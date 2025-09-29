Die Signal Iduna hat eine neue PKV-Produktlinie auf den Markt gebracht. Im Bedingungswerk findet Makler Walter Benda viele Schwachstellen und das Bonussystem gefällt ihm nicht.

Die Signal Iduna hat angekündigt, ihre Produktwelt in der Privaten Krankenversicherung (PKV) grundlegend zu überarbeiten. Ab Oktober sollen die neuen Volltarife „Exklusiv SI“, „Komfort SI“ und „Start SI“ als Produktlinie „Privat-SI“ die bisherige, als vermeintlich komplex empfundene Tarifstruktur ablösen.

Grundsätzlich sind neue Tarife zu begrüßen, weil sie mehr Optionen bieten. Weniger komplex wird es dadurch aber nicht. Die Signal Iduna behält ihre Vorliebe für paketorientierte Kompakttarife bei, statt variable Modultarife einzuführen. Auch die Namen sind so bekannt. Das ist immerhin linientreu.

Die neue Tarifwelt im Detail: Zwischen Anreiz und Einschränkung

Die drei neuen Tarife zielen auf unterschiedliche Marktsegmente ab. Die Selbstbeteiligungsstufen liegen bei 0, 500 oder 1.000 Euro; außer beim Produkt „Start“, hier sind es immer 500 Euro.

Der „Exklusiv SI“-Tarif positioniert sich als das Premium-Angebot. Er bietet die umfassendsten Leistungen. Dieser Tarif kann im Markt oben mitspielen. Aber da die Tarife der Unternehmensmarke Deutscher Ring mit vergleichbaren Leistungen erhalten bleiben, stellt sich die Frage, warum man dieses Produkt braucht. Es drängt sich der Verdacht aus, dass man hier durch eine anfangs niedrige Prämie versucht wettbewerbsfähiger zu sein.

Der „Komfort SI“-Tarif soll die goldene Mitte repräsentieren. Dies gelingt nicht, denn die Arzneimittel- und Generika-Klausel ist keinesfalls marktgerecht. PKV-Versicherte wollen zumeist nicht auf Generika beschränkt werden; insbesondere nicht, wenn die eigene Gesundheitsgefährdung zur Bedingung für den Bezug von Original-Präparaten gemacht wird. Spätestens im Ausland wird der Versicherte keinen Einfluss nehmen können. Auch Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte sind für die Mittelklasse nicht ausreichend.

Der„ Start SI“-Tarif ist als Einsteigermodell konzipiert. Solche Produkte sind zu meiden. Daran interessierte Kunden passen aus meiner Sicht nicht in die PKV und sollten eher eine andere GKV und einen Optionstarif wählen, der bei wirtschaftlicher Stabilität umgewandelt wird. Ungeachtet dessen ist der „Start SI“ im Rahmen der anderen Einsteiger- oder Mittelklassetarife vernachlässigbar.

Boni als Steuerungselement

Ein zentrales Element der neuen Tarifwelt sind die diversen Bonussysteme. Dieses Prinzip ist nicht neu und dient dazu, prämiensparende Verhaltensweisen zu honorieren. Für Vorsorgemaßnahmen stehen jedem Versicherten ein jährliches Budget von 750 Euro zur Verfügung, wodurch die Rückerstattungsansprüche nicht beeinflusst werden. Zusätzlich zur Beitragsrückerstattung gibt es einen Gesundheitsbonus von bis zu 900 Euro jährlich, wenn Versicherte leistungsfrei bleiben. Dies gilt erst ab dem Tarif „Komfort-SI “.

Beim Tarif „Start“ liegt das Niveau auf dem der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), das für manche Männer noch ausreichend sein mag, für Frauen jedoch häufig nicht, zum Beispiel bei der Anzahl der Ultraschall-Untersuchungen in einer Schwangerschaft. Bei fixen Erstattungsbeträgen stellt sich zudem die Frage, ob diese ausreichend mit der Inflation angepasst werden oder hier eine schleichende Entwertung stattfindet.

Verhaltensbonus im Premium-Tarif

Im Top-Tarif wird ein gesunder Lebensstil, wie die jährliche Zahnprophylaxe oder das Einhalten von Normwerten bei Blutdruck, Cholesterin, Blutzucker und Body-Mass-Index (BMI) mit einem zusätzlichen Bonus von bis zu 300 Euro honoriert. Dieser Verhaltensbonus ist aber aus Kundensicht nicht lukrativ, sodass ich Zweifel haben, dass PKV-Versicherte sich die Mühe machen werden.

Das Erreichen und Halten definierter Gesundheitskennzahlen verlagert zudem das finanzielle Risiko vom Kollektiv teilweise auf den Einzelnen, indem er finanzielle Anreize für eine bestimmte Lebensweise schafft. Man kann dies als moderne Präventionsstrategie sehen, es wirft jedoch die Frage auf, inwieweit ein Versicherer direkten Einfluss auf die persönlichen Gesundheitsentscheidungen seiner Kunden nehmen sollte.

Viele Baustellen im Bedingungswerk

Die Optionsrechte sind kurz (maximal neun Jahre) und haben Einschränkungen im Kleingedruckten. Insbesondere die Beschränkung auf „Tarife des aktiven Produktangebots“ ist nicht nur ungewöhnlich, sondern vermutlich rechtlich nicht haltbar. Sie höhlen das gesetzliche Tarifwechselrecht aus und nehmen Versicherungsnehmern Bestandsrechte weg. Denn wer via Option in die verkaufsoffenen Tarife wechselt, kann vermutlich nicht mehr zurück.

Generell können Bestandsversicherte nicht ohne Gesundheitsfragen in die neuen Tarife wechseln, außer sie sind erst seit 1. April 2025 Versicherte der Signal Iduna geworden. Der Anbieter legt ein BGH-Urteil zu Grunde, was zum pauschalen Mehrleistungsverzicht bei wechselnden Bestandsversicherten führt. In Kombination mit den schlechten Optionsrechten ist das nicht kundenfreundlich.

Dass die Leistungen für Kieferorthopädie sich an die GKV angleichen (80 Prozent vorab; 20 Prozent bei Abschluss), scheint eher ein Rück- statt ein Fortschritt zu sein. 50 Prozent in einem Prämientarif ist zwar besser als nichts, andere Anbieter leisten hier aber ohne Sublimit.

Kinderkrankengeld ist eine immer häufige angefragte Leistung, bei der die GKV vielen PKV-Tarifen überlegen ist. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Signal Iduna ihre Leistung hier verschlechtert, denn der alte Krankentagegeld-Tarif „ESP-VA“ leistete deutlich mehr als die neuen PKV-Volltarife.

Mein Fazit

Die neuen Tarife der Signal Iduna sollen die Sparte modernisieren, die Beratung erleichtern und transparenter machen. Diese gelingt aber nur vereinzelt. Diverse eigenwillige Formulierungen in den Bedingungen der Dortmunder entlarven den Anspruch als Marketing ohne Substanz. Die PKV über Boni zu verkaufen, ist allenfalls ein netter Bonus.

Aus fachlicher Sicht wüsste ich keinen Grund, warum die neuen Tarife in der ersten Riege mitspielen sollten. Höchstens als Ersatzlösung im Rahmen der Risikovoranfragen könnten Sie eine Rolle spielen. Doch selbst da stellt sich die Frage, was sie liefern, was man mit Produkten aus dem gleichen Haus wie der Deutsche Ring Krankenversicherung nicht bisher schon darstellen konnte.