Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Union Investment lanciert Rentenfonds

Die Anlagegesellschaft Union Investment startet den Unieurorenta Unternehmensanleihen 2029 (ISIN: LU2609723320). Die Laufzeit des Rentenfonds endet am 15. Januar 2029. Portfoliomanager ist Marc Herres. Der Experte legt vor allem in Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Bis zu 20 Prozent des Portfolios kann er mit Hochzinsanleihen bestücken.

Für den Unieurorenta Unternehmensanleihen 2029 kommen nur Rentenpapiere in Frage, deren Laufzeit spätestens mit Fälligkeit des Fonds endet. Dadurch soll das Risiko von Zinsanstiegen und damit verbundenen Kursrückgängen zum Laufzeitende begrenzt werden. Anleger können nur mit einer Einmalinvestition in den Unieurorenta Unternehmensanleihen 2029 einsteigen. Der Handel von Fondsanteilen ist börsentäglich möglich.

Portfoliomanager Marc Herres kommentiert die Fondsauflegung:

„Im Zuge der Zinswende haben die Rentenmärkte deutlich an Attraktivität gewonnen. Das gilt vor allem für Unternehmensanleihen, die bereits erfreuliche Renditeniveaus erreicht haben und so Vorteile gegenüber Staatsanleihen bieten können. Außerdem sind die Fundamentaldaten der Unternehmen weiterhin gut.“

Rize ETF startet Aktien-ETF

Rize ETF bringt den Rize Circular Economy Enablers (IE000RMSPY39) auf den Markt. Der ETF bildet den Foxberry SMS Circular Economy Enablers Index nach. Das Marktbarometer besteht aus Aktien von Unternehmen, die zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen.

Rize ETF stuft den Rize Circular Economy Enablers nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung ein. Aktuell ist er auf Xetra und der Londoner Börse gelistet. Eine Listung an der Schweizer Börse soll in den nächsten Wochen erfolgen. Anleger müssen beim Rize Circular Economy Enablers mit einer Gesamtkostenquote von 0,45 Prozent pro Jahr rechnen.

Rahul Bhushan, Co-Gründer von Rize ETF, sagt über die Auflegung des Rize Circular Economy Enablers:

„Anders als ein lineares Wirtschaftsmodell zielt eine Kreislaufwirtschaft darauf ab, bestehende Ressourcen nach ihrer Extraktion kontinuierlich zu nutzen und der Vermeidung von Abfall höchste Priorität einzuräumen. Der Übergang zu einem solchen Wirtschaftsmodell ist eine direkte Antwort auf die Herausforderungen von Ressourcenknappheit, Umweltzerstörung und Klimawandel.“

Allianz Global Investors bringt Voya-Strategie nach Europa und Asien

Allianz Global Investors (AGI) bringt unter dem Namen Allianz US Investment Grade Credit eine Strategie der Anlagegesellschaft Voya Investment Management (Voya IM) im UCITS-Mantel nach Europa und Asien. Das Fondsmanagement legt in US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating an.

AGI ging im vergangenen Jahr eine Vertriebspartnerschaft mit Voya IM ein.

AGI-CEO Tobias Pross kommentiert den Fondsexport:

„Die Auflegung des Allianz US Investment Grade Credit als UCITS-Variante einer erprobten Voya-Strategie ist ein sichtbares Zeichen, dass die Mitte letzten Jahres mit Voya IM eingegangene Partnerschaft von beiden Seiten gelebt wird. Diese globale, strategische Vertriebspartnerschaft sieht vor, dass AGI die Anlagestrategien von Voya IM außerhalb der USA und Kanada vertreibt. Damit können wir unserer globalen Kundenbasis eine breitere Palette von Anlagestrategien anbieten.“

Whitebox lanciert Zinsportfolio

Die digitale Vermögensverwaltung Whitebox startet das Whitebox Zinsportfolio. Anleger können damit in Anleihen und Geldmarkfonds investieren. Die Zielrendite beläuft sich auf 3,7 Prozent pro Jahr, die Mindestanlagesumme liegt bei 25 Euro. Investoren müssen mit einer Pauschalgebühr in Höhe von 0,35 Prozent des Anlagevolumens pro Jahr zuzüglich 0,1 Prozent Produktkosten rechnen.

Salome Preiswerk, CEO und Co-Gründerin von Whitebox, sagt über das Whitebox Zinsportfolio:

„Breit diversifiziert in Anleihen und Geldmarktfonds zu investieren, ist für Privatanleger nicht ganz einfach. Mit unserem neuen Angebot übernehmen wir die professionelle Erstellung und Verwaltung eines ausgewogenen Portfolios, liegen mit der angestrebten Rendite über den Zinserträgen der gängigen Tagesgeldangebote und rufen dafür die geringste Gebühr am Markt auf.“

La Française Systematic Asset Management verschmilzt Fonds

Die Investmentgesellschaft La Française Systematic Asset Management (La Française Systematic AM) überträgt alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Anteilsklassen R (DE0005561658) und W (DE000A1W2AG0) des La Française Systematic Dynamic Allocation auf die neu entstandene Anteilsklasse W des La Française Systematic ETF Portfolio Global (DE000A3EEG13).

Dennis Jeske, Geschäftsführer des Portfoliomanagements vom La Française Systematic AM, kommentiert die Verschmelzung der Anteilsklassen: