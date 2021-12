Produktstart Ninety One bringt Aktienfonds mit Chinas A-Klasse

Die Fondsgesellschaft Ninety One startet den Aktienfonds Global Strategy China A Shares (ISIN: LU2200695596). Verantwortlich sind die Fondsmanager Greg Kuhnert und Wenchang Ma, die auch die Ninety-One-All-China-Equity-Strategie betreuen.

Der Fonds ist ein sogenannter „Best Ideas“-Ansatz, der in erster Linie chinesische Festlandaktien (Onshore) enthält. Die Fondsmanager brauchen sich also an keine Vorgaben durch Indizes oder ähnliches zu halten, sondern können ihre eigenen Ideen umsetzen. Dabei gehen sie sehr konzentriert zu Werke, was man nicht zuletzt daran sieht, dass die größte Position – die Schnapsbrennerei Kweichow Moutai – 8,2 Prozent des Portfolios einnimmt.