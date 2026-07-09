Der neue Wohngebäudetarif der VHV liefert laut Experte Nico Streker überzeugende Antworten zu vielen Fragen des modernen Wohnens, hat aber eine entscheidende Schwäche.

Nico Streker ist der Experte für die Wohngebäude- und Hausratversicherung bei DAS INVESTMENT Versicherungen.

Die VHV gehört aus meiner Sicht nicht zu den Versicherern, die mit jeder Tarifanpassung die ganz große Marketing-Bühne betreten. Muss sie auch gar nicht. Denn unter Versicherungsmaklern ist die VHV seit vielen Jahren der unangefochtene Spitzenreiter, wenn es um die Vermittlung von Kraftfahrtpolicen geht. Man könnte fast meinen: Wer als Makler noch keine VHV-Kfz-Police vermittelt hat, ist entweder gerade erst gestartet oder macht ausschließlich in Lebensversicherungen.

In der Wohngebäudeversicherung sieht das Bild allerdings etwas differenzierter aus. Hier gehört die VHV zweifellos zu den etablierten Anbietern – bewegt sich aus meiner Sicht aber eher im guten Mittelfeld als an der absoluten Spitze der Produktrankings.

Genau deshalb kommt das aktuelle Tarif-Update zur richtigen Zeit. Denn der Markt entwickelt sich rasant. Moderne Gebäudetechnik, ESG-Kriterien und steigende Schadenkosten verändern die Anforderungen an Wohngebäudeversicherungen grundlegend. Wer hier dauerhaft vorne mitspielen möchte, muss seine Produkte und Tarife kontinuierlich weiterentwickeln.

Und genau das versucht die VHV mit dem aktuellen Update. Nicht mit einer komplett neuen Wohngebäudeversicherung, sondern mit einer konsequenten Weiterentwicklung des bestehenden Konzepts.

Ob das reicht, um in der Spitzengruppe dauerhaft mitzuspielen? Schauen wir uns den Tarif einmal etwas genauer an.

Wann ist eine Wohngebäudeversicherung eigentlich noch eine klassische Gebäudeversicherung?

Spätestens wenn sie Wärmepumpen, Wallboxen, Smart-Home-Netzwerke, Balkonkraftwerke und digitale Gebäudesteuerungen absichern soll, lautet die Antwort vermutlich: Gar nicht mehr. Genau an diesem Punkt setzt das aktuelle Tarif-Update der VHV an.

Und eines vorweg: Die VHV versucht nicht, die Wohngebäudeversicherung neu zu erfinden. Sie versucht vielmehr, sie an die Realität des Jahres 2026 anzupassen.

Früher bestand ein Einfamilienhaus aus Dach, Wänden und Heizkessel. Heute sprechen wir über:

Wärmepumpe

Geothermie

Solarthermie

Wallbox

Smart Home

Heizungssteuerungen

Alarmtechnik

Netzwerktechnik

Sensorik.

Mit jeder zusätzlichen technischen Komponente steigt allerdings nicht nur der Wohnkomfort, sondern auch der Wert und das Schadenpotenzial. Und genau deshalb reichen klassische Bedingungswerke inzwischen häufig nicht mehr aus.

Besonders interessant finde ich die beiden neuen Bausteine:

„Wärmepumpe und Solarthermie“ sowie „Technik & Smart Home“

Damit verschiebt sich der Fokus der Wohngebäudeversicherung deutlich. Nicht mehr ausschließlich das Gebäude steht im Mittelpunkt. Sondern zunehmend die Technik, die das Gebäude überhaupt erst funktionieren lässt.

Aus meiner Sicht ist genau das der richtige Weg. Denn moderne Wohnhäuser entwickeln sich immer stärker zu vernetzten technischen Systemen.

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Ebenfalls gelungen finde ich den neuen Baustein ProBau. Hier bündelt die VHV:

Feuer-Rohbauversicherung

Bauleistungsversicherung

Bauherrenhaftpflicht

Bauhelfer-Unfallversicherung

zu einem Gesamtpaket.

Gerade für Makler reduziert das die Komplexität in der Beratung erheblich. Und für Bauherren sinkt das Risiko, versehentlich eine wichtige Absicherung zu vergessen.

Fast noch sympathischer finde ich allerdings die zahlreichen Detailverbesserungen. Unter anderem:

Wiederaufbaufrist nach Totalschaden von drei auf fünf Jahre verlängert

keine Anzeigepflicht bei Leerstand bis 180 Tage

Balkonkraftwerke eingeschlossen

Spechtschäden mitversichert

Verzicht auf Leistungskürzungen bei bestimmten grob fahrlässigen Obliegenheitsverletzungen

automatische Leistungs-Update-Garantie auch für Bestandskunden.

Das sorgt vielleicht nicht für die lautesten Marketingkampagnen. Im Vermittleralltag machen aber genau diese Details häufig den Unterschied:

Temporärer Leerstand dürfte in den nächsten Jahren bei Bestandsimmobilien mit Blick auf die Gebäudewende und energetische Sanierung eher zur Normalität werden. Aber auch die sogenannte Wiederherstellungsklausel beziehungsweise Neuwertspitze in der Gebäudeversicherung ist ein Begriff, der besonders in Zeiten von Naturkatastrophen, wie der Flutkatastrophe 2024 in Süddeutschland oder 2021 im Ahrtal, an Bedeutung gewinnt.

Mein Fazit

So gelungen das Update insgesamt ist: Ich vermisse weiterhin einen noch stärkeren Fokus auf Prävention wie Sensorik und Frühwarnsysteme. Auch Anreize für mehr Eigenvorsorge oder finanzielle Vorteile für nachgewiesene Schadenverhütungsmassnahmen sucht man im neuen Tarif vergebens, dabei investiert die Branche aktuell viel Energie in eine bessere und digitalere Regulierung.

Mindestens genauso spannend wäre jedoch die Frage: Wie verhindern wir Schäden, bevor sie überhaupt entstehen? Gerade bei Treibern - Leitungswasser- und Elementarschäden - liegt hier aus meiner Sicht noch enormes Potenzial.

Mit dem aktuellen Update zeigt die VHV, dass Produktentwicklung nicht immer aus spektakulären Allgefahrendeckungen oder immer neuen Garantieversprechen bestehen muss. Manchmal reicht es, die richtigen Fragen zu stellen:

Wie verändert die Energiewende unsere Häuser?

Welche Technik wird künftig zum eigentlichen Risiko?

Und wie muss Versicherungsschutz aussehen, wenn Gebäude immer intelligenter werden?

Aus Maklersicht liefert die VHV darauf viele überzeugende Antworten.

Der nächste konsequente Schritt wäre nun, den Gedanken der Prävention noch stärker in das Produkt und die Beratung zu integrieren. Denn die beste Schadenregulierung bleibt am Ende immer noch der Schaden, der gar nicht erst entstanden ist.