Produktnews der Woche Diese Fonds sind neu am Markt

Capital Group und UBS Global Wealth Management starten Anleihenfonds

Die Asset Manager Capital Group und UBS Global Wealth Management (kurz: UBS GWM) starten für Anleger in Europa und Asien den Capital Group Multi-Sector Income (kurz: MSI; ISIN: LU2530434740). Die Anlagegesellschaften stufen den neuen Anleihenfonds nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Das Management des MSI legt in Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenländer-Anleihen und Verbriefungen an.

Mike Gitlin, Anleihechef von Capital Group, sagt über die Auflegung des MSI: „Der Fonds kombiniert die Stärke von vier festverzinslichen Sektoren, um unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässig Erträge zu erzielen. Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Unsicherheit wird es für Anleger immer wichtiger, verlässliche Ertragsquellen zu finden. Wir freuen uns darauf, durch unsere Partnerschaft mit UBS GWM die Stärke, Breite und Tiefe des Fixed-Income-Angebots von Capital Group für UBS-Anleger weltweit zugänglich zu machen.“

Evergreen bringt Aktien- und Rentenfonds

Evergreen lanciert den Evergreen Sustainable World Stocks (DE000A3DQ2Y5) und den Evergreen Sustainable World Bonds (DE000A3DQ2W9). Die Investmentgesellschaft stuft beide Anlageprodukte nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung ein.

Iven Kurz, CEO und Gründer von Evergreen, sagt über die neuen Fonds: „Ein Ziel ist unter anderem die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Außerdem wird jedes Unternehmen einzeln untersucht und hinsichtlich unserer strengen Nachhaltigkeitskriterien geprüft, denn die EU-Offenlegungsverordnung kann nur ein erster Anhaltspunkt für nachhaltiges Investieren sein. Dazu kommt unser permanentes Kontroversen-Monitoring und die kontinuierliche Berichterstattung im Rahmen unserer eigenen Transparenz-Richtlinien.“

Paribas lanciert geschlossenen Immobilienfonds

Paribus startet den geschlossenen Publikums-AIF Paribus München Taunusstraße. Die Gesellschaft stuft den Fonds nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Anleger beteiligen sich mit dem Publikums-AIF Paribus München Taunusstraße an einer voll vermieteten Büro- und Verwaltungsimmobilie.

Thomas Böcher, Geschäftsführer von Paribus Immobilien Assetmanagement, sagt über die Immobilie: „Alleiniger Mieter ist Akka Deutschland. Eine im Mietvertrag vereinbarte regelmäßige Anpassung des Mietpreises an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes bietet unseren Anlegern einen guten Inflationsschutz. Dieser kann angesichts der aktuellen Kaufkraftentwicklung ein wichtiger Aspekt bei der Anlageentscheidung sein.“

In den Publikums-AIF Paribus München Taunusstraße können sowohl private als auch professionelle Anleger investieren. Die Mindestanlagesumme liegt bei 20.000 Euro plus 5 Prozent Ausgabeaufschlag. Paribus will für den Fonds bis zu 26 Millionen Euro von Investoren einsammeln.

Tabula Investment Management startet Anleihe-ETF

Tabula Investment Management bringt den Tabula GCC Sovereign USD Bonds (IE000L1I4R94) auf den Markt. Der ETF besteht aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus Ländern des Golfkooperations-Rates (engl.: Gulf Cooperation Council, kurz: GCC). Dazu gehören Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Oman, Bahrain und Kuwait.

Der Tabula GCC Sovereign USD Bonds bildet den ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a ab. Der Index besteht aus rund 100 Staatsanleihen mit einem Rating von AA- bis B. Um in ihn aufgenommen zu werden, müssen Anleihen eine Mindestlaufzeit von einem Jahr und ein ausstehendes Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar haben. Aktuell besteht der ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a aus Anleihen aller sechs GCC-Länder. Die Obergrenze pro Land liegt bei 25 Prozent.

Tabula-CEO Michael John Lytle sagt über die Auflegung des Tabula GCC Sovereign USD Bonds: „Angesichts der Rezessionsängste und der anhaltenden wirtschaftlichen Ungewissheit, die nach wie vor weltweit vorherrschen, könnte es für Anleger ein günstiger Zeitpunkt sein, ihre Asset-Allocation-Entscheidungen im Hinblick auf eine stärkere Diversifizierung über Regionen und Instrumententypen hinweg zu überdenken. Staatsanleihen der GCC-Länder haben in der Vergangenheit eine bessere Sharpe Ratio als die der EM-Länder gezeigt und bieten immer noch hohe Erträge. Da die GCC-Region zahlreiche Initiativen ergreift, um die Einkommensströme weg von Öl und Gas zu diversifizieren, könnte eine granularere Allokation in die Region eine wichtige Rolle beim Aufbau defensiverer Portfolios spielen.“

Tabula-Investmentchef Jason Smith ergänzt: „Der Golf-Kooperationsrat umfasst einige der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt. Diese Länder haben in den letzten Jahren Wirtschafts- und Steuerreformen durchgeführt, was zu einer Verbesserung ihrer Kreditwürdigkeit geführt hat. Darüber hinaus verfügen sie über große Devisenreserven, was zu einem stabilen Wirtschaftswachstum beiträgt und ihre Anleihen im Vergleich zu anderen Schwellenländern relativ risikoarm macht.“