Eine Studie des Asset Managers Managing Partners Group (MPG) zeigt unter anderem, dass professionelle Investoren in den nächsten 18 Monaten die Gewinne aus einer starken Aktienperformance mitnehmen wollen, um dann ihre Portfolios mehr Richtung festverzinsliche Anlagen umzuschichten. Der Grund: Die Profis erwarten künftig stärker schwankende Aktienkurse.

Die Umfrage unter globalen institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 136 Milliarden Euro ergab, dass fast neun von zehn (88 %) davon ausgehen, dass Pensionsfonds und andere institutionelle Anleger in den nächsten 18 Monaten vermehrt Gewinne aus einer starken Aktienperformance realisieren werden, um dann ihre Portfolios in festverzinsliche Anlagen umzuschichten. Davon glauben 5 Prozent, dass sich dieser Trend dramatisch verstärken wird, und 12 Prozent, dass er konstant auf heutigem Niveau bleiben wird.

Profis erwarten zunehmende Aktienkurs-Turbulenzen

Weiter heißt es, dass mehr als neun von zehn Teilnehmern (91 %) eine hohe Volatilität an den Aktienmärkten in den nächsten 18 Monaten vorhersagen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Nahezu alle Befragten sind der Meinung, dass diese Volatilität dazu führen wird, dass die Anleger ihre Allokation in festverzinsliche Anlagen erhöhen werden. Weniger als jeder Zwölfte (8 %) geht davon aus, dass die Volatilität an den Aktienmärkten so hoch bleiben wird wie heute.

Die Überzeugung sei so stark, heißt es von den MPG-Experten, dass fast alle (95 %) der befragten institutionellen Anleger der Meinung sind, dass ein Jahrzehnt der festverzinslichen Wertpapiere bevorsteht, so wie es zuvor ein Jahrzehnt der Aktien war.

Angesichts der aktuellen und der erwarteten Marktvolatilität gehen die Befragten davon aus, dass festverzinsliche Anleihen in den nächsten fünf Jahren besser abschneiden werden als passive Strategien. Fast alle Befragten (98 Prozent) stimmen zu, dass hochverzinsliche Anleihen in den nächsten fünf Jahren besser abschneiden werden als US-Aktien, wobei etwa ein Drittel angibt, besonders überzeugt zu sein.

Die Managing Partners Group ließ nach eigenen Angaben rund 100 Anlageexperten befragen, die für Pensionsfonds, Vermögensverwalter von Versicherungen, Family Offices, andere institutionelle Anleger und Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 136 Milliarden Euro managen.