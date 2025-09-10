Die Provinzial hat die Mehrheit am Rechtsschutzversicherer Örag übernommen. Dabei werden die Anteilsverhältnisse komplett neu geordnet. Die konkreten Gründe bleiben vorerst unklar.

Die Provinzial übernimmt vorbehaltlich der Freigabe des Bundeskartellamtes und der Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die Mehrheit an dem öffentlichen Rechtsschutzversicherer Örag.

Das Unternehmen ist der gemeinsame Partner für Rechtsschutzversicherungen der Gruppe der öffentlichen Versicherer und der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit einem Beitragsvolumen von 448 Millionen Euro im vergangenen Jahr ist sie der viertgrößte Rechtsschutzversicherer auf dem deutschen Markt und beschäftigt 835 Mitarbeiter. Der Provinzial-Konzern ist mit über 7 Milliarden Euro Beitragseinnahmen der

zweitgrößte öffentliche Versicherer hierzulande.

Rückversicherer geben über 22 Prozent der Anteile ab

Der Wechsel der Eigentumsverhältnisse war bereits vor rund einem Monat bekanntgeworden. Konkret übernimmt die Provinzial gemeinsam mit der Versicherungskammer Bayern und der SV Sparkassenversicherung als bisherigen Vertriebspartnern und Aktionären die frei werdenden Anteile der VöV Rück (bisher: 14,22 Prozent) und Deutsche Rück (bisher: 8,46 Prozent).

Die Provinzial stockt dabei ihren Anteil vom 40,03 auf 55,60 Prozent auf. Eigentümer ist allerdings nicht mehr die Holding des Konzerns, sondern die noch relativ junge Tochtergesellschaft Provinzial Next. Die Versicherungskammer erhöht ihren Anteil von rund 20 auf 25 Prozent, die SC Sparkassenversicherung von rund 15 auf 17 Prozent. Auch die GVV Kommunalversicherung stockt ihre geringe Beteiligung von 0,58 auf 0,8 Prozent auf.

Konsolidierung läuft seit fünf Jahren

Es ist ein weiterer Konsolidierungsschritt im Lager der Öffentlichen: 2020 fusionierten Provinzial Nordwest und Provinzial Rheinland gesellschaftsrechtlich, Ende 2021 wurden die beiden größten Schaden- und Unfallversicherer des Konzerns zur Provinzial Versicherung zusammengeführt. Im Oktober 2024 folgte mit der Verschmelzung der Provinzial Nordwest Lebensversicherung und der Provinzial Rheinland Lebensversicherung zur Provinzial Lebensversicherung AG der nächste Schritt.

Geht es auch um Kosteneinsparungen?

Zu den Gründen der Maßnahme äußert sich die Provinzial nur sehr allgemein: Durch die Neuordnung der Unternehmensanteile soll die Öräg gestärkt und enger in den Verbund der öffentlichen Versicherer eingebunden werden. Ziel sei es, die Wettbewerbsposition weiter zu verbessern und zugleich die Resilienz maßgeblich zu erhöhen.

Weiter heißt es in der Provinzial-Mitteilung: „So werden durch den nun erfolgten Schritt optimale Voraussetzungen (...) geschaffen, um den aktuellen und künftigen Herausforderungen der Branche und der generellen Transformation – etwa verstärkte Regulierung, technologischer und demografischer Wandel sowie fortschreitende Digitalisierung – gemeinsam zu begegnen.“

Das Fachportal „Versicherungsmonitor“ verweist dagegen auf Expertenkreise, nach denen die öffentlichen Versicherer nicht nur eine stringentere Führung des Unternehmens etablieren, sondern auch Kosten einsparen wollen.

Örag soll eigenständig bleiben

Die Düsseldorfer Örag soll am Markt als eigenständig agierendes Unternehmen erhalten bleiben. Sie soll auch künftig in der Rechtsschutzsparte eine wichtige Rolle im Verbund der öffentlichen Versicherer wahrnehmen. Für Vertriebspartner und Kunden soll sich nichts ändern.

Wolfgang Breuer, @ Provinzial Holding AG.

„Mit dieser Konsolidierung setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des

öffentlichen Versicherungsverbundes. Die Provinzial bringt langjährige Erfahrung und

umfassende Expertise in der Führung von Unternehmen ein und wird die Öräg als

eigenständigen Rechtsschutzversicherer im Konzern zukunftssicher begleiten“, sagt

Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender des Provinzial Konzerns.