Produktinformationsblätter für Zertifikate: Die besten Anbieter

Seit 1. Juli 2011 sind die Beipackzettel Pflicht in jeder Anlageberatung. Was bei Investmentfonds die aus Brüssel reglementierten „ Key Investor Information Documents “ sind, heißt bei allen anderen Kapitalanlagen „Produktinformationsblatt“ (PIB) und wird mittels dem Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG) aus dem Verbraucherschutzministerium reguliert.Scope Analysis hat die Produktinformationsblätter (PIB) im Zertifikatemarkt analysiert und gerade bei den nicht verpflichtenden Zusatz-Angaben große Service-Unterschiede festgestellt.Die besten PIB bietet demnach HSBC Trinkaus. Aber auch Citigroup, Goldman Sachs und Macquarie sowie Deutsche Bank, die Royal Bank of Scotland (RBS) und Unicredit schnitten im Scope-Vergleich sehr gut ab (siehe Tabelle). Im PIB der besten Emittenten werden Realtime-Kurse von Zertifikat und Basiswert dafür benutzt, stets aktuelle Discount-, Puffer- und Rendite-Größen anzugeben. Diese Kennziffern sind es, die Risiko und Chance am besten abbilden.