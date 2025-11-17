Provinzial bekommt neue Leben-Vorständin
Stefanie Alt soll neue Vorständin für das Lebensversicherungsgeschäft der Provinzial Holding werden. Die 49-Jährige wurde vom Aufsichtsrat zum 1. März 2026 bestellt. Das Ressort wird nach dem Ausscheiden von Guido Schaefers aktuell von Finanzvorstand Ulrich Scholten kommissarisch geleitet. Schaefers hatte das Unternehmen überraschend im Februar des Jahres verlassen.
Langjährige Tätigkeit bei Telis und der Nürnberger
Die promovierte Betriebswirtin kommt vom Finanzdienstleister Telis, wo sie seit 2018 unter anderem die Bereiche Operations, Service, Kommunikation, Marketing, Personal, Prozessmanagement und IT verantwortete. Zuvor war sie mehrere Jahre in verschiedenen Positionen innerhalb der Nürnberger Versicherungsgruppe tätig, zuletzt als Leiterin des Produkt- und Markenmanagements in der Lebensversicherung. Auch hatte sie Vorstandsmandate in verschiedenen Konzerngesellschaften inne.
Aus Sicht der Provinzial verfügt sie über „umfassende Fach- und Branchenkenntnisse“, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. „Wir freuen uns sehr, mit Frau Dr. Alt eine zukunftsorientierte Führungskraft gewonnen zu haben, die mit ihrem ganzheitlichen Blick maßgeblich zum Erfolg der Lebensversicherung beitragen wird. Wir sind uns sicher, dass sie das Vorstandsteam durch die weitere Diversifikation bestens verstärken wird“, sagt Michael Breuer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Provinzial Holding.
Das Lebensversicherungsgeschäft der Provinzial erzielte zuletzt nach Konzernangaben Prämieneinnahmen von 2,2 Milliarden Euro.