Anbieter geschlossener Immobilienfonds Project Immobilien beantragt Insolvenz für zwei Tochterfirmen

Mit der Project Immobilien hat ein Asset Manager für geschlossene Immobilienfonds Insolvenzanträge für zwei Tochtergesellschaften gestellt. Betroffen sind die Project Immobilien Wohnen und Gewerbe und Project Immobilien Management, laut einer kurzen Unternehmensmitteilung wurde für beide Firmen ein Antrag Regelinsolvenz gestellt. Weitergehende Informationen und Auskünfte könne das Unternehmen momentan nicht erteilen, sollen jedoch alsbald folgen.

Asset Manager wohl von aktueller Krise betroffen

In der aktuellen Krise auf den Immobilienmärkten ist mit der Project Immobilien nun also auch ein Asset Manager betroffen. Das Unternehmen bot über Alternative Investmentfonds Investitionen in Wohnimmobilien an und fokussierte sich auf die Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien. Das Unternehmen gibt an, insgesamt 38 Immobilien- und Immobilienentwicklungsfonds im Publikumsbereich sowie semi-professionelle und institutionelle Fonds und weitere Private Placements aufgelegt zu haben. So seien in den Fonds 1,4 Milliarden Euro Eigenkapital platziert worden sein, insgesamt habe das Objektvolumen 3,3 Milliarden Euro betragen.

Der Project-Konzern hat neben Project Immobilien, das in Nürnberg beheimatet ist, noch ein zweites Segment: Für das Investitions-, Liquiditäts- und Risikomanagement von regulierten Alternativen Investmentfonds nach den Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuches wurde im Mai 2013 die Project Investment gegründet, die auch als Kapitalverwaltungsgesellschaft zugelassen wurde. Institutionelle Investmentlösungen werden über die Project Real Estate Institutional angeboten, einer Tochtergesellschaft sowohl der Project Investment als auch der Project Immobilien. Insgesamt beschäftigt das 1995 gegründete Unternehmen 500 Mitarbeitende.