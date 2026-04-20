Makler Nico Streker bewertet den neuen Wohngebäudetarif der DEVK. Vom Leistungsumfang solide und für preissensible Kunden konzipiert, fehlt ihm ein Alleinstellungsmerkmal.

Experten-Produktcheck Marktfähig, aber austauschbar: Was der neue DEVK-Tarif kann – und was fehlt

Nico Streker ist der neue Experte für die Wohngebäude und Hausratversicherung bei DAS INVESTMENT Versicherungen.

Mit einem überarbeiteten Wohngebäudetarif positioniert sich die DEVK im stark umkämpften Privatkundensegment neu und folgt dabei einem etablierten Marktansatz: modulare Tarifstrukturen, klar abgegrenzte Produktlinien und eine deutliche Ausrichtung auf Vergleichbarkeit sowie Preis.

Vor dem Hintergrund steigender Schadenkosten, wachsender regulatorischer Anforderungen und zunehmender Klimarisiken stellt sich allerdings die Frage: Reicht ein solcher Ansatz langfristig aus oder verlangt der Markt inzwischen mehr als einen gut gemachten Standardtarif?

Bewährter Produktaufbau

Der Tarif ist klassisch aufgebaut und gliedert sich in die drei Produktlinien „Basisschutz“, „Komfortschutz“ und „Premiumschutz“. Diese Struktur entspricht dem gängigen Marktstandard und ist insbesondere auf eine einfache Vergleichbarkeit ausgelegt – sowohl in der Beratung als auch bei digitalen Portalen. Dies passt zur bekannten Ausrichtung der DEVK im Privatkundengeschäft, bei der Marktfähigkeit und Preispositionierung eine zentrale Rolle spielen. Entsprechend setzt die Kalkulation auch auf wettbewerbsfähige Einstiegsprämien.

Prävention bleibt Versprechen ohne Einlösung

Die KI-gestützte Simulation von Starkregenereignissen ist angesichts zunehmender Naturgefahren grundsätzlich der richtige Ansatz. Allerdings bleibt die konkrete Ausgestaltung offen. Weder die verwendeten technischen Tools, die zugrunde liegenden Datenquellen oder die Ableitung konkreter Maßnahmen oder Empfehlungen werden näher erläutert. Ebenso bleibt unklar, welchen unmittelbaren Mehrwert der Kunde (außer günstigere Prämien) aus dieser Analyse ziehen kann.

Gerade bei Gebäuden in höheren Gefährdungsklassen bleibt offen, wie sich aus der Risikobewertung konkrete Handlungsempfehlungen ableiten lassen — etwa präventive Maßnahmen oder bauliche Anpassungen. Aus Maklersicht wäre hier eine stärkere Verzahnung von Risikoanalyse und Präventionsberatung wünschenswert gewesen.

Guter Leistungsumfang, aber ohne USP

Im Leistungsbereich bietet der Tarif das, was heute von einem modernen Wohngebäudekonzept erwartet werden kann. Allmählichkeitsschäden sind tarifabhängig eingeschlossen, die Elementardeckung ist erweitert, grobe Fahrlässigkeit wird mitversichert (bis 10.000 Euro bei „Basis“, 100 Prozent in den anderen Tariflinien), und Zuschläge sowie Nachlässe richten sich nach dem Gebäudestandard.

Der Anbieter selbst listet viele Verbesserungen auf. Der „Premium-Schutz“ bietet die Übernahme von Hotelkosten und psychologischer Betreuung nach einem Schaden. Das Produkt enthält beispielsweise Leistungsausweitungen bei Gartenanlagen und die Übernahme von Mehrkosten für umweltfreundliche und energieeffiziente Modernisierung.

Kunden können zusätzlich zum „Premium-Schutz“ noch den „Plus“-Baustein vereinbaren und damit die Höhe der Leistungen verdoppeln. Gegen Mehrbeitrag sind auch spezifische Erhöhungen möglich. Einen Zusatzbaustein gibt es für die Absicherung von erneuerbarer Energietechnik wie Photovoltaik mit Batteriespeicher, Wallboxen und Smart-Home-Geräten.

Fachlich ist der Leistungsumfang sauber und marktgerecht. Aber es fehlt an klar erkennbaren Alleinstellungsmerkmalen, die den Tarif vom Wettbewerb in der Wohngebäudeversicherung abheben. Wettbewerber wie die Gothaer oder Die Bayerische entwickeln sich zunehmend in Richtung aktiver Schadenverhütung, strukturierter Präventionsberatung und nachhaltiger Produktbausteine, während der DEVK-Tarif in seiner Ausrichtung klassisch bleibt.

Mein Fazit

Der neue Tarif der DEVK liefert genau das, was der Markt von einem soliden Wohngebäudekonzept erwartet: drei klare Produktlinien, marktfähige Prämien, ein fachlich sauberes Leistungsbild. Für standardisierte Risiken und preissensible Kunden ist das eine brauchbare Option im Portfoliomix.

Die eingangs gestellte Frage beantwortet der Tarif unfreiwillig selbst: Ein gut gemachter Standardtarif reicht — aber nur für Standardfälle. Wer Kunden mit exponierten Gebäuden, erhöhtem Elementarrisiko oder dem Wunsch nach aktiver Risikobegleitung berät, wird mit diesem Tarif zu kurz greifen. Dafür bräuchte es mehr als Modularität und Preispositionierung — nämlich ein Produktversprechen, das über die Schadenregulierung hinausgeht.