Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Lombard Odier Investment Managers lanciert Aktiefonds

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) startet den Future Electrification (ISIN: LU2502858173). Fondsmanager sind Paul Udall und Peter Burke-Smith. Die Männer investieren international in 40 bis 50 Aktien von Unternehmen, die mit Elektrifizierung zu tun haben.

Portfoliomanager Paul Udall kommentiert die Fondsauflegung:

„Die Elektrifizierung ist heute mehr als nur ein neuer Trend im Wettlauf um den Klimawandel. Die wachsende Bedeutung von Elektrofahrzeugen, Solarenergie und Wärmepumpen zeigt, wie sie sich in allen Branchen weltweit durchgesetzt hat. Da erwartet wird, dass die Elektrifizierung die unmittelbarste und wirkungsvollste Lösung für die Klima- und Energiesicherheitskrise ist, wird unsere spezielle Future-Electrification-Strategie die wachsende Unterstützung auf politischer und industrieller Ebene für den Übergang des Energiesystems zu einem elektrifizierten Modell nutzen.“

DWS startet Anleihen-ETF

Die Anlagegesellschaft DWS bringt den Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond (LU2158769930) auf den Markt. Der ETF bildet den J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Div 10% Cap 0,25% Floor ab. Das Marktbarometer umfasst aktuell Staatsanleihen aus 16 Schwellenländern, die in Landeswährung notieren. Die Ländergewichtung im Index orientiert sich unter anderem am Ausgabevolumen der Länder. Aktuell ist der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond an der Deutschen Börse und der Londoner Börse gelistet.

Leverage Shares bringt 15 ETPs

Die Anlagegesellschaft Leverage Shares lanciert 15 Exchange Traded Products (kurz: ETPs). Die neuen Anlageprodukte sollen dem Inflationsschutz dienen. Aktuell sind sie an der Londoner Börse gelistet. Ein Listing an der Deutschen Börse soll in Kürze folgen.

>>>Vergrößern