Rabatt auf den Beitrag, was jungen Unternehmen den Einstieg erleichtern soll. Bestimmte saisonale Betriebe (zum Beispiel Eisdielen mit nur saisonalem Betrieb) profitieren von Beitragsnachlässen von bis zu 30 Prozent in der beitragsfreien Zeit. Außerdem wird ein Kombirabatt von 10 Prozent gewährt, wenn sowohl die Inhalts- als auch die Haftpflichtversicherung gemeinsam abgeschlossen werden.

Wie schlägt sich Prokundo im Marktvergleich?

Insgesamt orientieren sich die neuen Prokundo-Gewerbetarife eng am Marktstandard – was durchaus positiv ist, denn die wichtigsten Leistungsbausteine, die man heute von modernen Gewerbepolicen erwarten darf, sind vorhanden. So finden sich beispielsweise Verzichtsklauseln auf Einreden bei Obliegenheitsverletzungen (im „BEST“-Tarif werden Schadenkürzungen bei Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften begrenzt oder sogar ganz aufgehoben) und eine Innovationsgarantie.

Auch in puncto Allgefahrendeckung und branchenspezifischen Einschlüssen bewegt sich Prokundo auf dem Niveau führender Anbieter. Neuere Risiken wie Drohnen sind adressiert, und Homeoffice-Inhalte werden abgedeckt – beides Aspekte, die zunehmend Standard werden.

Was den Tarifen im Vergleich zur Konkurrenz fehlt

Gewisse Leistungslücken sind jedoch im Marktvergleich zu beachten. So gibt es Tarife, die durchgängig auf den Unterversicherungsverzicht setzen (bei Prokundo gilt dieser hingegen nur im „BEST“-Tarif) oder die gedeckte Summe bei grober Fahrlässigkeit noch umfassender ausgestalten, ohne die im „SMART“-Tarif vorhandene Entschädigungsgrenze.

Auch umfassende automatische Deckungen wie zum Beispiel eine standardmäßige Betriebsunterbrechungsversicherung mit hohen Versicherungssummen oder inkludierte Cyber-Deckungen sucht man im Prokundo-Paket vergebens – solche Risiken müssen separat versichert werden.

Fazit: Solider Rundumschutz mit Potenzial zur Erweiterung

Die neuen Prokundo-Gewerbetarife zielen auf preisbewusste Selbstständige und kleinere Firmen, die einen belastbaren Grundschutz für typische KMU-Risiken zu fairen Konditionen und mit minimalem Verwaltungsaufwand suchen. Der Anbieter überzeugt dabei mit Flexibilität, großzügigen Beitragsnachlässen sowie volldigitaler Abwicklung. Die Zielgruppe erhält eine transparente Absicherungslösung, die in vielen Punkten mit etablierten Wettbewerbern auf Augenhöhe liegt.

Besonders branchenspezifische Leistungseinschlüsse und modulare Extras heben den Tarif positiv hervor. Prokundo kombiniert dabei bereits Bewährtes neu – revolutionäre Neuheiten sucht man vergeblich, und in bestimmten Bereichen – etwa bei Cyberversicherung, sehr hohen Deckungssummen oder speziellen Branchenrisiken – müssen weiterhin separate Lösungen hinzugezogen werden. Für die allermeisten Standard-Gewerbekunden dürfte das aber verkraftbar sein, da das Paket die wesentlichen Gefahren abdeckt und sich bei Bedarf ergänzen lässt.

Vermittler sollten Prokundo fortan als ernstzunehmende Alternative im KMU-Segment in Betracht ziehen, gerade wenn Mandanten preisbewusste und dennoch leistungsfähige Deckung suchen. Der Erfolg des neuen Tarifs wird davon abhängen, wie gut Prokundo in der Schadenregulierung und Kundenbetreuung liefert.