Provinzial Rheinland: Walter Tesarczyk übernimmt

Laut Financial Times Deutschland sieht die Provinzial Rheinland Tesarczyk nur als Übergangslösung für die kommenden drei bis fünf Jahre an. Bis dann soll entschieden sein, wie sich die Versicherung in Zukunft an ihrer Spitze aufstellt.Tesarczyk kam 1982 zur Allianz und wurde 1993 Vorstandsmitglied. Seit 2000 ist er für das Firmenkundengeschäft bei der größten deutschen Versicherung verantwortlich.