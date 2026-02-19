Experte Tobias Bierl erkennt zahlreiche Verbesserungen in der BU-Lösung der Signal Iduna. Im Maklermarkt dürften es die Tarife weiterhin schwer haben, für Beamte sind sie aber top.

Die Signal Iduna spielte in der Berufsunfähigkeitsversicherung bisher im Maklermarkt eine geringe Rolle. Manche Punkte gefielen auch mir bisher aber nicht. Jetzt wurde mit einem Update nachgebessert, um den Anschluss zu schaffen. Wie gut ist das gelungen?

Einführung eines Nichtrauchertarifes

Als einer der letzten Mohikaner am BU-Markt gab es bei der Signal Iduna bisher keinen Beitragsunterschied beim Rauchverhalten. Jetzt profitieren Nichtraucher von einer circa 20 Prozent günstigeren Prämie in Vergleich zu Rauchern. Im Marktvergleich ist das eine eher größere Differenz.

Für mich ist die Differenzierung aber absolut nachvollziehbar, denn Raucher haben durchaus ein größeres Risiko, aus gesundheitlichen Gründen berufsunfähig zu werden. Dies ist mittlerweile in so gut wie in jede Tarifkalkulation eingeflossen. Als letzter Versicherer sträubt sich nach meiner Kenntnis nur noch die Barmenia Gothaer dagegen.

Verlängerung der Beitragsdynamik – Gewinn von bis zu sieben Jahren

Mit 55 Jahren endet selten das Arbeitsleben, dafür bei nicht wenigen Versicherern die Beitragsdynamik. Beim regulären gesetzlichen Eintrittsalter von derzeit 67 Jahren fehlen somit zwölf Jahre als potenzieller Erhöhungszeitraum. Nominal würde die BU-Rente also geringer ausfallen, Inflation und der damit verbundene Kaufkraftverlust lassen grüßen.

Mit dem aktuellen Update wurde hier zumindest eine marktübliche Regelung geschaffen. Die Beitragsdynamik endet nun fünf Jahre vor Vertragsende. Bei einem Endalter des BU-Vertrages von 67 Jahren läuft die Dynamik der Beiträge somit bis 62 Jahre, ein Gewinn von immerhin sieben Jahren.

Auch wurde Obergrenze der Beitragsdynamik von 3.333 Euro auf 4.000 Euro monatlicher BU-Rente angehoben. Erreicht der BU-Vertrag diese Höhe, endet die Beitragsdynamik. Mit aktuellen Nachweisen der finanziellen Angemessenheit kann diese noch weiter erhöht werden.

Verlängerter Prognosezeitraum von 24 Monaten beseitigt

Ein böses Foul war im einfacheren „Exklusiv“-Tarif der bisherige Prognosezeitraum von 24 Monaten, nach der eine BU-Rente gezahlt wird. Da ist ein extrem hoher Wert und ein großes Hindernis im Leistungsfall. Mit dieser Regelung war die Signal Iduna am gesamten BU-Markt eigentlich relativ allein, hat sich jetzt aber besonnen und im Kundeninteresse auf die standesgemäßen sechs Monate umgestellt.

Verbesserung der Nachversicherung, insbesondere für Selbstständige

Die Signal Iduna hat bereits eine Karrieregarantie in ihren Bedingungen, ein Element, dass sich im Markt immer mehr durchsetzt. Diese greift bei einer monatlichen BU-Rente ab 2.500 Euro und endet bei 6.000 Euro. Für Selbstständige galt die Karrieregarantie bisher jedoch nicht. Das hat sich geändert und die neue Regelung ist sogar sehr kundenfreundlich, denn sie gilt bereits für erst ein Jahr als selbstständig Tätige. Im Markt gibt es Anbieter, welche sechs Jahre voraussetzen. Befristetet Angestellte (zum Beispiel Ärzte in Krankenhäusern) schauen aber weiterhin in die Röhre. Für sie gibt es auch 2026 keine Möglichkeit, die Karrieregarantie zu nutzen.

Dafür gibt es folgende drei neue Gründe für eine Nachversicherung:

Ernennung Beamter auf Widerruf Erteilung

Prokura

Erste Wohnung (egal ob als Hauptmieter, Mitmieter oder Untermieter)

Starke Verbesserung für junge Beamte

Beamte auf Probe sowie auf Widerruf haben in Sachen Berufsunfähigkeitsschutz oft ein großes Problem. Sie verfügen noch über keine Versorgungsansprüche, die Absicherung der normalen Dienstunfähigkeitsversicherung ist aber zu gering. Dieses Problem konnte man bei der Signal Iduna bisher über die sogenannte Zweitvertragslösung zwar aushebeln. Die Regelung dürfte aber bei Vermittlern wie Kunde kaum bekannt gewesen sein. Zudem war ihre aufwändig und kompliziert.

