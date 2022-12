Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

TBF lanciert globalen Anleihefonds

Die Fondsgesellschaft TBF bringt einen frischen Rentenfonds an den Start. Der TBF Fixed Income fischt weltweit nach Emissionen, die mittels „fundamentaler Top-Down-Makroanalyse“ ausgewählt werden, verspricht man bei TBF. Schwerpunkt sind Staatsanleihen und staatsnahe Papiere aus den OECD-Ländern mit Investmentgrade-Rating. Bis zu 10 Prozent darf der Fonds auch in Anleihen mit schlechterer Bonität anlegen.

„Das Portfoliomodell liegt aktuell bei einer prognostizierten Rendite von über 4 Prozent per annum bei einer modifizierten Duration von 2,6“, peilt man bei TBF an.

Verantwortliche Fondsmanager für die neue Strategie sind Guido Barthels und Roman Kostal. Beide bringen umfangreiche Investmenterfahrung mit: Barthels war vor seinem Wechsel zu TBF elf Jahre lang bei Ethenea an Bord und managte dort den Ethna Defensiv, Kostal wirkte bereits bei Mainfirst und Eaton Vance. „Guido Barthels verfügt über eine ausgezeichnete Expertise in den Developed Markets, und Roman Kostal ergänzt diese durch seine Erfahrung in den Emerging Markets“, sagt Peter Dreide, Investmentchef und Gründer von TBF.

Berenberg legt Asien-Fonds auf

Die Privatbank Berenberg startet einen neuen Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien. Der Berenberg Emerging Asia Focus (ISIN: LU2491195983) setze auf Qualitätsunternehmen aus asiatischen Schwellenländern, heißt es vom Anbieter. Ausgenommen ist Japan. Ins Portfolio kommen Standardwerte sowie kleinere und mittlere Unternehmen, die ihren Hauptsitz in asiatischen Schwellenländern haben oder überwiegend dort tätig sind. Das Fondsmanagement übernimmt Javier Garcia, der im Oktober 2022 zu Berenberg kam.

„Wir gehen davon aus, dass Asien trotz kurzfristiger Abschwächung weiterhin stärker als der Rest der Welt wachsen wird“, so Garcia. Die Volkswirtschaften in Asien hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt und seien heute nicht mehr nur günstige Produzenten von Gütern, sondern selbst wichtige Absatzmärkte für Konsumgüter, Technologie und Dienstleistungen. Teil des Anlageprozesses sind laut Berenberg auch ESG- und Ausschlusskriterien. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.

Oddo BHF startet weiteren Hochzinsfonds

Die Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management legt mit dem Oddo BHF Global Target 2028 einen weiteren Hochzins-Laufzeitfonds auf. Den ersten Fonds dieser Art gibt es bereits seit 2009. Investiert wird in globale Hochzinsanleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC und einer Laufzeit bis maximal 1. Juli 2029. Der Fonds ist gemäß der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Produkt eingestuft und steht bis zum 29. Dezember 2023 zur Zeichnung offen, wie der Anbieter mitteilte.

Verwaltet wird der Oddo BHF Global Target 2028 von einem Team aus neun Fondsmanagern und Analysten unter der Leitung von Alexis Renault. „In den vergangenen Monaten sind die Zinsen und Risikoaufschläge gestiegen und haben den Markt für Unternehmensanleihen wieder interessant gemacht,“ so Renault. Laufzeitstrategien bieten dem Fondslenker zufolge gegenüber einer Direktanlage in Anleihen zwei Vorzüge: „Eine gute Kalkulierbarkeit der zu erwartenden Endfälligkeitsrendite und eine diversifizierte Auswahl an Titeln im Portfolio.“

Franklin Templeton stellt neue alternative Strategie vor

Mit dem Franklin K2 ActusRay European Alpha erweitert das Fondshaus Franklin Templeton seine Fondspalette um ein alternatives Produkt. Der Fonds verfolgt eine marktneutrale Long-Short-Aktienstrategie, kann also sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Ins Portfolio kommen Unternehmen aller Größen aus ganz Europa. Das Anlageuniversum reiche von Großbritannien im Westen bis zur Türkei im Osten, den nordischen Ländern im Norden und Südafrika im Süden, heißt es von Franklin Templeton. Zum Einsatz kommt ein quantitatives Modell. Das Management setzt auf eine breite Streuung: Insgesamt soll sich das Portfolio aus etwa 400 Long- und 400 Short-Positionen zusammensetzen.