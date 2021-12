Prognosen für das Jahr 2015 Schlüssel, Schlösser und die Narren des Zufalls

Wie in jedem Jahr dürften in den kommenden Wochen die Ausblicke namhafter Analystenhäuser und Großbanken die Hauptseiten der Zeitungen und Magazine füllen. Während der Großteil der Voraussagen die Entwicklung der vergangenen Jahre einfach fortschreibt, fallen manche aus dem Raster und prognostizieren das extreme Gegenteil. So kommt unverhofft meist doch zu oft. Und wie schon Gerald Loeb – laut „Forbes“ der meistzitierte Mann an der Wall Street – zum Besten gab: „Immer wenn man glaubt, den Schlüssel zum Markt gefunden zu haben, wird das Schloss ausgewechselt.“



Investoren sollten sich daher stärker an den Worten von Andre Kostolany orientieren: „Ich weiß nicht, was morgen sein wird, aber ich weiß, was gestern war und heute ist, und das ist schon sehr viel.“ Das Damoklesschwert der Staatsschuldenkrise und der damit einhergehenden Überflutung der Märkte mit Liquidität dürfte für Investoren langfristig die größten Probleme aufwerfen. Felix Zulauf verglich schon vor längerem das Finanzsystem mit einem todkranken Patienten, der nur noch mit Morphium am Leben gehalten wird. Die Höhe der Dosierung wird immer größer und der zeitliche Abstand der Verabreichung immer kürzer – analog der Bereitstellung von billigem Geld für den Finanzmarkt.



Die Konsequenzen sind zum heutigen Zeitpunkt kaum prognostizierbar, so dass man auch für das Jahr 2015 in weiser Voraussicht nach einer alten Börsenweisheit handeln sollte: „Lege nicht alle Eier in einen Korb!“ Nur wer eine optimale Streuung über Anlageklassen, Asset-Manager und Investmentstrategien wählt, wird langfristig zu den erfolgreichen Investoren gehören – und eben nicht zu jenen „Narren des Zufalls“, die sich Nassim Taleb zufolge mit kurzfristigen Prognosen beschäftigen.

Viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen



Ihr Klaus-Dieter Erdmann



Über den Autor:



Klaus-Dieter Erdmann ist Gründer und Geschäftsführer der MMD Multi Manager GmbH in Arnsberg. Das Unternehmen hat sich auf die Analyse vermögensverwaltender Fonds spezialisiert und wertet mit Hilfe einer hauseigenen Datenbank kontinuierlich mehr als 1.500 Angebote dieser Produktkategorie aus. Für DER FONDS berichtet Erdmann alle zwei Wochen über neue Trends in der Vermögensverwalterfonds-Szene.