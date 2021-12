Prognose der Buchmacher Der Live-Chart zur Brexit-Abstimmung

Es wird immer enger: Nach Angaben des Londoner Magazins The Spectator liegen die Wahrscheinlichkeiten für einen Verbleib (Remain) Großbritanniens in der Europäischen Union beziehungsweise für einen Austritt (Leave) so dicht beieinander wie noch nie seit Beginn des Vergleichs von Wettquoten verschiedener Buchmacher.Insbesondere in den vergangenen zwei Wochen hat sich viel getan: Während die Chancen am 26. Mai noch bei 81,5 zu 18,5 Prozent lagen, sind es heute nur noch 61,5 zu 38,6 Prozent. Endgültige Gewissheit über die Zukunft den Ausgang dürfte es daher erst nach dem Referendum am 23. Juni geben.