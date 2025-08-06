Fondsmanager bauen die Konzentration in ihren Portfolios ab. Das Gewicht der zehn größten Positionen sinkt auf 7,86 Prozent. Zwei deutsche Titel schaffen es in die Top-10-Aktien.

Professionelle Fondsmanager setzen verstärkt auf Risikostreuung und reduzieren ihre Abhängigkeit von wenigen Schwergewichten. Das zeigt eine Auswertung von Universal Investment.

Die Zeiten extremer Portfoliokonzentration scheinen vorbei zu sein. Professionelle Fondsmanager setzen verstärkt auf Risikostreuung und reduzieren ihre Abhängigkeit von wenigen Schwergewichten. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Fonds-Service-Plattform Universal Investment.

Deutlicher Rückgang der Konzentration

Die zehn größten Aktienpositionen in den Portfolios professioneller Anleger machen Ende Juni 2025 nur noch 7,86 Prozent des Gesamtvolumens aus – ein spürbarer Rückgang gegenüber den 9 Prozent vom Jahresende 2024. Universal Investment analysiert seit mehr als zehn Jahren die Publikumsfonds auf seiner Plattform und beobachtet damit die Anlagestrategien der Profis.

Das verwaltete Aktienvermögen auf der Plattform stieg dabei von 84,3 Milliarden Euro Ende 2024 auf 87 Milliarden Euro zur Jahresmitte 2025. Dabei wuchs das Vermögen nicht nur, sondern wurde auch breiter verteilt.

Dollar-Schwäche beeinflusst US-Positionen

Ein wesentlicher Faktor für die veränderte Gewichtung ist die Währungsentwicklung. Der US-Dollar verlor im ersten Halbjahr 2025 mehr als 13 Prozent gegenüber dem Euro. Dadurch sank automatisch der Euro-Gegenwert ungesicherter US-Investments.

Jochen Meyers, Leiter Relationship Management bei Universal Investment, sieht darin aber nicht die einzige Ursache: „Die aktuellen Entwicklungen in den USA mit ihren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft führen offensichtlich dazu, dass Investments breiter gestreut werden.“ Auch die individuelle Wertentwicklung einzelner Titel spiele eine wichtige Rolle.

Microsoft bleibt Spitzenreiter

An der Spitze der Favoritenliste steht weiterhin Microsoft mit einem Anteil von 1,48 Prozent am Gesamtvolumen. Dahinter folgen Nvidia (0,97 Prozent), Alphabet (0,86 Prozent) und Amazon (0,83 Prozent).

Besonders auffällig: Amazon und Alphabet büßten deutlich an Gewicht ein. Ende 2024 machten sie noch 1,13 beziehungsweise 1,07 Prozent des Gesamtvolumens aus. Die Tech-Giganten verloren damit jeweils rund ein Viertel ihrer relativen Bedeutung in den Profi-Portfolios.

Deutsche Unternehmen unter den Top 10

Erfreulich aus deutscher Sicht: Mit SAP (0,78 Prozent) und der Münchener Rückversicherung (0,54 Prozent) schaffen es zwei heimische Konzerne unter die zehn größten Positionen. Während SAP seine Position behaupten konnte, ist die Munich Re neu in die Spitzengruppe aufgerückt.

Aus den Top 10 herausgefallen ist dagegen die Investmentholding Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Die komplette Favoritenliste wird von sechs US-Titeln dominiert, ergänzt durch die beiden deutschen Werte sowie ASML aus den Niederlanden und Roche aus der Schweiz.

Trend zur Diversifikation hält an

Die Auswertung zeigt: Professionelle Anleger vermeiden zunehmend Klumpenrisiken und setzen auf breitere Streuung. Die verstärkte Diversifikation könnte als Reaktion auf die gestiegene Marktvolatilität und geopolitische Unsicherheiten interpretiert werden. Fondsmanager scheinen ihre Portfolios widerstandsfähiger aufstellen zu wollen – auch wenn das bedeutet, bei einzelnen Gewinnern wie den US-Tech-Riesen die Gewichtung zu reduzieren. „Da die Profi-Investoren in der Regel recht resilient sind, ist dies eine interessante Entwicklung. Wir sind gespannt, ob der Trend anhält“, kommentiert Meyers.