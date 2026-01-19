Makler und Experte Tobias Bierl lobt die LV 1871 als Vorreiter im BU-Markt. Jetzt hat man als erster Versicherer die maximale Absicherungsmöglichkeit für Schüler angehoben.

Die LV 1871 gehört zu den Lieblingsversicherern der Makler in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch bei mir ist das Unternehmen einer der Top-Favoriten in der Beratung, obwohl es selten bei Vergleichsrechnern vorne liegt. Für mich darf Qualität aber Geld kosten. Zumal, wenn es mit dem aktuellen Update ein absolutes Novum am Markt eingeführt wird.

Maximale Absicherung für Schüler angehoben

Bisher lag die maximale Absicherungsgrenze bei Schülern branchenweit bei 1.500 Euro. Nun traut sich die LV 1871 als erster Versicherer und hebt diese für manche Schulformen auf 1.800 Euro an, was die Absicherungsmöglichkeiten für Eltern verbessert. Nur Grundschüler bleiben bei einer Höchstgrenze von 1.100 Euro. Diese finde ich im Moment nicht dramatisch, da die LV 1871 der einzige Marktteilnehmer ist, der überhaupt ab dem sechsten Lebensjahr eine eigenständige BU-Versicherung anbietet.

Quelle: Finanzberatung Bierl GmbH

Auch bei anderen Berufsgruppen wird die maximale Absicherungshöhe zu Vertragsbeginn jetzt angehoben. In meinen Augen wurde leider die Chance verpasst, auch den Wert für Studenten auf zum Beispiel 2.500 Euro anzuheben. Es ist unverständlich, warum ein Medizinstudent im letzten Jahr nur knapp zehn Prozent mehr absichern kann, als ein Schüler an der gymnasialen Oberstufe.

Quelle: Finanzberatung Bierl GmbH

Anhebung der Anrechnung des Versorgungswerkes

In meiner Beratung ist die (zu geringe) Anrechnung des Versorgungswerkes von vielen Kammerberufen wie Ärzten, Anwälten oder Steuerberatern ein wiederkehrendes Problem. Nicht umsonst gibt es eine rege Nachfrage nach den BU-Tarifen der Baloise sowie dem Produkt der Barmenia Gothaer, die seit ihrem jeweiligen Update keinerlei Leistungen aus dem Versorgungswerk auf die private BU-Rente anrechnen.

Bei der LV 1871 folgt nun zumindest eine Anhebung von 36.000 auf 60.000 Euro im Jahr. Es ist zwar keine komplette Streichung, aber danke eines Hintertürchen erscheint die neue Höhe nochmal kundenfreundlicher. Beim Ziehen einer Nachversicherungsgarantie verzichtet die LV 1871 auf die Anrechnung im Bedingungswerk. Für Medizinstudenten sowie junge Ärzte gleicht das praktisch einem kompletten Verzicht.

Verbesserte Ausgestaltung der verkürzten Gesundheitsfragen

Die LV 1871 bietet für unter 35-Jährige in vielen Berufsgruppen einen Antrag mit verkürzten Gesundheitsfragen. Mit dem Update ermöglichen die Münchener Angestellten in den meisten Fällen eine maximale Beitragsdynamik von fünf statt bisher drei Prozent. Zudem werden die Grenzen der maximalen Absicherung angehoben. Die besten vier Berufsgruppen können mit einer vereinfachten Gesundheitsprüfung 2.500 Euro absichern, die darauffolgenden statt 1.500 Euro jetzt 2.000 Euro.

Für mich selber findet diese Aktion im Vermittlermarkt noch zu wenig Anklang, bietet diese doch eine kundenfreundliche Fragestellung, insbesondere bei Erkrankungen und Diagnosen im Bewegungsapparat.

Anhebung und Vereinfachung in der Nachversicherung

Bisher war die Regelung zur Nachversicherung bei der LV 1871 sehr kompliziert, denn jeder Beruf hatte eine individuelle Obergrenze, die über die Laufzeit bei Berufswechseln nach oben angehoben werden konnte. Darunter zählt auch schon der Wechsel von der Grund- auf die Realschule oder der Einstieg ins Studium.

Nun gibt es statt kleinteiliger 100er-Schritte feste Bereiche. Diese sind in Clustern á 500 Euro unterteilt. Im Zuge dessen profitieren sehr viele Berufe von einer höheren Nachversicherungsmöglichkeit, die maximale Grenze wird zudem minimal von 3.900 auf 4.000 Euro angehoben. Dabei verdoppelt sich dieser Wert durch die Karrieregarantie

Allerdings gilt auch, dass vor allem bei akademische Berufen die Erhöhungsmöglichkeiten sehr kundenfreundlich sind. Einem (angehenden) Maurer oder einer Krankenschwester empfehle ich die LV 1871 eher nicht, da sie im Marktvergleich nur geringe Erhöhungsmöglichkeiten bietet.

Indirekte Prämiensenkung bei vielen akademischen Berufen

Bei den Prämien gibt es eine leichte Anpassung, um für Vermittler wieder mehr in den Fokus zu rücken. Hierbei handelt es sich nicht direkt um eine Senkung der Beiträge, sondern um eine Verschiebung von Berufsgruppen. So wird der Augenarzt bis zum Studenten der Rechtswissenschaft einfach in eine bessere und somit günstigere Berufsgruppe geschoben. Dies hat folgende Auswirkungen bei einigen ausgewählten Berufen.

Quelle: Finanzberatung Bierl GmbH

Insgesamt handelt es sich eher um eine dosierte Prämiensenkung, keinen aggressiven Angriff. Dieser hätte der LV 1871 auch nicht gut zu Gesicht gestanden, denn ein sauber kalkuliertes Versichertenkollektiv ist aus Maklersicht wichtiger als große Umsatzsteigerungen.

Mein Fazit:

Die LV 1871 hat sich viele Gedanken um die Annahmerichtlinien und Anpassungen bei der Nachversicherung gemacht. Mit der Anhebung der maximalen Absicherung bei Schülern liefert man wieder einmal einen Weckruf an die Branche. Auch ein kleines Update (mehr dazu hier) bietet somit für einige Kundengruppen einen echten Mehrwert.

Über den Autor:



Tobias Bierl wurde 1984 geboren. Als ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann gründete er mit seinem Bruder 2008 Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.