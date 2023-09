Rechtsanwalt rät Insolvenzen bei Project-Immobilien: Das können Anleger tun

Das Insolvenzchaos rund um die Project-Immobilien-Gruppe nimmt zu. Von den insgesamt 118 Baustellen-Gesellschaften haben nun 56 Insolvenzanträge eingereicht, wie Volker Böhm, der vorläufige Insolvenzverwalter von der Kanzlei Schulze & Braun, am 1. September 2023 bekannt gab. Besonders viele Projekte in Berlin sind betroffen, wie aus einer Liste hervorgeht, berichtete die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“.

Die Insolvenzwelle begann im August 2023 zunächst mit vier operativen Einheiten in Nürnberg und zwei Vertriebsfirmen in Bamberg. Nun sind 33 Projektgesellschaften betroffen, die laufende oder fast abgeschlossene Bauprojekte betreuen. Bei den übrigen handelt es sich um reine Grundstücksgesellschaften oder Altgesellschaften, deren Bauprojekte bereits abgeschlossen sind, wie in der Mitteilung erklärt wurde und wie das Handelsblatt berichtete.

Droht nun möglicherweise der Totalverlust des Investments? Bekommen Haus- und Wohnungskäufer ihre Immobilie noch fertig gebaut? Bevor die Geldanlage verloren geht oder man auf einem halbfertig gebauten Haus sitzen bleibt, sollten Investoren schnell handeln.

Bafin beobachtet Insolvenzen der Project-Immobilien-Gruppe

Die Project-Immobilien-Gruppe ist ein Projektentwickler mit Sitz in Nürnberg und Bamberg, der sich auf die schlüsselfertige Errichtung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Nach Development Partner und Euroboden ist Project-Immobilien das neueste Unternehmen in der Immobilienbranche, das mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Die Gruppe hatte zuletzt ein Gesamtinvestitionsvolumen von 3,2 Milliarden Euro in Bauvorhaben oder in der Planungsphase.

Eine Hauptursache für ihre Insolvenz wird auf die drastisch gestiegenen Baukosten aufgrund des Ukraine-Konflikts zurückgeführt. Es war offenbar nicht möglich, diese Kostenerhöhungen auf die Kunden zu übertragen. Die Kernmärkte der Project-Gruppe erstrecken sich auf Ballungszentren wie Berlin, München, Hamburg, das Rhein-Main-Gebiet, das Rheinland und Nürnberg. Wie sehen die jüngsten Entwicklungen nach dem Bericht des Handelsblatts aus?

Laut einer Pressemitteilung, die von den (vorläufigen) Insolvenzverwaltern verschiedener Unternehmen der Project-Immobilien-Gruppe am 1. September 2023 herausgegeben wurde, haben 56 von insgesamt 118 Projektgesellschaften nun Insolvenz angemeldet. Innerhalb dieser Gruppe befinden sich 33 Projektgesellschaften, bei denen laufende Bauvorhaben bereits weit fortgeschritten oder nahezu abgeschlossen sind. Es wird erwartet, dass in naher Zukunft weitere Projektgesellschaften Insolvenzanträge stellen werden.

Seit Mitte August befinden sich die Holding und die operative Gesellschaft der Gruppe unter vorläufiger Insolvenzverwaltung der Kanzlei Schulze & Braun. Böhm betonte, dass die Insolvenzverfahren zusätzliche Optionen für die laufenden Bauprojekte eröffnen würden.

Es ist jedoch auch klar, dass die Verhandlungen mit den Fonds über finanzielle Unterstützung gescheitert sind. Die Gruppe verzichtete bewusst auf Bankkredite und finanzierte sich stattdessen über Fonds, bei denen rund 30.000 Fondsanleger insgesamt etwa 1,4 Milliarden Euro Eigenkapital zur Verfügung stellten. Mit diesem Geld erwarb die Gruppe Grundstücke, entwickelte Projekte und zahlte nach erfolgreichem Verkauf der Immobilien das Investment plus Rendite zurück.

Die Auswirkungen der zahlreichen Insolvenzen auf die Anleger sind noch unklar. Die Fonds haben bereits ihre „ gewinnunabhängigen“ Ausschüttungen eingestellt, mit denen sie Investoren jahrelang angelockt hatten. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die die Fonds verwaltet und von der Finanzaufsicht Bafin beaufsichtigt wird, hat jedoch keine Insolvenz angemeldet.

gewinnunabhängigen“ Ausschüttungen eingestellt, mit denen sie Investoren jahrelang angelockt hatten. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die die Fonds verwaltet und von der Finanzaufsicht Bafin beaufsichtigt wird, hat jedoch keine Insolvenz angemeldet. Die Bafin verfolgt nach dem Bericht des Handelsblatts die Insolvenzen genau und steht in engem Austausch mit der KVG. Sie prüft, inwieweit die potenziellen Insolvenzen die Werthaltigkeit der Fonds beeinflussen könnten, und behält sich Weisungen oder im schlimmsten Fall einen Insolvenzantrag vor, falls die KVG zahlungsunfähig wird.