In dieser Hinsicht haben sich die Dortmunder von der Bayerischen mit dem Dienstanfängerbonus inspirieren lassen und führen jetzt die sogenannte „Beginner+“-Option ein. Solange noch keinen Versorgungsanspruch vom Dienstherren besteht, erhalten Kunden eine 50 Prozent höhere Absicherung. Mit der Verbeamtung auf Lebenszeit sinkt der Anspruch wieder. Das ist eine gute Regelung.

In diesem Zuge wurden auch die Pauschalgrenzen für Beamte angehoben, teilweise um bis zu 20 Prozent. Beamte in der Besoldungsgruppe bis A7 können nun pauschal bis zu 1.000 Euro absichern, zwischen der Besoldungsgruppe A14 bis A16 sind jetzt 2.000 Euro möglich.

Verbesserte Annahmerichtlinien bei psychischen Erkrankungen

Der Anbieter verzichtet jetzt auf eine Pauschalbewertung von psychischen Beschwerden, Diese sollen individueller und differenzierter betrachtet werden. Konkret bedeutet das:

Anlassbezogene und einmalige Behandlungen, wie beispielsweise Therapien infolge von Prüfungsstress oder eines Todesfalls, führen nicht mehr zwangsläufig zu einer Ablehnung; hier ist unter Umständen eine normale Annahme möglich.

Mögliche Einschränkungen: Trotz der individuellen Prüfung kann im Einzelfall weiterhin die Vereinbarung einer Ausschlussklausel für psychische Erkrankungen erforderlich sein.

Umgang mit laufenden Behandlungen: Bei einer zum Zeitpunkt der Antragstellung noch laufenden Psychotherapie erfolgt in der Regel eine Zurückstellung des Antrags. Eine erneute Prüfung der Versicherbarkeit ist zumeist erst nach dem erfolgreichen Abschluss der Therapie und bei gegebener Einschätzbarkeit des Risikos vorgesehen.

Inwiefern das wirklich einen Mehrwert in der Praxis darstellen wird, bleibt abzuwarten. Seit Jahren sticht die Signal Iduna zumindest für unserer Maklerunternehmen nicht durch eine sehr individuelle Risikoprüfung hervor.

Das Problem mit der Tarifstruktur

Ein grundsätzliches Manko bleibt. Bei den meisten Produktgebern bietet der einfachere Tarif bereits vollumfängliche Leistungen und die bessere Variante meistens nur ein Add-on wie Arbeitsunfähigkeitsklausel, Pflegebaustein oder die Absicherung von schweren Krankheiten. Bei der Signal Iduna Berufsunfähigkeitsversicherung ist dies anders und es gibt merkliche Unterschiede zwischen den Tarifen „Exklusiv“ und „Exklusiv-Plus“.

Hier sehe ich das Risiko, dass unwissende Vermittler oder Kunden aus Preisgründen zu einem schnellen Abschluss kommen. Der Begriff „Exklusiv“ suggeriert etwas Besonderes, tatsächlich ist es im Marktvergleich ein durchschnittlicher Tarif, bei dem einige Leistungen fehlen, was sich negativ auswirken kann. Zum Beispiel gibt es keine unbegrenzt rückwirkende Leistung statt maximal sechs Monaten. Infrage kommen sollte in der Beratung nur der Tarif „Exklusiv-Plus“.

Mein Fazit

Es wurden eine ganze Reihe von Schwachpunkte beseitigt. Für die eigene Ausschließlichkeitsorganiastion bietet man sicherlich im Vergleich zu anderen großen Versicherern eine gute Lösung an. Im Maklermarkt wird es aber trotz des Updates weiterhin schwierig sein, richtig Fuß zu fassen. Bei uns in der täglichen Beratung zur BU-Versicherung kommt die Signal Iduna weiterhin nur in seltenen Fällen in Betracht.

Für Beamte bin ich aber positiver gestimmt. Hier sehe ich die Signal Iduna unter den Top-Versicherern, welche man in die engere Wahl nehmen kann. Das liegt vor allem an der echten Dienstunfähigkeitsklausel, die automatisch im Bedingungswerk integriert ist.