Frisch aufgelegte Fonds Diese Produkte sind neu am Markt

Axa IM startet Aktienfonds für Abfallvermeidung

Die Fondsgesellschaft Axa Investment Managers hat einen neuen Fonds mit dem Schwerpunkt Plastik- und Abfallvermeidung aufgelegt. Der Axa WF ACT Plastic & Waste Transition Equity (ISIN: LU2472846133) investiert in kleine, mittlere und große Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die ihren Plastikverbrauch beschränken oder effizientes Abfallmanagement betreiben, heißt es vom Anbieter. Dazu zählen verbesserte Produktionsprozesse, höhere Recyclingquoten und eine verantwortungsvolle Lieferkettensteuerung. Der Fonds orientiere sich dabei an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

21-Shares listet neues Krypto-ETP

Das auf Kryptoprodukte spezialisierte Investmenthaus 21-Shares bringt ein neues börsenfähiges Zertifikat (Exchange Traded Product, ETP) auf Kryptowerte auf den Markt. Mit dem 21Shares Staking Basket Index ETP könnten Anleger an Staking-Erträgen und der Wertentwicklung eines ganzen Korbs von Krypto-Assets teilhaben, teilt der Anbieter mit. „Staking ist ein [...] Charakteristikum des Blockchain-Ökosystems, das es Krypto-Inhabern ermöglicht, Prämien im Austausch für die Sperrung ihrer Vermögenswerte auf der Blockchain zu verdienen – ein mit dem Erhalt von Zinsen vergleichbarer Prozess“, erklärt Arthur Krause, bei 21.co, der Muttergesellschaft von 21-Shares, für ETP-Produkte zuständig.

Zu den im ETP abgebildeten Kryptowährungen gehören Binance Coin, Cardano, Cosmos, Polkadot, Solana und Tezos. Der Index werde halbjährlich im März und September neu gewichtet, um Marktbewegungen widerzuspiegeln. Das 21Shares Staking Basket Index ETP ist ab sofort an der Börse BX Swiss verfügbar. Ein Listing an der Frankfurter Börse Xetra folge in Kürze, so 21-Shares.

Nordix-Fonds jetzt ohne Mindestanlage

Das Fondshaus Nordix macht den im April 2021 aufgelegten Nordix European Consumer Credit auch für Privatanleger zugänglich. In die V-Tranche (ISIN: DE000A3CQVV6) könne nun ohne Mindestanlagesumme investiert werden. Der Fonds, der bislang nur für institutionelle Investoren zugänglich war, investiert in Konsumentenkredite von Online-Kreditmarktplätzen und Rechnungskauf-Plattformen aus verschiedenen europäischen Ländern.

Seit Auflage am 15. April 2021 hat der Fonds dem Anbieter zufolge eine Rendite von knapp 3 Prozent erzielt. Bisher investiert der Nordix European Consumer Credit in zehn Kreditplattformen aus Island, Schweden, Finnland, der Schweiz, Litauen, Spanien, Belgien, Slowakei und den Niederlanden. Das Portfolio solle aber noch weiter ausgebaut werden, heißt es.