Prognosen für den Immobilienmarkt Wie der steigende Zinssatz den Traum vom Eigenheim verändert

Der Wohnungsmarkt ist im Umbruch, das zeigt ein aktueller LBS-Markt-Report. Dabei untersuchten die Studienautoren unter anderem, wie sich Nachfrage, Angebot und Preis entwickeln könnten. Hintergründe der Analyse liefern Vor-Ort-Erhebungen sowie die Befragung von 351 Immobilienspezialisten der LBS und Sparkasse.

Wie Kaufinteressenten auf den veränderten Wohnungsmarkt reagieren

Die Zinsen für Immobilienkredite sind enorm gestiegen, heißt es im Report. Gleichzeitig klettern die Baukosten weiter in die Höhe – zum einen, weil die Materialkosten zunehmen, zum anderen, weil die (energetischen) Anforderungen an den Neubau steigen. Dazu meldet die Bauwirtschaft Stornierungen, weil sich vermehrt Projekte zerschlagen und die Fertigstellungsprognosen werden fortlaufend nach unten korrigiert. Damit könnte Wohnraum auf absehbare Zeit Mangelware in Deutschland bleiben, fürchten die Studienautoren. Womit private Haushalte Immobilienfinanzierungen immer schwieriger stemmen können.

Trotz der schwierigen Marktsituation finden dennoch einige ihr Traumobjekt. Was Kaufinteressenten dafür tun, beobachten die befragten Immobilienvermittler aus nächster Nähe: Die meist genutzte Erfolgsstrategie ihrer Kundinnen und Kunden ist das Erbringen von mehr Eigenleistung. Aber auch Kompromisse bei Objekt und Standort sind an der Tagesordnung. Wer kann, mobilisiert zudem weiteres Kapital. Einfach zu verzichten ist für die meisten jedoch keine Option.

So reagieren Wohneigentümer auf den Zinsanstieg © LBS Research

Um herauszufinden, wo Interessenten künftig passende Immobilien finden können, haben die Studienautoren die Immobilienprofis nach ihren Angebot-, Nachfrage- und Preisprognosen für Bauland, Einfamilienhäuser und Wohnungen in Deutschland gefragt.

Prognosen für Bauland

Bauland war in den vergangenen Jahren stets rar und entsprechend teuer, so die Analysten. Eine gute Nachricht sei es demnach, dass die befragten Experten in vielen Beobachtungsregionen inzwischen von einem zunehmenden Angebot an Bauland ausgehen.

Dies gilt in besonderem Maße für Berlin, aber auch für die bayerische Oberpfalz und etwas eingeschränkter für das Bremer Umland, das nordöstliche Brandenburg und den bayerischen Teil von Schwaben. Mancherorts wird das Angebot an Bauland aber wohl auch weiter schrumpfen, so etwa im nördlichen Schleswig-Holstein.

Prognostizierte Angebotsentwicklung für Bauland © LBS Research

Die Einschätzungen der Immobilienvermittler zur Entwicklung der Nachfrage nach Bauland sind von bundesweit positiv im Jahr 2022 zu bundesweit negativ für 2023 gekippt.

Prognostizierte Nachfrageentwicklung für Bauland © LBS Research

Diese Erwartungen führen dazu, dass die Baulandpreise im Bundesdurchschnitt um rund 3 Prozent sinken könnten. Mit besonders starken Rückgängen rechnen die Spezialisten in Berlin mit einem Minus von 20 Prozent, Brandenburg-Nordost mit einem Minus von 13 Prozent und Sachen mit einem Minus von 11 Prozent.

Prognostizierte Preisentwicklung für Bauland © LBS Research

Prognosen für Einfamilienhäuser aus dem Bestand

Auch wenn viele von einem Eigenheim träumen, könnte die Nachfrage nach gebrauchten Einfamilienhäusern laut der LBS-Experten erstmals seit Jahren nachlassen. Einig sind sich die Spezialisten dabei beispielsweise in Berlin, dem nördlichen Niedersachsen, Aachen und der Eifel sowie dem Regierungsbezirk Kassel. Anders sehen die Immobilienvermittler das dagegen für den Regierungsbezirk Tübingen und das nördliche Sachsen.

Prognostizierte Nachfrageentwicklung frei stehende Einfamilienhäuser © LBS Research

Bei der Angebotsentwicklung für Einfamilienhäuser aus dem Bestand sind sich die Spezialisten weniger einig. Dennoch rechnen die meisten mit einer Zunahme.

Prognostizierte Angebotsentwicklung frei stehende Einfamilienhäuser © LBS Research

Die erwartete Preisentwicklung zeigt angesichts dieser Konstellation eine Kehrtwende: Noch 2022 sah es überall nach einem kräftigen Anstieg der Preise für ältere Einfamilienhäuser aus, inzwischen wird ein durchschnittlicher Preisrückgang um 6,6 Prozent vorhergesagt. Besonders stark könnte er in Nord-Niedersachsen mit minus 16 Prozent, in Berlin mit minus 15 Prozent, in Nordost-Brandenburg und in Bremen-Umland mit jeweils minus 12 Prozent ausfallen.

Prognostizierte Preisentwicklung frei stehende Einfamilienhäuser © LBS Research

Um weniger als 5 Prozent dürften die Preise dagegen in Sachsen-Anhalt-Nord, Thüringen-Süd und Sachsen-Süd sowie im Ruhrgebiet, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in der Oberpfalz und in den Baden-Württemberger Regierungsbezirken Tübingen und Stuttgart sinken.

Prognosen für neue Eigentumswohnungen

Eigentumswohnungen unterscheiden sich in der Einschätzung laut der Studienautoren dadurch von Eigenheimen, dass sie auch für Kapitalanleger interessant sind, die nicht selbst in ihrer Immobilie wohnen, sondern Mieteinnahmen erzielen wollen.

Dies sei ein Teil der Erklärung dafür, dass der Zinsanstieg in Kombination mit den hohen Baukosten die Nachfrage nach neuen Eigentumswohnungen voraussichtlich besonders stark dämpfen wird: Die Mietrendite wird schlicht zu niedrig.

Mit besonders auffälligen Nachfragerückgängen rechnen die LBS-Experten in Kassel, in der Oberpfalz, im westlichen Thüringen, nördlichen Sachsen und in Berlin.

Prognostizierte Nachfrageentwicklung neue Eigentumswohnungen © LBS Research

Anders als im Segment der gebrauchten Immobilien gehen die Immobilienvermittler bei den neu gebauten Eigentumswohnungen auch von einem Rückgang des Angebots aus.

Prognostizierte Angebotsentwicklung neue Eigentumswohnungen © LBS Research

Dies führt dazu, dass die Preise von Eigentumswohnungen, die neu auf den Markt kommen, kaum sinken werden. Im Bundesmittel rechnen die Marktbeobachter mit einer preislichen Stagnation von minus 0,2 Prozent. Dagegen rechnen die Experten im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins mit einem Plus von 7,5 Prozent und im Hamburger Umland mit einem Plus von 4,3 Prozent.

In Oberbayern und Mittelfranken könnte der Kauf einer neuen Eigentumswohnung allerdings um 5 bis 6 Prozent günstiger werden.

Prognostizierte Preisentwicklung neue Eigentumswohnungen © LBS Research

