Provisionen, Zielmarkt, Monitoring Mifid II: Chance oder Bedrohung für Finanzberater?

Mit der Markets in Financial Instruments Directive (Mifid II) gelten ab 2018 neue Regeln für Investmentfonds-Berater. Einige dieser neuen Regeln greifen gravierend in die Beratungspraxis ein und führen im Ergebnis zu steigenden Anforderungen an den Berater.