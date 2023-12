Die Provinzial plant den Brückenschlag zwischen Tradition und Zukunft: Der Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Münster schafft dazu jetzt das Ressort Kundenmanagement und neue Geschäftsmodelle. Mit der veränderten Struktur und dem erweiterten Vorstandsteam reagiere man darauf, dass sich das Kundenverhalten insbesondere in der Versicherungsbranche seit Jahren wandelt. Grund hierfür ist die fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende jederzeitige Verfügbarkeit von Informationen und Angeboten. Daneben steigen durch positive Erlebnisse aus anderen Branchen, wie zum Beispiel dem Online-Shopping, auch die Erwartungen vieler Kunden an ihre Versicherer.

Weil die sogenannten hybriden Kunden aber neben digitalen Kontaktwegen auch persönliche Ansprechpartner suchen, setzt der Versicherer auf ein „Zusammenspiel mit den regionalen Vertrieben“: Die vier Regionalversicherer des Konzerns sind die Provinzial Versicherung, die Provinzial Nord Brandkasse, die Hamburger Feuerkasse und die Lippische Landesbrandversicherung. Sie sind in ihren jeweiligen Geschäftsgebieten in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Teilen von Rheinland-Pfalz aktiv. Die insgesamt etwa fünf Millionen Provinzial-Kunden werden durch mehr als 1.300 eigene Agenturen, 106 Sparkassen sowie Makler betreut.

Die Leitung des neu geschaffenen Ressorts soll spätestens ab Juli Nina Schmal übernehmen. Dazu hat sie der Provinzial-Aufsichtsrat jetzt in den Vorstand berufen. Die 42-Jährige ist seit 2014 bei dem öffentlichen Versicherer und verantwortet seit 2020 als Generalbevollmächtigte der Provinzial Holding den Bereich Kunde & Marke. Dadurch ist sie bereits heute für das Kundenmanagement, die digitale Kundenschnittstelle und die Ausrichtung aller Marken im Konzern verantwortlich. Zudem übernimmt sie Führungsaufgaben in vier Tochterunternehmen: als Vorständin bei Andsafe und Protect sowie als Geschäftsführerin des Assekuradeurs OCC und der Provinzial Dienstleistungsgesellschaft.