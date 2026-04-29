Der neue Wohngebäudetarif der Allianz ist laut Experte Nico Streker ein marktfähiges Produkt. Es liefert einen ersten Schritt hin zu präventiver Versicherungslogik.

Nico Streker ist der neue Experte für die Wohngebäude- und Hausratversicherung bei DAS INVESTMENT Versicherungen.

Wenn der Marktführer an seiner Wohngebäudeversicherung schraubt, schaut man als Makler naturgemäß etwas genauer hin. Und tatsächlich: Der neue Wohngebäudetarif der Allianz liefert vieles von dem, was man erwartet und an einigen Stellen auch etwas mehr.

Produktaufbau: Modular, flexibel und gewohnt strukturiert

Die Allianz bleibt ihrer Linie treu und setzt weiterhin auf die bekannten Produktlinien „Basis“, „Smart“, „Komfort“ und „Premium“. Eingebettet ist das Ganze in den etablierten Privatschutz-Ansatz mit modularen Erweiterungsmöglichkeiten.

Neu ist dabei weniger die grundsätzliche Architektur – die ist im Markt angekommen – als vielmehr die feinere Steuerung über Wahlmöglichkeiten und Selbstbehalte. Wer möchte, kann sehr individuell konfigurieren. Wer es einfacher mag, bleibt beim Standard. Das passt zur Multikanalstrategie der Allianz: modularer Schutz, flexibel darstellbar über alle Vertriebswege und Beratungskonzepte hinweg.

Leistung: Marktstandard – mit sinnvollen Ergänzungen

Inhaltlich bietet der Tarif das, was heute erwartet werden darf: eine solide Grunddeckung, erweiterte Leistungen in den Tarifen „Komfort“ und „Premium“ und einen Allgefahrenansatz (nur bei „Premium“).

Aus Maklersicht wird es ab dem „Komfort“-Tarif interessanter. Hier finden sich zusätzliche Bausteine wie: Nässeschäden infolge undichter Fugen, Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes, fest verankerte Gegenstände im Garten und sogar Schäden durch Meteoriten oder Weltraumschrott. Das klingt auf den ersten Blick nach PR-Zugabe, ist im Kern aber eine saubere und nachvollziehbare Erweiterung des Deckungsumfangs. Auch die Anhebung der Entschädigungsgrenze von 25.000 Euro auf 50.000 Euro für derartige Schäden trägt der Realität steigender Kosten Rechnung.

Neu hinzu kommt das optionale Paket „Haus- und Technikschutz“, das unter anderem die Bereiche haustechnische Anlagen, Photovoltaik- und Solarsysteme und Wärmepumpen und weitere energiebezogene Technik abdeckt. Das ist mit Blick auf die Energiewende im Gebäudesektor konsequent und notwendig. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal stellt es allerdings nicht dar – eher einen Baustein, der im Jahr 2026 zum Pflichtprogramm gehört.

Prävention wird erstmals honoriert

Und dann kommt der Moment, an dem man als Makler doch einmal genauer hinschaut. Die Allianz setzt zukünftig gezielt Anreize für (mehr) Prävention über das Instrument der Selbstbehalte. Konkret bedeutet das: Bei Überschwemmungsschäden kann sich der Selbstbehalt um bis zu 50 Prozent reduzieren, wenn nachweislich druckwasserdichte Fenster und Türen vorhanden sind.

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Das ist mehr als ein symbolischer Ansatz, denn es schafft einen klaren finanziellen Anreiz und einen direkten Zusammenhang zwischen Verhalten und Beitrag. Das ist ein erster echter Schritt hin zu einer präventiven Logik im Produkt. Schadenverhütung wird damit messbar - über die reine Beitragsfindung hinaus - honoriert und das ist im Gebäudemarkt nach wie vor keine Selbstverständlichkeit.

Ein weiterer interessanter Punkt ist der Umgang mit der Absicherung gegen Naturgefahren. Diese ist standardmäßig enthalten und muss aktiv abgewählt werden – also Opt-out statt Opt-in. Das ist mit Blick auf die politische Diskussion rund um eine mögliche Pflichtversicherung gegen Elementarschäden durchaus sinnvoll. Vor allem schärft es das Bewusstsein bei Vermittlern und Kunden für das Thema Klimaresilienz und zwingt dazu, sich aktiv mit dem Risiko auseinanderzusetzen.

Die Allianz verfolgt in diesem Zusammenhang einen klaren Ansatz: Der Beitrag soll über Selbstbehalte steuerbar werden. Mit bis zu acht Staffelungen und entsprechend spürbaren Prämieneffekten werden Vermittler und Kunde stärker in die Gestaltung eingebunden. Das bietet Chancen: mehr Eigenverantwortung, bessere individuelle Steuerung und Zugang zu bezahlbarem Versicherungsschutz auch für risikoreichere Objekte.

Mein Fazit

Der neue Wohngebäudetarif der Allianz bietet vieles, was man von einem Marktführer erwarten darf: eine moderne Tarifstruktur, flexible Bausteine, solide Leistungen und eine nachvollziehbare Steuerung über Selbstbehalte.

Im Kern orientiert sich der Tarif am Marktstandard. Wirklich interessant wird es jedoch dort, wo Prävention erstmals spürbar honoriert wird – etwa durch die Reduzierung des Selbstbehalts bei nachweisbaren Schutzmaßnahmen. Auch das Opt-out-Prinzip setzt ein sinnvolles Signal und stärkt das Bewusstsein für bestehende Risiken.

Die Allianz hat die Mittel, echte Maßstäbe zu setzen und die Transformation der Wohngebäudeversicherung aktiv zu beschleunigen. Ob der Mut dazu folgt, wird die nächste Tarifgeneration zeigen.