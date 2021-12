Produktporträt Sterbegeldpolice: Gesicherte letzte Ausfahrt

Die Beiträge investiert der Versicherer in seinen Deckungsstock, also hauptsächlich in sichere Zinspapiere. Erträge aus diesem Kapitaltopf nutzt Monuta, um die Versicherungssumme zu erhöhen, ohne dass gleichzeitig die Beiträge steigen. Diese jährliche Überschussbeteiligung ist aber nicht garantiert und kann in ihrer Höhe schwanken. Der Schutz gilt ab dem ersten Beitrag lebenslang, auch nach Ende der Beitragszahlung. Versichert sind die Kunden auch im Ausland. Im Laufe der Vertragsdauer kann die Versicherungssumme zudem nach oben angepasst werden.Kommt der Versicherte in finanzielle Not, kann er die Beitragszahlung unterbrechen. Und da die Sterbegeldversicherung nicht zum sogenannten anrechenbaren Einkommen zählt, ist das angesparte Vermögen Hartz-IV-sicher.