Prognose von Björn Drescher Diese 5 Funktionen erfüllt der Berater der Zukunft

Das Berufsbild des Beraters wird sich unter den Bedingungen von Digitalisierung, Regulierung und sich wandelnden Marktbedingungen verändern, sagt Björn Drescher, Gründer und Geschäftsführer von Drescher & Cie. Die Funktion des Beraters als Spezialist und Asset Manager werde zukünftig in den Hintergrund treten. Stattdessen rückten andere Aspekte in den Vordergrund.Drescher benennt, die der Berater der Zukunft erfüllen müsse:In einer komplexer werdenden Welt muss ein Berater seinen Kunden die neuen Realitäten an den Märkten nahebringen und erklären: Was ist Volatilität, welche Folgen haben Entscheidungen der Zentralbanken, was bringen Negativzinsen?Berater werden zukünftig nicht mehr einfach Produkte empfehlen, sondern sie werden die Erwartungshaltungen ihrer Kunden herauszufinden helfen - und so Kunden unterstützen, eigene Anlage-Entscheidungen zu treffen.Der Berater der Zukunft muss immer wieder überprüfen, ob die einmal gewählte Anlageform alle vom Kunden gewünschten Rahmenbedingungen auch im Zeitverlauf erfüllt. Und Kunden darauf aufmerksam machen, dass ein Produkt unter Umständen nicht mehr der gewählten Anlagestrategie entspricht und ausgetauscht werden sollte.In verstärkt volatilen Zeiten muss ein Berater den Kunden helfen, eine einmal gewählte Anlagestrategie auch auszuhalten. Er muss vermitteln: Schwankungen gehören zur Normalität. Nicht jede Korrektur erfordert eine Anpassung des Portfolios.Nicht zuletzt muss der Berater der Zukunft seine Kunden zu unterhalten wissen. Die meisten Menschen empfinden es lästig, über Geld zu sprechen. Hier sollte der Berater motivieren und seinem Kunden ein sperriges Thema schmackhaft machen.