Das Update der Signal Iduna in der Privaten Unfallversicherung kann Makler und Experte Pierre Esser nicht überzeugen. Vieles, was als Neuerung verkauft wird, gab es schon zuvor.

Pierre Esser ist der Experte bei DAS INVESTMENT für das Thema Unfallversicherung.

Das Jahr hatte kaum begonnen, da trat für mich überraschend die Signal Iduna auf den Plan und verkündete ein Update für ihre Private Unfallversicherung. Was auffiel war, dass mich als Makler und Unfall-Spezialist dazu keinerlei Mitteilung erreichte.

Das wirft Fragen auf, weil die Private Unfallversicherung eigentlich ein Produkt für den Maklermarkt ist. Die Vorgehensweise riecht für mich sehr nach einer exklusiven Umsetzung für den eigenen Ausschließlichkeitsvertrieb.

30 Euro für Präventionsmaßnahmen im Jahr

Der bisherige Unfalltarif bleibt Grundlage des neuen „Unfallschutz 2026“. Er fokussiert dabei neben der finanziellen Absicherung und der Rehabilitation auf das Thema Prävention. Die Idee dahinter ist, das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und das Unfallrisiko aktiv zu senken. Das ist sicherlich eine gute Idee, nur mangelt es an der Umsetzung.

Denn jede versicherte Person erhält dafür in der Produktlinie „Premium“ gerade einmal einen Betrag von bis zu 30 Euro pro Versicherungsjahr als „Sicherheitsbudget“´ für Präventionsmaßnahmen. Das können Schutzhelme für diverse Sportarten sein, Protektoren, Schutzbrillen oder die Teilnahme an Erste-Hilfe- und Schwimmkursen. Dieser marginale Wert dürfte kaum ein Argument für den Produktabschluss sein. Zum Vergleich: Die Bayerische führte letztes Jahr in Ihrem Tarif Prestige ein Vorsorgebudget über 100 Euro pro Kunde ein.

Welche „neuen“ Leistungen es gibt

Neben präventiven Leistungen wurden auch bestehende Leistungsbausteine erweitert. Eine ist das sogenannte „Sicherheitsnetz“. Dabei handelt es sich um eine monatliche Übergangszahlung, die mittelfristige Einkommenslücken nach einem Unfall schließen soll. Diese Leistung zielt insbesondere auf Zeiträume ab, in denen noch keine Invaliditätsleistung greift, Betroffene jedoch bereits finanzielle Einschränkungen hinnehmen müssen. Unklar ist mir nur, wie die Anpassung aussieht.

Für Kinder gibt es ein „Trostpflaster“ in Höhe von 40 Euro in der „Premium“-Linie für definierte kleinere Verletzungen. Zudem gibt es einen „Helmbonus“: Er erhöht die Invaliditätsleistung, wenn trotz des Tragens eines Helms eine schwere Kopfverletzung eintritt. Auch gibt der Versicherer an, den Schutz für unfallbedingten Zahnersatz, einschließlich Reparaturen an Zahnspangen, deutlich erweitert zu haben, ohne die Änderungen konkret zu benennen.

Die Signal Iduna spricht auch davon, dass bewährte Leistungen, die weiterhin Teil des Angebots sind, punktuell angepasst wurden. Auch hier bleibt aber offen wie. Zu den Leistungen zählt der Unfall-Manager, den man telefonisch als Hilfe in Anspruch nehmen kann, um zum Beispiel Reha-Termine zu koordinieren oder eine Haushaltshilfe zum Einkaufen oder Aufräumen zu organisieren.

Nachholbedarf beim „Invaliditätsturbo“

Beim „Invaliditätsturbo“, mit dem Kunden bereits ab einem Invaliditätsgrad von 50 Prozent die volle Leistung erhalten, auch im Fall einer Progression, bleibt die Ausgestaltung ein Problem. Denn, ob dies als zusätzliche Invaliditätszahlung ohne weitere Anerkennung geschieht und was im Fall der Unterschreitung der diagnostizierten 50 Prozent Invalidität innerhalb der Feststellungsfristen passiert, ist nicht klar definiert. Auch hier gibt es einen Vorreiter: Bei der Axa wird dieser Leistungszusatz, „Kapitalturbo“ genannt, nicht nur im Premium-Tarif angeboten.

Mein Fazit

Die Signal Iduna stand einmal für kluge Unfallvorsorge im Bereich Sport. Kinder und Vereine sind Wachstumsmärkte. Wieso dies nicht weiter verstärkt wird, bleibt für mich ein Geheimnis. Die verkauften Neuerungen können jedenfalls nicht überzeugen, da sie wie die Übergangszahlungen, der Reha-Manager oder der Helmbonus seit längerem in der DNA der Unfallprodukte der Dortmunder aus Tarifen der Jahre 2018 und 2023 zu finden sind und nur leicht angepasst wurden.

Viele Gesellschaften begreifen leider nicht, dass die Private Unfallversicherung im Beratungsalltag einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Sie berauben Makler mit angeblichen Rund-um-glücklich-Paketen ihrer individuellen Beratung. Solange das, was wirklich wichtig ist, wie Mitwirkungsgrade, Sofortleistungen oder der erweitere Unfallbegriff in den Hintergrund treten, bleibt der Produktbereich das Stiefmütterchen unter den Absicherungen.

Pierre Esser wurde 1968 geboren. Nach einer Karriere im Handwerk stieg er mit einer Ausbildung zum Versicherungsfachmann Anfang der 2000er in die Assekuranz ein. Esser war für mehrere Versicherer als Agenturvertreter tätig. Seit 2006 ist er als Versicherungsmakler selbstständig. Seit 2019 arbeitet er in Kooperation mit der Fonds Finanz, mittlerweile als Regionaldirektor.