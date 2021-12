Produktporträt: PKV-Vollversicherung Royal

Bei Royal SB I (Tarif 891) hat der Kunde einen Selbstbehalt von 10 Prozent, maximal kann der 500 Euro im Jahr betragen. Wer sich für den Royal SB II (Tarif 892) entscheidet, hat einen 20-prozentigen Selbstbehalt bis zu 1.000 Euro jährlich. Ab den jeweiligen Höchstgrenzen zahlt der Münchener Verein die Rechnungen. Der Versicherungsschutz gilt inklusive Rücktransport weltweit.



Je nach Tarif unterscheiden sich die Prämien für Royal. Ein 35 Jahre alter Mann zahlt bei 500 Euro Selbstbehalt rund 416 Euro pro Monat. Wählt er den höheren Selbstbehalt reduziert sich seine monatliche Prämie auf rund 369 Euro. Eine Frau gleichen Alters muss für Royal SB I monatlich 534 Euro zahlen, Royal SB II bekommt sie für 476 Euro. Einen Bonus gibt es für die, die ein Jahr lang keine Rechnungen einreichen. Sie bekommen bis zu vier Monatsbeiträge auf’s Konto zurück überwiesen (sogenannte Gesundheitsprämie).



Krankenhaus, Chefarzt & Co.



Selbstbehalt und Beitragshöhe sind die einzigen großen Unterschiede zwischen beiden Royal-Tarifen. Bei den Leistungen stimmen die Varianten überein. So gibt’s in beiden Fällen ein Einbett-Zimmer, wenn Royal-Kunden ins Krankenhaus müssen. Rechnungen von Privatärzten übernimmt der Versicherer zu 100 Prozent, in medizinisch notwendigen Fällen auch über die Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) hinaus.

