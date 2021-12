Redaktion 12.11.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Proteste in Köln

Polizisten kontrollieren einen kostümierten Teilnehmer der sogenannten Querdenken-Demo am 11. November in Köln. Die Demonstranten protestieren gegen Schutzmaßnahmen wie die Einschnitte in Handel und Gastronomie, mit denen die Politik die Corona-Pandemie bremsen will.