Svetlana Kerschner 25.03.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Provisionen für Fondsvermittlung Honorarberater und Verbraucherschützer wettern gegen Sparkassen

Sparkassen bieten bekanntlich keine Honorarberatung an. Stattdessen bekommen sie Provisionen für Fonds, die sie an Anleger vermitteln. Um dieses Geschäftsmodell auch in Zukunft beibehalten zu können, haben sie ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert - und auf Empörung seitens der Verbraucherschützer und Honorarberater gestoßen.