Obwohl ein Totalausfall unwahrscheinlich ist, da die Fonds wahrscheinlich Mittel aus den Insolvenzmassen der Objektgesellschaften erhalten werden, müssen die Investoren trotzdem mit erheblichen Verlusten rechnen.

Die Bauarbeiten auf den Baustellen sind seit einigen Wochen zum Erliegen gekommen, aber Investoren und Generalunternehmer haben Interesse gezeigt, die Fertigstellung der Bauprojekte zu unterstützen, so Böhm. Viele der Projekte sind bereits weit fortgeschritten, daher besteht die Möglichkeit einer baldigen Fertigstellung, wenn die Finanzierung gesichert ist. Es gibt auch Gespräche mit potenziellen Vertragspartnern für Projekte in früheren Bauphasen. „Unser Ziel ist es, die Bauarbeiten bei möglichst vielen Bauprojekten wieder aufzunehmen und diese Projekte fertig zu bauen“, so Böhm.

Welche Projekt-Gesellschaften sind von Insolvenzen betroffen?

Bekannt sind bisher folgende Gesellschaften, die Insolvenzantrag gestellt haben. Die Liste ist vom Insolvenzverwalter zur Verfügung gestellt worden:

Project PG Am Borsigturm 74 Berlin GmbH & Co. KG (MACHWERK 74, Gewerbe)

Project PW Albrechtstraße 87 Berlin GmbH & Co. KG (DAS ALBRECHT, Wohnen)

Project PW Berner Str. 9 Berlin GmbH & Co. KG (Schweizer Park, Wohnen)

Project PW Bilker Allee 233 Düsseldorf GmbH & Co. KG (Das Bilkster, Wohnen)

Project PW Brückenstr. Hohen Neuendorf GmbH & Co. KG (Bergfelde Living, Wohnen)

Project PW Bleichertwiete 10-16 Hamburg GmbH & Co.KG (Die Bleichertwiete, Wohnen)

Project PW Baruther Str. 5 Berlin GmbH & Co. KG (Kreuzberg No. 5, Wohnen)

Project PW Eschollbrücker Str. 12 Darmstadt GmbH & Co. KG (HERZOGHÖFE, Wohnen)

Project PW Euckenstr. 27 München GmbH & Co. KG (Wohnen)

Project PW Frankenallee 98-102 Frankfurt GmbH & Co. KG (Wohnen)

Project PW Goslarer Ufer 1-5 Berlin GmbH & Co. KG (Wohnen)

Project PW Hanauer Landstr. 57 Frankfurt GmbH & Co. KG (FIFTYSEVEN, Wohnen)

Project PW Hauptstraße 80-81 Berlin GmbH & Co. KG (Wohnen)

Project PW Hönower Straße 4-7 Berlin GmbH & Co. KG (KARL IM GLÜCK, Wohnen)

Project PW Haydnstraße 11 Hamburg GmbH & Co. KG (BAHRENGOLD, Wohnen)

Project PW Maximilianstr. 43 Nürnberg GmbH & Co. KG (MAX.life, Wohnen)

Project PG Am Mühlenberg Potsdam GmbH & Co. KG (H-LAB, Gewerbe)

Project PW Mahlsdorfer Str. 7-8 Berlin GmbH & Co. KG (Copenic 7, Wohnen)

Project PW Ostendstraße 161 Nürnberg GmbH & Co. KG (EAST SIDE, Wohnen)

Project PW Provinzstr. 67/68 Berlin GmbH & Co. KG (MEIN PANKOW, Wohnen)

Project PW Rudower Chaussee 34 Berlin GmbH & Co. KG (RC34, Wohnen)

Project PW Rembrandtstraße 20-21 Berlin GmbH & Co. KG (Studio Living Berlin B.3, Wohnen)

Project PW Rahlstedter Str. 169 Hamburg GmbH & Co. KG (MITTE RAHLSTEDT, Wohnen)

Project PW Rosenthaler Weg 50, 54 Berlin GmbH & Co. KG (Vive la Rose, Wohnen)

Project PW Segeberger Chaussee 124, 126 Norderstedt GmbH & Co. KG (NORDER LIVING, Wohnen)

Project PW Schleißheimer Str. 321 München GmbH & Co. KG (Das Bertholds, Wohnen)

Project PW Sellhopsweg 3-11 Hamburg GmbH & Co. KG (SellhopsGärten, Wohnen)

Project PW Semmelweisstr. 41-47 Berlin GmbH & Co. KG (Parkquartier Altglienicke, Wohnen)

Project PW Sundgauer Str. Berlin GmbH & Co. KG (Wohnen)

Project PW Schillerpromenade 2 Hohen Neudorf GmbH & Co. KG (Schiller & Havel, Wohnen)

Project PG Tempelhofer Damm 156 Berlin GmbH & Co. KG (Cubus 156, Gewerbe)

Project PW Varziner Str. 16/17 Berlin GmbH & Co. KG (Maison VIKTORIA, Wohnen)

Project PW Wiesenstraße 11 Berlin GmbH & Co. KG (Studio Living Berlin B.2, Wohnen)

Wie können Anleger von Project-Fonds ihr Investment sichern?

