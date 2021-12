Produktteam Meriten Meriten holt Produktchef von der Deutschen Bank

Patrick König wird zum 1. Juli 2014 Produktchef bei Meriten Investment Management, der deutschen Investmentboutique von BNY Mellon. Er berichtet in dieser Funktion an Werner Taiber, Sprecher der Geschäftsführung.Zu Königs neuen Aufgaben gehören die Produktentwicklung sowie die Leitung des Produktteams. Außerdem soll er als Schnittstelle den Austausch zwischen Meriten Investment Management und den anderen Investmentboutiquen des BNY Mellon-Konzerns vorantreiben und ausbauen.König arbeitete zuvor sieben Jahre bei der Deutschen Asset & Wealth Management in Frankfurt (früher DWS Investment). Dort baute er das Produktspezialisten-Team mit auf und übernahm später in dieser Funktion die stellvertretende Leitung des Teams für Aktien. Außerdem war König für die Neu- und Weiterentwicklung von Fondskonzepten sowie den Vertrieb der Produktpalette im In- und Ausland zuständig.Walter Schepers, der diese Position bisher inne hatte, wird in Zukunft die Erarbeitung von Investment Solutions verantworten. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Entwicklung von Lösungen für die steigenden regulatorischen Anforderungen an institutionelle Investoren. Schepers berichtet weiterhin direkt an Werner Taiber.