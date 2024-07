Die „Privat Rente Genius Vorsorge“ der Württembergischen Versicherung ist eine neue und moderne Rentenversicherung, die eine Vielzahl von Optionen für Kunden und Vermittler bietet. Ziel ist es, Vermögensaufbau, Renditechancen und Steuervorteile zu kombinieren. Ich habe mir den Tarif und die Möglichkeiten genauer angesehen.

Vermögensaufbau mit Sicherheit

Wie bei Sparverträgen auf Versicherungsbasis üblich, kann ein umfangreiches Garantienetz gespannt werden. Dieses schmälert jedoch den möglichen Wertzuwachs, da die Einzahlungen dann nicht vollständig in Fonds investiert werden. Neu ist, dass die Beiträge jetzt auch direkt ohne Garantien in Fonds investiert werden können. Damit geht die Württembergische mit der Zeit.

Das Unternehmen bietet vier verschiedene Garantieformen an:

Beitragsgarantie: Eine garantierte Rückzahlung der Beiträge zum Rentenbeginn. Je höher die Garantieleistung gewählt wird, desto niedriger ist der Sparanteil für die Fonds. Zwischen null und 90 Prozent Garantieleistung sind möglich.

Garantieplan: Das Guthaben wird stufenweise und automatisch jährlich gesichert.

Kombination der beiden Optionen Beitragsgarantie und Garantieplan.

Ohne Garantie: Die Beiträge fließen nach Abzug der Versicherungskosten direkt in die Fonds.

Fondsauswahl ist überschaubar

Der Versicherer bietet die Möglichkeit, Anlagestrategien oder Fonds zu wählen. Insgesamt sind über 50 Fonds verfügbar, wobei maximal bis fünf verschiedene Fonds kombiniert werden können. Die Fondsauswahl ist eher übersichtlich. Ausgabeaufschläge fallen nicht an. Ein Fondswechsel pro Monat ist kostenfrei möglich. Deswegen sollte jeder Fondswechsel gut überlegt sein, weil bei weiteren Kosten anfallen.

Flexibilität, aber auch Intransparenz bei der Kostendarstellung

Der Tarif erlaubt während der Laufzeit Zuzahlungen. Wer höhere Beiträge einzahlen möchte, kann den Mindestbeitrag (25 Euro laufend) einzahlen und jährlich ab 7.000 Euro zuzahlen. Die Kostenbelastung ist damit geringer. Der eigene Verwaltungsaufwand aber höher, da man ans nachträgliche Einzahlen denken muss.

Ansonsten fallen die üblichen Abschlusskosten an. Die Verwaltungskosten betragen 6,6 Prozent pro Beitrag, zuzüglich bis zu 0,99 Prozent jährlich vom Vertragsguthaben, abhängig davon, ob das Geld in Fonds oder Sicherungsvermögen liegt. Leider stellt das Angebot der Württembergischen online keine exakte Aufteilung der Vertragskostenkosten dar und ist insofern intransparent, wie man in meinem Beispiel ohne Garantiemodell mit Auswahl eines Nasdaq-ETF sieht. Es gibt in der Ansparphase zum Vertragsbeginn keine Berührung zum Sicherungsvermögen.

Quelle: Screenshot Württembergische

Insgesamt sind die Vertragskosten eher hoch. Vermittler der Württembergischen können den Vertrag kostentechnisch rabattieren, wenn vier weitere Verträge bei dem Anbieter bestehen. Für Versicherungsmakler wird dieser Fall vermutlich eher seltener eintreten.

Kapitalabfindung oder Rentenzahlung?

Der Tarif bietet eine Phase des flexiblen Rentenübergangs. Damit kann die Kapitalabfindung oder Rentenzahlung bis zu 15 Jahre aufgeschoben werden. Zeitgleich bietet der Versicherer neben dem konventionellen Rentenbezug auch einen fondsgebundenen Rentenbezug an. Ein Teil des Kapitals bleibt dann im Wertsicherungsfonds der Württembergischen und kann weiterhin eine Rendite über dem Zins des Sicherungsvermögens erwirtschaften. Eine Entscheidung darüber kann vor Rentenbeginn getroffen werden.

Während der Laufzeit kann kostenfrei Kapital aus dem Vertrag entnommen werden, wobei mindestens 2.000 Euro Restkapital im Vertrag bleiben müssen. Es können umfangreiche Versicherungspakete eingeschlossen werden, wie zum Beispiel eine Rente und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit. Der Vertrag kann ab einem Vertragsguthaben von 2.000 Euro für maximal drei Jahre beitragsfrei gestellt werden.

Das Fazit

Die Möglichkeit, jetzt vollständig bei der„Privat Rente Genius Vorsorge“ in Fonds zu investieren, ist auf jeden Fall positiv. Im Marktvergleich sind die Vertragskosten jedoch eher hoch, und die vielen Zusatzabsicherungsmöglichkeiten deuten eher auf ein Versicherungsprodukt hin als auf einen effizienten Sparvertrag. Ich sehe den Tarif eher in der Vermittlung bei der Ausschließlichkeit der Württembergischen als im freien Vermittlermarkt.

Über den Autor:



Björn Kotzan, geboren 1977, ist ausgebildeter Versicherungskaufmann. Er arbeitet seit 1999 im Versicherungsbereich und betreibt zusammen mit Anja Glorius und Bert Kotzan die Webseiten KVoptimal.de und LVoptimal.de. Die Beratungsschwerpunkte „bis zum Rentenalter“ und „ab dem Rentenalter“ umfassen PKV-Beratungen, Krankentagegeld- und Arbeitskraftabsicherung, sowie Ruhestandsplanungen und werden unter dem Stichpunkt Finanzklarheit zusammengefasst.