Der Projektentwickler Project Immobilien ist mit Insolvenzen von Teilgesellschaften in die Schlagzeilen geraten. Aber auch Anleger machen sich Sorgen um ihr Investment, da die Fondsausschüttungen nach einem Medienbericht bis auf Weiteres gestoppt wurden. Was können Anleger jetzt unternehmen, um ihr Geld zu sichern?

Bei den Project-Fonds handelt es sich um geschlossene Fonds. Die stellen eine spekulative Investitionsmöglichkeiten dar, die mit diversen Risiken, einschließlich des Risikos eines vollständigen Kapitalverlusts, verbunden sind. Falls Anlegern ein Fonds der Project-Unternehmensgruppe ohne ausreichende Betonung der spezifischen Risiken als eine sichere Investition empfohlen wurde, können die Anleger Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen. Zusätzlich dazu können Anleger auch im Falle von Unrichtigkeiten im Fondsprospekt Schadensersatzansprüche geltend machen.

Ein Anlageberater ist dazu verpflichtet, eine umfassende Prüfung des jeweiligen Produkts auf Plausibilität durchzuführen. Auf diese Weise kann der Berater beurteilen, ob Rentabilität und Sicherheit der Kapitalanlage gewährleistet sind. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Berater dazu verpflichtet, den Anleger während des Beratungsgesprächs auf diese Tatsache hinzuweisen. Andernfalls hat der Anleger im Ernstfall Anspruch auf Schadensersatz.

Die Möglichkeit, in den Project Fonds zu investieren, bestand nicht nur als Einmalanlage, sondern auch über einen Ratensparplan. Jetzt stehen betroffene Personen vor der Entscheidung, ob sie ihre Zahlungsverpflichtungen fortsetzen müssen. Im Fall des Ratensparmodells ergeben sich diverse Optionen, um aus einer Beteiligung auszusteigen, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu unterbrechen oder die Rückerstattung der bereits eingezahlten Beträge zu erwirken. Hierbei muss geprüft werden, ob ein Widerruf der Beitrittserklärung sinnvoll ist und ob die Rückabwicklung aufgrund von Schadensersatzansprüchen möglich ist.

Was können Project-Immobilienkäufer jetzt unternehmen?

Die Project-Immobilien-Gruppe betreut nach Angaben des Insolvenzverwalters aktuell 118 laufende Projekte, die über 1.850 Wohnungen umfassen. Was können betroffene Käufer jetzt unternehmen?

Personen, die Eigentumswohnungen erworben haben oder in Erwägung ziehen, solche zu erwerben, und dabei bereits finanzielle Vorleistungen erbracht haben, sollten frühzeitig Rechtsbeistand suchen. Die Lage ist sehr dynamisch und für Menschen ohne rechtliche Fachkenntnisse undurchsichtig.

Hierbei wird es von großer Bedeutung sein, herauszufinden, wie viel Geld bereits für welche Bauphasen aufgewendet wurde, ob möglicherweise Kredite aufgenommen wurden oder ob Bauzinsen seitens des Auftraggebers entgeltlich abgesichert wurden. Letztlich wird es von entscheidender Wichtigkeit sein, welche Informationen der Insolvenzverwalter bezüglich des Baufortschritts und der Verbindlichkeiten hat.

Das hört sich kompliziert an. Wir empfehlen Betroffenen daher Folgendes zu tun:

Mögliche Nachweise sichern und festhalten, wer bei Gesprächen mit Banken, Verkäufern oder Beratern als Zeuge anwesend war. Dies können auch Familienmitglieder oder Freunde sein.

Zusätzlich sollten jegliche Dokumente im Zusammenhang mit dem Immobilienerwerb aufbewahrt werden, sei es in Form von E-Mails, Schriftverkehr oder Werbematerial.

Auch beim Immobilienerwerb können Schadensersatzansprüche gegen Dritte, wie zum Beispiel Banken oder Beratern, erfolgversprechend sein. Daher ist es wichtig, alle Beweise rund um den Immobilienerwerb zu sichern, solange die Vorgänge noch frisch in Erinnerung sind.

Über den Autor: Michael Pflaumer ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer bei Dr. Stoll & Sauer.