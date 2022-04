Prognose für 2022 Experten erwarten Rekordwerte bei Dividendenauszahlungen

Das Onlinedatenportal Statista veröffentlichte eine Infografik zu den prognostizierten Dividendenauszahlungen für das Jahr 2022. Das Ergebnis: Für dieses Jahr erwarten die Analysten Rekordwerte. Durch die Corona-Pandemie sind die Dividendenauszahlungen der Dax-Unternehmen zuletzt um einige Milliarden Euro gesunken. Im Jahr 2020 schütteten die im SDax, MDax und Dax gelisteten Konzerne etwa 42,6 Milliarden Euro an die Anteilseigner aus – rund 18 Prozent weniger als 2019.

>> Grafik vergrößern



Zwar ist der Wert der Ausschüttungen 2021 beim Dax mit 34,3 Milliarden Euro und SDax mit 2,7 Milliarden Euro bereits wieder angestiegen, Vorkrisenniveau wurde jedoch noch nicht erreicht. Für das Jahr 2022 prognostizieren die Experten in der Dividendenstudie 2021 Rekordwerte für den Dax und SDax. Insgesamt sollen 60,6 Milliarden Euro und damit rund 40 Prozent mehr Dividenden an die Anleger gehen. Zu den Großzahlern in diesem Jahr sollen Mercedes-Benz mit 5,35 Milliarden Euro, Allianz mit 4,41 Milliarden Euro und BMW mit 3,82 Milliarden Euro gehören.

Zu beachten: Am Anfang der Studie weisen die Autoren daraufhin, dass viele der Gewinnverwendungsvorschläge vor dem russischen Überfall auf die Ukraine verabschiedet wurden.