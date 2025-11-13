Die Übernahme des Getsafe-Versicherungsbestands durch die Provinzial-Tochter Andsafe ist abgeschlossen. Das berichtet die Bafin, die die Transaktion genehmigt hat.

„Binnen fünf Minuten konnten wir zeigen, wie man diesen Chatbot manipuliert“

Nun ist es offiziell: Die Getsafe Insurance hat ihren gesamten Versicherungsbestand auf die Provinzial-Tochter Andsafe in Münster übertragen. Das gibt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bekannt.

Die beiden Unternehmen hatten den Bestandsübertragungsvertrag bereits am 28. Mai unterzeichnet. Die Bafin genehmigte ihn und stellte beiden Parteien am 10. November die Genehmigungsurkunde zu. Damit wurde die Übertragung rechtswirksam.

Hintergrund: Strategiewechsel bei Getsafe

Im Juni kündigte Getsafe an, seine Bafin-Lizenz für Schaden- und Unfallversicherungen zurückzugeben. Das Heidelberger Insurtech hatte die Lizenz 2021 erhalten. Künftig will Getsafe nur noch als Assekuradeur mit anderen Versicherern kooperieren. Den größeren Teil seines Umsatzes erzielte das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits mit dieser Tätigkeit.

Getsafe-Gründer und Geschäftsführer Christian Wiens begründete den Strategiewechsel so: Die eigene Lizenz biete keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Getsafe wolle die führende Versicherungsplattform für digitale Kunden über alle Sparten werden. Für dieses Ziel sei der Weg über eigene Lizenzen zu langsam und weniger flexibel.

Nach der Lizenzrückgabe brauchte Getsafe einen Risikoträger für die bestehenden Policen. Ende Juli bestätigte Wiens die geplante Kooperation mit der Provinzial Holding. Das Bundeskartellamt prüfte daraufhin die Transaktion. Das Verfahren läuft seit dem 22. Juli unter dem Aktenzeichen B9-83/25.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Heidelberger Insurtech startete 2015 als digitaler Versicherungsmakler. 2019 begann der strategische Wandel zum eigenen Versicherungsanbieter in Kooperation mit der Munich Re. 2021 erhielt Getsafe die Bafin-Lizenz für Schaden- und Unfallversicherungen. Zwischenzeitlich expandierte das Unternehmen nach Großbritannien.

Erfolgreiche Luko- und gescheiterte Friday-Übernahme

Im Jahr 2024 kaufte Getsafe das deutsche Portfolio von Luko Insurance mit 50.000 Verträgen. Zudem führte das Unternehmen ein Carrier-as-a-Service-Angebot für externe Assekuradeure ein. Im Sommer 2024 scheiterte die geplante Übernahme des Konkurrenten Friday. Dessen Eigentümer Baloise legte ein Veto ein. Friday ging schließlich an die Allianz-Tochter Allianz Direct.

Der Provinzial-Konzern entstand 2020 aus der Fusion der Provinzial Rheinland und der Provinzial Nordwest. Er ist der zweitgrößte öffentliche Versicherer in Deutschland. Die Beitragseinnahmen lagen 2024 bei 7,01 Milliarden Euro. Davon entfielen 4,7 Milliarden Euro auf das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft.